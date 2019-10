Moody's potvrdila odhad rastu poľskej ekonomiky na úrovni 4,4 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 12. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's potvrdila odhad rastu poľskej ekonomiky na tento a budúci rok. To znamená, že agentúra naďalej očakáva rast poľskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 4,4 %. V nasledujúcom roku počíta so spomalením rastu na 3,7 %.Agentúra dodala, že hospodársky rast by mala ťahať najmä domáca spotreba. Podporu by však mal poskytnúť aj očakávaný výrazný prílev financií z eurofondov.Prognóza ratingovej agentúry Moody's je tak o niečo lepšia, než pred niekoľkými dňami zverejnená prognóza Svetovej banky, ktorá svoj odhad vývoja poľskej ekonomiky mierne zlepšila. Svetová banka uviedla, že v tomto roku očakáva rast ekonomiky Poľska o 4,3 %. Pred šiestimi mesiacmi počítala s rastom na úrovni 4 %.Podobne aj v prípade roka 2020 očakáva Svetová banka o niečo miernejšie tempo rastu ekonomiky než Moody's. Zatiaľ čo ratingová agentúra počíta s rastom o 3,7 %, Svetová banka predpokladá rast na úrovni 3,6 %.