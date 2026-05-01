Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
ROZHODOL SIEDMY DUEL: NITRA ZÍSKALA TRETÍ TITUL
V rozhodujúcom siedmom zápase finále play off Tipsport ligy zdolala Nitra Slovan Bratislava 4:3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3.
Hokejisti HK Nitra ako prvý tím v najvyššej slovenskej súťaži otočili vo finále play off nepriaznivý vývoj v sérii z 1:3 na 4:3. Po trpkom konci v minulej sezóne, keď nestačili vo finále na Košice (3:4 na zápasy), si tentoraz dopriali majstrovské oslavy.
Po minuloročnej prehre Nitranov v predĺžení siedmeho zápasu série s Košicami podriadili „corgoni“ všetko majstrovským ambíciám. Vyskladali na papieri najsilnejší tím a boli od začiatku pasovaní do role favorita číslo jeden. Čiastkovým cieľom klubu, ktorý v čerstvo skončenej sezóne oslavoval 100. výročie, bol triumf v základnej časti. Nitrania sa v play off ťažšie rozbiehali a šokujúce vypadnutie vo štvrťfinále museli odvrátiť až víťazstvom v siedmom dueli proti Michalovciam. Následne si poradili 4:1 na zápasy s hráčmi Popradu, ktorým predčasne ukončili sezónu piatykrát za sebou.
Slovan pred sezónou nepovažovala širšia verejnosť za priameho kandidáta na titul. Napriek tomu viedol dlhodobú časť a Nitru pustil pred seba až v novom kalendárnom roku po výborných výsledkoch „corgoňov“. V rámci vyraďovačky si „belasí“ poradili vo štvrťfinále hladko s Liptovským Mikulášom (4:0 na zápasy) a zvládli aj derby proti Košiciam (4:2).
Finále sa začalo jednoznačným triumfom Nitry 6:2. Mužstvo kanadského trénera Brada Tappera však psychicky nepoložilo, práve naopak. V druhom stretnutí na ľade Nitry zvíťazil Slovan ešte vyšším rozdielom (7:2) a diváci sledovali najofenzívnejšie dva zápasy v histórii súťaže. Gólovo sa séria upokojila v hlavnom meste, kde Nitrania nedokázali využiť drvivú prevahu v závere duelu a Slovan naklonil misky váh na svoju stranu. Následne potvrdil vedenie v sérii ziskom tretieho bodu. Prvú šancu zakončiť sezónu titulom v Nitre „belasí“ nevyužili, a nepodarilo sa im ani v šiestom stretnutí doma, keď prehrali 2:5. V rozhodujúcom siedmom sa lepšie psychicky pripravili Nitrania, napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení a mohli oslavovať zisk titulu.
siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 15. Stacha (Paulovič), 31. Passolt (Lawrence, Osburn), 49. Krištof (Passolt, Paulovič), 74. Chrenko (Lawrence, Passolt) – 24. Takáč (Varga, O'Connor), 34. Takáč (Peterek, Varga), 35. Královič (Elson, Dmowski). Rozhodcovia: Krajčík, Stano – Durmis, Kacej, vylúčení: 2:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Bajtek, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Turanský – Lacka, Čederle, Buček – Molnár, Hrnka, Okoličány
Slovan: Kiviaho – Turan, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, O'Connor, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Peterek, Bondra – Bakoš, Solenský, Šimun
/konečný stav série: 4:3, Nitra získala titul/
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport a TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Je to obrovské zadosťučinenie pre celé mesto, celý klub. Tie momenty, ktoré sa stretli – storočnica, siedmy zápas, predĺženie, otočenie. Tým chalanom veríme, vieme, čoho sú schopní. Dal to Tomáš, ale zaslúžil by si to každý jeden.“
Miroslav Kováčik, prezident Nitry: „Ešte sa z toho neviem spamätať. Bolo to extrémne náročných šesť týždňov. Došli mi slová, bol to neskutočný tlak. Michalovce boli neskutočný súper, už tam sme to mali veľmi náročné. To sa ani nedá napísať. Veľmi to prajem Tomášovi Chrenkovi, lebo majú ťažké obdobie v rodine a mladý to rozhodol.“
Branislav Mezei, kapitán Nitry: „Každý titul je ťažké získať, každý má svoj príbeh, nechcem to porovnávať s tými ostatnými. Prehrávali sme 1:3 v sérii, nevzdali sme to. Mladý Tomáš dal gól, je to neuveriteľné.“
Brad Tapper, tréner Slovana Bratislava: „Bol to skvelý zápas a úžasná séria. Hotovo mohlo byť už po piatom zápase, ale nestalo sa. Milujem toto mesto, týchto hráčov a na budúci rok sme späť.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „V tretej tretine sme to trochu stiahli. V predĺžení sme mali šance aj my, ale, žiaľbohu, padlo to Nitre. Dnes to bolo veľmi tesné.“
Tomáš Královič, obranca Slovana: „Sériu sme mali dobre rozohranú, chceli sme to ukončiť, nepodarilo sa nám to. Nitra dala v predĺžení pekný gól, žiaľ. Chceli sme dať štvrtý gól, nepodarilo sa nám to, ale v predĺžení sme mali viac šancí. Je to škoda.“
Čederle získal ocenenie Zlatá korčuľa
Najužitočnejším hráčom play off hokejovej Tipsport ligy sa stal útočník Sebastián Čederle z HK Nitra. Ocenenie Zlatá korčuľa získal po tom, ako v 20 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 22 bodov (7+15).
