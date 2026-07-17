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VELO a MyBeat Cruises rozprúdia Dunaj aj tento rok


Tagy: Hudba PR

Chcete zažiť leto v Bratislave úplne inak? Skúste to na palube lode Harmónia uprostred Dunaja. VELO sa aj tento rok spojilo s MyBeat Cruises a najlepšie plavby sezóny máte ešte pred ...



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velo_mybeat cruises 1 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Chcete zažiť leto v Bratislave úplne inak? Skúste to na palube lode Harmónia uprostred Dunaja.


VELO sa aj tento rok spojilo s MyBeat Cruises a najlepšie plavby sezóny máte ešte pred sebou.

Loď vyráža z Fajnorovho nábrežia spod Starého mosta a hneď je jasné, že vás nečaká klasický večer v meste. Ľudia naladení na tanec, dovolenkový vibe a rieka, ktorá sa na pár hodín mení na tanečný parket pod holým nebom. Kým čakáte na vyplávanie, vo VELO zóne sa zapojíte do aktivít a odnesiete si štýlové darčeky.

Len čo loď opustí pontón, mesto sa stráca za chrbtom. Svetlá Bratislavy vystrieda otvorená voda, lesnaté brehy a scenéria, ktorá pripomína skôr exotiku než strednú Európu. A presne v tom je čaro celej jazdy — klubová energia tam, kde by ste ju nečakali.

O hudbu sa starajú domáci aj zahraniční DJ's a ich house sety rozprúdia náladu ako z Ibizy. Počas prvej tohtoročnej plavby sa za pultom vystriedali Mixusho, Drahosh, Elsy, Tony Romera aj Martin Cehelsky — od uvoľneného podvečera až po naplno rozbehnutú noc. Skvelé spomienky totiž nevznikajú len v klube či na festivale.

Júnová plavba priniesla aj ďalšiu novinku — loď aj celá séria plavieb MyBeat Cruises sa preobliekli do vizuálu novinky VELO v mini formáte, ktorá prináša intenzívny zážitok vo všetkých smeroch. A práve plavby pod holým nebom sú ideálnym miestom, kde si fanúšikovia nikotínových alternatív môžu užiť plnú dávku zábavy bez obmedzení.

Najsilnejší moment? Západ slnka. Loď sa otáča naspäť, obloha mení farby, hudba hrá a vy sa na chvíľu cítite ako v klipe k letnému hitu.

Plavba trvá štyri až päť hodín a stihnete počas nej všetko, čo od dobrého večera čakáte — tanec, výhľady, partiu kamošov aj pocit, že ste pri niečom výnimočnom. VELO je jeho prirodzenou súčasťou.

Nezmeškajte ďalšie plavby


Najbližšie termíny pod vlajkou VELO sú 18. júla a 29. augusta 2026. Vstupenky miznú rýchlo, tak si miesto rezervujte včas. Všetko podstatné nájdete na Instagrame @velo_.sk a @mybeat_cruises.

*Tento produkt nie je bez rizika a obsahuje nikotín, ktorý je návykovou látkou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - VELO a MyBeat Cruises rozprúdia Dunaj aj tento rok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudba PR
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