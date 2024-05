Moldavsko slúži Rusku ako Petriho miska, Moskva si na krajine skúša zasahovanie do záležitostí iných štátov

Geografická poloha blízko Ukrajiny

24.5.2024 (SITA.sk) - Rusko využíva Moldavsko na testovanie svojich nových technológií vplyvu a zasahovania do záležitostí iných štátov, ktoré má následne v úmysle aplikovať inde.Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre rumunskú televíziu Digi24 to povedal moldavský minister zahraničných vecí Mihail Popșoi.V odpovedi na otázku, prečo sa Moldavsko stalo ruským cieľom v hybridnej vojne, Popșoi povedal, že existuje niekoľko vysvetlení. „Jedným z vysvetlení môže byť jej geografická poloha blízko Ukrajiny, druhým sú ruské záujmy a ochota rôznych strán v Moldavsku zradiť národné záujmy a občanov v snahe presadiť zahraničnú agendu.“Popșoi dodal, že Moldavsko je tiež náchylné na hybridné hrozby vzhľadom na jeho zraniteľnosť v boji proti dezinformáciám a v kybernetickom priestore.„Naše inštitúcie sú naďalej celkovo zraniteľné, a to aj z hľadiska korupcie. Naši občania sú dlhodobo terčom propagandy, žijú v nepriateľskom propagandistickom prostredí.“Zdôraznil, že všetky tieto faktory robia Moldavsko zraniteľným. „Rusko využíva Moldavskú republiku ako živnú pôdu, ako Petriho misku na testovanie svojich nových technológií vplyvu a zasahovania. Potom, ak sa ukážu ako účinné, použije ich inde,“ poznamenal Popșoi, ktorý vyzval partnerov Moldavska, aby mu pomohli čeliť týmto hrozbám.