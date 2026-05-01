|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 1.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Sviatok práce
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. mája 2026
Momenty, ktoré si Nitra bude pamätať ešte dlho. Otočenie finále z 1:3 a víťazný gól tínedžera
HK Nitra v siedmom zápase finálovej série získala majstrovský titul v slovenskej extralige 2025/2026. Scenár ako z filmu, emócie na hrane a koniec, ktorý prepísal históriu. Hokejisti Nitry zvládli siedmy ...
Zdieľať
1.5.2026 (SITA.sk) - HK Nitra v siedmom zápase finálovej série získala majstrovský titul v slovenskej extralige 2025/2026.
Zdroj: SITA.sk - Momenty, ktoré si Nitra bude pamätať ešte dlho. Otočenie finále z 1:3 a víťazný gól tínedžera © SITA Všetky práva vyhradené.
Scenár ako z filmu, emócie na hrane a koniec, ktorý prepísal históriu. Hokejisti Nitry zvládli siedmy finálový zápas proti Slovanu Bratislava a po víťazstve 4:3 po predĺžení získali majstrovský titul v slovenskej extralige 2025/2026. O to cennejší, že ho vybojovali po obrate z 1:3 na zápasy.
Obrovské emócie
„Prežívam obrovské emócie. Storočnica, siedmy zápas, predĺženie, otočenie série. Toľko vecí sa v tomto zápase stretlo... Človek si asi nič viac nemôže želať,“ vystihol atmosféru tréner domácich Andrej Kmeč pre JOJ Šport.
Samotný duel priniesol všetko, čo si fanúšik môže priať. Nitra začala aktívne a v prvej tretine sa dočkala vedenia, keď Stacha využil tlak v útočnom pásme. Slovan však ukázal svoju kvalitu v druhej časti, kde otočil skóre a priblížil sa k titulu.
„Bolí to. V druhej tretine sme to priklonili na našu stranu, v tretej tretine sme sa stiahli. V predĺžení sa to už nepriklonilo na našu stranu. Bolo to veľmi tesné, žiaľbohu,“ priznal asistent trénera Slovana Tomáš Surový podľa denníka Šport.
Rozhodujúci moment
Domáci sa však nevzdali. V tretej tretine zatlačili súpera a vyrovnanie Krištofa poslalo zápas do predĺženia. Nitra tak žila ďalej svoj sen o veľkom obrate, ktorý sa ešte pred pár dňami zdal byť nepravdepodobný. „Je to obrovské zadosťučinenie pre celé mesto, celý klub. Tým chalanom veríme, vieme, čoho sú schopní. Dal to Tomáš (Chrenko), ale zaslúžil by si to každý jeden,“ povedal Kmeč podľa webu HK Nitra.
Rozhodujúci moment prišiel v 74. minúte. Lawrence našiel zadovkou Tomáša Chrenka a najmladší hráč na ľade sa zapísal do histórie. Jeho presný zásah ukončil zápas aj celú sériu. „Pred zápasom som si vravel, že ak náhodou dám víťazný gól, vyhodím hokejku hore. To bude taká moja oslava a vyšlo to. Zrazu bol gól a už som to len hádzal,“ opísal spontánnu radosť 18-ročný strelec pre denník Šport.
Silný príbeh napísal aj Samuel Buček, ktorý sa po zdravotných problémoch vrátil a v play-off patril k lídrom tímu. „Bolo to ťažké aj pre mňa osobne. Mal som veľa zranení, bolo tam veľa bolesti, ale toto je krásna čerešnička na torte,“ povedal po zápase pre denník Šport.
Úžasná séria
Prezident klubu Miroslav Kováčik priznal, že cesta za titulom bola mimoriadne náročná. „Ešte sa z toho neviem spamätať. Bolo to extrémne náročných šesť týždňov. Došli mi slová, bol to neskutočný tlak,“ uviedol podľa webu HK Nitra a zároveň vyzdvihol autora víťazného gólu: „Veľmi to prajem Tomášovi Chrenkovi, lebo majú ťažké obdobie v rodine a mladý to rozhodol.“
Na druhej strane zavládlo sklamanie, no aj rešpekt k súperovi. „Bol to skvelý zápas a úžasná séria. Hotovo mohlo byť už po piatom zápase, ale nestalo sa. Milujem toto mesto, týchto hráčov a na budúci rok sme späť,“ povedal tréner Slovana Brad Tapper podľa webu HK Nitra.
Nitra tak v roku svojej storočnice dosiahla vrchol, aký by si nenapísal ani najodvážnejší scenárista. Obrat z 1:3 vo finále a rozhodujúci gól predĺžení siedmeho zápasu - momenty, ktoré zostanú v pamäti fanúšikov ešte veľmi dlho.
Zdroj: SITA.sk - Momenty, ktoré si Nitra bude pamätať ešte dlho. Otočenie finále z 1:3 a víťazný gól tínedžera © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčší tlak pretavili do najkrajšieho víťazstva. Hokej býva spravodlivý – VIDEO, KOMENTÁR
<< predchádzajúci článok
ROZHODOL SIEDMY DUEL: NITRA ZÍSKALA TRETÍ TITUL
