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29. októbra 2026
Nemecko zadržalo dvoch bieloruských sabotérov, mohli mať prsty v podpaľačskom útoku na zbrojovku v Rumunsku
Tagy: hybridné útoky Kritická infraštruktúra Nemecká polícia podpaľačský útok Poľská polícia ruské sabotáže
Muži vo veku 39 a 50 rokov sú podozriví, že za finančnú odmenu plánovali podpáliť „budovu alebo objekt kritickej infraštruktúry“ v okolí Norimbergu. Nemecké úrady zadržali dvoch bieloruských ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Muži vo veku 39 a 50 rokov sú podozriví, že za finančnú odmenu plánovali podpáliť „budovu alebo objekt kritickej infraštruktúry“ v okolí Norimbergu.
Nemecké úrady zadržali dvoch bieloruských občanov podozrivých z prípravy sabotážneho útoku na kritickú infraštruktúru v Nemecku. Prokuratúra tvrdí, že konali v záujme zahraničného štátu alebo organizácie.
Podľa mníchovskej prokuratúry sú muži vo veku 39 a 50 rokov podozriví, že za finančnú odmenu plánovali podpáliť „budovu alebo objekt kritickej infraštruktúry“ v okolí Norimbergu.
Týždenník Der Spiegel uviedol, že dvojica mala konať v prospech Ruska a pripravovala podpaľačský útok v blízkosti železničnej trate a elektrického vedenia. Podľa rovnakého zdroja boli podozriví zapojení aj do požiaru pri zbrojárskom závode v rumunskom meste Brašov zo 14. septembra, z ktorého rumunské úrady tiež vinia Rusko.
Prokuratúra potvrdila, že Rumunsko na oboch mužov vydalo žiadosť o vydanie, bližšie podrobnosti však neposkytla.
Rumunský úrad pre boj s organizovaným zločinom začiatkom týždňa informoval, že dvaja podozriví v prípade podpaľačského útoku Brašove sú vo väzbe v Nemecku a tretí podozrivý sa nachádzal na úteku v Poľsku.
Poľská polícia však v stredu oznámila zadržanie ukrajinského občana vo Varšave na základe európskeho zatykača vydaného Rumunskom. Ako uviedla zadržaný „je podozrivý z účasti na príprave sabotážnych akcií zameraných na podpálenie strategicky významného závodu na výrobu zbraní a munície (...) 14. septembra.“
Zdroj: SITA.sk - Nemecko zadržalo dvoch bieloruských sabotérov, mohli mať prsty v podpaľačskom útoku na zbrojovku v Rumunsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecké úrady zadržali dvoch bieloruských občanov podozrivých z prípravy sabotážneho útoku na kritickú infraštruktúru v Nemecku. Prokuratúra tvrdí, že konali v záujme zahraničného štátu alebo organizácie.
Podpaľovali aj v Rumunsku
Podľa mníchovskej prokuratúry sú muži vo veku 39 a 50 rokov podozriví, že za finančnú odmenu plánovali podpáliť „budovu alebo objekt kritickej infraštruktúry“ v okolí Norimbergu.
Týždenník Der Spiegel uviedol, že dvojica mala konať v prospech Ruska a pripravovala podpaľačský útok v blízkosti železničnej trate a elektrického vedenia. Podľa rovnakého zdroja boli podozriví zapojení aj do požiaru pri zbrojárskom závode v rumunskom meste Brašov zo 14. septembra, z ktorého rumunské úrady tiež vinia Rusko.
Prokuratúra potvrdila, že Rumunsko na oboch mužov vydalo žiadosť o vydanie, bližšie podrobnosti však neposkytla.
Dvaja v Nemecku, jeden v Poľsku
Rumunský úrad pre boj s organizovaným zločinom začiatkom týždňa informoval, že dvaja podozriví v prípade podpaľačského útoku Brašove sú vo väzbe v Nemecku a tretí podozrivý sa nachádzal na úteku v Poľsku.
Poľská polícia však v stredu oznámila zadržanie ukrajinského občana vo Varšave na základe európskeho zatykača vydaného Rumunskom. Ako uviedla zadržaný „je podozrivý z účasti na príprave sabotážnych akcií zameraných na podpálenie strategicky významného závodu na výrobu zbraní a munície (...) 14. septembra.“
Zdroj: SITA.sk - Nemecko zadržalo dvoch bieloruských sabotérov, mohli mať prsty v podpaľačskom útoku na zbrojovku v Rumunsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hybridné útoky Kritická infraštruktúra Nemecká polícia podpaľačský útok Poľská polícia ruské sabotáže
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