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05. júna 2026

Zrážka vlaku s kamiónom si vyžiadala zásah hasičov, ohrozených bolo 26 cestujúcich – FOTO


Tagy: Hasiči Integrovaný záchranný systém vážna dopravná nehoda Zrážka vlaku s kamiónom

Na mieste zasahovali všetky zložky záchranného systému. Hasiči v Českej republike zasahovali pri



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715592423_1321238750211319_318780629530450450_n 676x507 5.6.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahovali všetky zložky záchranného systému.


Hasiči v Českej republike zasahovali pri vážnej dopravnej nehode. Medzi Prostějovom a Kostelcom na Hanej došlo k zrážke vlaku s kamiónom. V havarovanom vlaku cestovalo 26 ľudí vrátane personálu, v kamióne jeden vodič a zranených bolo celkovo 8 osôb.

Na mieste zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému (IZS). Hasiči Olomouckého kraja miesto zásahu zaistili proti vzniku požiaru a velenie si neskôr prebrali hasiči Správy železníc.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/zrazka-vlaku-s-kamionom-v-cesku-fotografie/">Zrážka vlaku s kamiónom v Česku (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s kamiónom si vyžiadala zásah hasičov, ohrozených bolo 26 cestujúcich – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Integrovaný záchranný systém vážna dopravná nehoda Zrážka vlaku s kamiónom
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