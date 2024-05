Erik Tomáš ocenil 33 laureátov ministerstva práce za ich výnimočnú prácu. Niektorí v ňom odpracovali takmer celý svoj život (foto)

Spolu 18 600 kolegýň a kolegov

24.5.2024 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ocenil 33 laureátov vyznamenaním za ich mimoriadne zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti. Ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaile si ocenení prevzali počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal vo štvrtok 24. mája v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR Rezortné vyznamenania spolu s ministrom odovzdával aj štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš v štyroch kategóriách. Ďakovné listy a medaile slúžili ako prejav vďaky a ocenenia výnimočných činov, prínosu a výsledkov práce v oblasti zamestnanosti, bezpečnosti pri práci a aj sociálnych vecí a podpory rodiny.„Uvedomujem si, že sa stretávate s ľuďmi, ktorí vás žiadajú o riešenie svojich problémov. Obracajú sa na vás s náročnými požiadavkami. Preto chcem vás vyzvať a poprosiť zároveň, aby ste v každom prípade konali empaticky a ku všetkým pristupovali s úctou a ľudskosťou. Na rezorte práce nás pracuje spolu 18 600 kolegýň a kolegov. To čo nás všetkých spája, je naša obetavosť, oddanosť, láskavosť a snaha pomôcť druhým. Práca každého jedného z nás má zmysel a ja vám za to, ako k nej pristupujete, úprimne ďakujem,“ vyhlásil na galavečeri v rámci poďakovanie minister práce Erik Tomáš.Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce , jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne ako aj z Inšpektorátov práce Okrem jednotlivcov si ocenenie v podobe zlatej medaily prevzal aj realizačný tím Jednotného výberu poistného zo Sociálnej poisťovne. Práve tento kolektív zastáva jednu z najdôležitejších funkcií v celom kolose Sociálnej poisťovne.Od jeho zavedenia pred 20 rokmi zabezpečujú oň dennú starostlivosť, implementujú legislatívne zmeny, prinášajú inovácie a dbajú o to, aby tisíce jeho užívateľov na celom Slovensku mohli vykonávať sociálne poistenie, čerpať dáta a zabezpečovať svoje pracovné úlohy.Najpočetnejšiu kategóriu tvorili individuálne ocenenia pre zamestnancov, ktorí na rezorte odpracovali takmer celý svoj kariérny život. Rovnako tým, ktorí svojim úsilím prispeli k rozvoju politík, ako aj k riešeniu zložitých životných situácií občanov.K takto oceneným patrí aj kolega, ktorý v oblasti služieb zamestnanosti okrem pozitívneho zviditeľňovania slovenských verejných služieb zamestnanosti medzi ostatnými členskými krajinami Európskeho spoločenstva je aj zástupcom Slovenska ako národný koordinátor siete Eures.Vyznamenanie si odniesla aj dlhoročná zamestnankyňa rezortu práce, ktorá počas svojej 30 ročnej praxe je dôležitou súčasťou na odbore pracovných vzťahov. V rámci pracovného práva je považovaná ako významná odborníčka v tejto oblasti.