Slovenské atlétky excelovali na ME do 18 rokov. Frličková získala zlato, Kusá bronz (video)

20.7.2024 (SITA.sk) - Prekážkarkasa stala historicky prvou slovenskou majsterkou Európy vo vekovej kategórii do 18 rokov. Na kontinentálnom šampionáte v Banskej Bystrici zvládla finálový beh v čase 12,97 s a suverénne s náskokom 36 stotín sekundy zvíťazila pred PoľkouZofiou Rojekovou. Po bronz si s odstupom ďalších 4 stotín dobehla Francúzka Auxanne Kingueová (13,37)."Cítila som, že som na prvej pozícii, že nemôžem zakopnúť, spomaliť, lebo by ma súperky určite predbehli. Snažila som sa to ťahať do cieľa. Jediný môj strach bol z toho, aby som nezakopla, lebo v tom sú prekážky zradné. Som šťastná, že som to zvládla a ešte v čase pod 13 sekúnd," cituje Frličkovú špecializovaný web atletika.sk.Zverenka Luboša Komárka v AK ZŤS Martin prišla na vrcholné podujatie na Štiavničkách s osobákom a zároveň dorasteneckým svetovým výkonom roka 13,14 s, ktorý dosiahla 22. júna v rovnakom dejisku na dorasteneckých M-SR. V semifinále však tento výkon výrazne vylepšila na 12,86 s, čo je nové európske maximum v tejto vekovej kategórii.A pod 13 sekúnd sa dostala aj vo finále."Bola by som vďačná za akúkoľvek medailu, predsa len sú to majstrovstvá Európy a ešte na domácom štadióne. Neviem zhodnotiť, či to bol životný beh. Sú tu emócie, nevidela som ho, určite si ho s trénerom pozrieme a zhodnotíme, či tam boli nejaké chyby," dodala slovenská majsterka Európy.Slovensko získalo v druhý deň IV. majstrovstiev Európy do 18 rokov ešte jednu medailu. Krátko pred Frličkovou jej spolužiačka na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Martineobsadila tretie miesto v chôdzi na 5000 m, čím napodobnila bývalých zverencov Pavla Slouku Gabrielu Gajanovú (Tbilisi 2016, 800 m), úradujúcu vicemajsterku Európy z Ríma 2024, a Andreja Paulínyho (Győr 2018, 1500 m)."Teším sa aj za Peťu Kusú, lebo sme spolužiačky, na ME spolubývajúce, každý deň sa vidíme na tréningoch. Práve ona ma nahovorila na atletiku, ku ktorej som prešla z gymnastiky. Skúsila som to, napokon som zostala pri atletike a viac sa jej za to nemôžem poďakovať,“ dodala Frličková.Sedemnásťročná zverenka Pavla Zemka v AK ZŤS Martin bronz vybojovala v novom osobnom rekorde 23:49,22. Starý mal hodnotu 24:10,85 a dosiahla ho takisto na Štiavničkách v rámci májovej „pétéesky“. Do cieľa pretekov na 5000 m došla síce na štvrtom mieste 9,44 s za treťou Dunjou Eremićovou, ale Srbku napokon potrestali 30-sekundovou penalizáciou za trojnásobné porušenie pravidiel o technike a z bronzu sa po potvrdení výsledkov tešila Slovenka."Tretiu priečku vnímam ako veľký bonus. Keď som došla do cieľa, bola som štvrtá. Neskôr som sa dozvedela, že som sa posunula na bronzovú priečku. Dlho to bolo neoficiálne, na potvrdenie som si musela počkať. Bola som napätá, ale teraz som šťastná, že mám medailu. Počas pretekov som Srbku predstihla, potom sa dostala predsa len predo mňa, ale neustrážila si techniku," vysvetlila Kusá na webe Slovenského atletického zväzu Po euforickom piatku so zlato-bronzovou medailovou radosťou sa počas tretieho dňa ME do 18 rokov dostane k slovu sedem slovenských nádejí v individuálnych disciplínach a do boja zasiahnu aj obe štafety na 100-200-300-400 m. Slovenský vrchol dňa nastane o 19.27 h, keď je na programe finále 400 m dievčat za účasti Lenky Gymerskej.