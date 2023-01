Rafael Nadal neobháji titul na Australian Open

Nadalovi nevyšiel úvod zápasu, rýchlo prehrával 1:4 a McDonald využil dvojitý brejk na zisk prvého setu. Za stavu 3:4 v druhom sete Španiel pocítil pri jednej z dlhých výmen prudkú bolesť v nohe a po skončení ôsmeho gemu zamieril do šatne na lekárske ošetrenie.

Po návrate na dvorec zápas dohral so sebazaprením, no nedokázal zabrániť prehre s americkým tenistom, ktorému patrí 63. miesto v rebríčku ATP.

„Je to pre mňa ťažký deň, prežívam krušné chvíle. Klamal by som, ak by som povedal, že nie som mentálne zničený. Musím počkať na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Počas celej kariéry mám problémy s bedrovým kĺbom. Ťažko teraz povedať, či ide o svalové zranenie alebo poškodenie chrupavky,“ povedal po zápase Nadal, ktorý v Melbourne stratil šancu na rekordný 23. grandslamový titul.