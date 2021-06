Veľká cena Singapuru nebude ani v tomto roku, okno v kalendári by mohli vyplniť preteky F1 v USA

Ťažké rozhodnutie

Ďalšie preteky odložili na neurčito

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia motoristickej formuly 1 druhý rok po sebe pre pandémiu koronavírusu zrušili Veľkú cenu Singapuru Tá sa mala uskutočniť 3. októbra, no organizátori v niekoľkomesačnom predstihu informovali, že nebudú schopní zabezpečiť "plný zážitok z pretekov, a zároveň zaručiť zdravie a bezpečnosť fanúšikov, dodávateľov, dobrovoľníkov a personálu"."Chápeme, že sa naši fanúšikovia tešili na ďalšiu edíciu Veľkej ceny Singapuru. Zrušiť podujatie druhý rok v rade je neuveriteľne ťažké rozhodnutie, ale zároveň nevyhnutné vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa organizovania podujatí v Singapure," povedal zástupca riaditeľa pretekov Colin Syn.Singapur sa v počte prípadov koronavírusu nachádza až v druhej stovke poradia štátov. Denne tam pribúdajú nakazení iba po desiatkach, pričom dosiaľ v krajine zaznamenali 33 úmrtí na ochorenie COVID-19 . Za pomerne priaznivé štatistiky Singapur vďačí predovšetkým prísnym obmedzeniam vstupu do krajiny a sledovaniu kontaktov.Pandémia koronavírusu už spôsobila viacero zásahov do kalendára tohtoročného seriálu F1. Otváracie preteky sezóny v Austrálii preložili z marca na november a VC Kanady naplánovaná na 13. júna bola úplne zrušená.Ďalšie preteky v Číne a Turecku zatiaľ odložili na neurčito. Okienko v kalendári vzniknuté zrušením VC Singapuru by teoreticky mohli zaplniť ďalšie preteky v USA, kde sa v tejto sezóne bude súťažiť v texaskom Austine.