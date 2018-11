Vianočná výstava v Bratislave je poctou maliarovi Josefovi Ladovi

Na snímke jedno z diel Josefa Ladu. Foto: TASR/reprofoto Foto: TASR/reprofoto

Bratislava 23. novembra (TASR) – Príspevkom Galérie mesta Bratislavy (GMB) k 100. výročiu vzniku Československa je výstava Vianoce Josefa Ladu s podtitulom Pocta géniovi. V Mirbachovom paláci GMB je výber z jeho uzavretej tvorby zapožičanej od niekoľkých českých galérií a zo súkromných zbierok.povedal na jej štvrtkovom (22.11.) otvorení Ondřej Pometlo z Veľvyslanectva ČR na Slovensku, ktoré sa s Českým centrom v Bratislave zaslúžilo o výstavu.vtipne konštatoval literát Ľubomír Feldek, ktorý predniesol niekoľko svojich básní.Podľa autora výstavy Jana Kukala Lada napriek veľkému hendikepu s poškodeným zrakom sa stal geniálnym umelcom. Bol veľmi húževnatý a pracovitý, navyše výborne maľoval pravou i ľavou rukou. Vytvoril si vlastný nenapodobiteľný štýl. Najväčšou inšpiráciou pre neho boli idealizované spomienky na detstvo v rodných Hrusiciach.povedal pre TASR Kukal.Krajina s koledníkom, Betlehem, Okno so stromčekom, Deti v zime, Vianočný kapor, Sluhova koleda, Zabíjačka, Pokoj ľuďom dobrej vôle a ďalšie tematické maľby dopĺňajú série obrazov z kníh Ladov veselý prírodopis, Strašidlá a vodníci, O bystrej kmotre líške a Dobrý vojak Švejk.prezradil géniov príbuzný Josef Lada, ktorý na slávnostné otvorenie výstavy pricestoval z Prahy.Josef Lada (1887-1957) patrí medzi najosobitejších a najvýraznejších európskych kresliarov prvej polovice 20. storočia a v Čechách je zrejme najpopulárnejší maliar v histórii. Ešte pred nástupom do školy rád kreslil. Na Umeleckopriemyselnú školu v Prahe ho prijali na tretí pokus, po niekoľkých mesiacoch ju opustil pre nedostatok financií. Karikatúrami a inými obrázkami prispieval od roku 1904 do novín a časopisov, kde vtipne zobrazoval aj aktuálne politické dianie. Tvoril najmä pre deti a pri ilustráciách sa zameral na štylizovaný obraz českej dediny s humorne parodickým akcentom.Lada patrí ku generácii, ktorá položila základy moderného umenia v Čechách. Okrem seriálov a tvorby pre periodiká robil scénické a kostýmové návrhy pre hry Národného divadla i ďalšie české divadlá, maľoval plagáty, písal knihy. Mal niekoľko výstav v českých mestách i v zahraničí, zúčastnil sa na Bienále v Benátkach (1934 a 1956), podieľal sa na viacerých filmoch. Bol menovaný národným umelcom (1947), stal sa členom Zväzu československých spisovateľov (1953).Okrem iných kníh jeho život a tvorbu predstavuje reprezentatívna výtvarná monografia s názvom Lada z vydavateľstva Slovart (2016). Na vyše 740 stranách obsahuje 873 ilustrácií.Výstava potrvá do 24. februára 2019.