Molčan zvrátil s Ofnerom takmer prehraný zápas. Stal sa zázrak, povedal

Veľký boj v treťom sete

Rakúšanovi nepomohla ani podpora publika





Alex Molčan nastúpi už vo štvrtok na štvrťfinálové stretnutie v Kitzbüheli proti Argentínčanovi Sebastiánovi Báezovi. Súperi sa doposiaľ stretli raz - na challengeri v českej Ostrave v apríli 2021. Báez vtedajší osemfinálový zápas skrečoval za stavu 1:1 a 2:4 v treťom sete.





3.8.2023 (SITA.sk) - Slovenská mužská tenisová jednotka Alex Molčan predviedol v stredajšom zápase osemfinálového 2. kola dvojhry nav rakúskom Kitzbüheli nevídaný obrat.Dvadsaťpäťročný Prešovčan prehrával so štvrtým nasadeným Rakúšanom Sebastianom Ofnerom 4:6, 0:5 a čelil dvom mečbalom, no napriek tomu získal druhý set a napokon za 148 minút zvíťazil 4:6, 7:5, 7:6 (5).Molčanovi sa v druhom sete vôbec nedarilo a zdalo sa, že Ofner mu uštedri "kanára". "Bol som na seba naštvaný. Za stavu 0:3 v druhom sete som si povedal, že v tomto zápase nemám šancu. Začal som hrať agresívne, snažil som sa niečo zmeniť a ani neviem, ako som vyhral druhý set. Stal sa zázrak. V treťom sete to bol veľký boj. Som naozaj šťastný, že som vyhral," zhodnotil Slovák dramatický duel.Slovenský reprezentant vrátil Ofnerovi prehru 1:2 z ich úvodného vzájomného súboja, ktorý sa uskutočnil v apríli 2021 na challengeri v talianskom Ríme. Rakúšan mal tentoraz výhodu domáceho prostredia, no ani podpora divákov mu k triumfu nepomohla."Mám rád, keď je publikum proti mne. Dáva mi to extra motiváciu. Niektorých hráčov to znervózňuje, mne to zvyčajne pomáha. Sú to fanúšikovia a ja ich rešpektujem," skonštatoval Molčan.