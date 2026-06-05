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05. júna 2026
Zrážka vlaku s kamiónom si vyžiadala zásah hasičov, ohrozených bolo 26 cestujúcich – FOTO
Na mieste zasahovali všetky zložky záchranného systému. Hasiči v Českej republike zasahovali pri
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5.6.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahovali všetky zložky záchranného systému.
Hasiči v Českej republike zasahovali pri vážnej dopravnej nehode. Medzi Prostějovom a Kostelcom na Hanej došlo k zrážke vlaku s kamiónom. V havarovanom vlaku cestovalo 26 ľudí vrátane personálu, v kamióne jeden vodič a zranených bolo celkovo 8 osôb.
Na mieste zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému (IZS). Hasiči Olomouckého kraja miesto zásahu zaistili proti vzniku požiaru a velenie si neskôr prebrali hasiči Správy železníc.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s kamiónom si vyžiadala zásah hasičov, ohrozených bolo 26 cestujúcich – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči v Českej republike zasahovali pri vážnej dopravnej nehode. Medzi Prostějovom a Kostelcom na Hanej došlo k zrážke vlaku s kamiónom. V havarovanom vlaku cestovalo 26 ľudí vrátane personálu, v kamióne jeden vodič a zranených bolo celkovo 8 osôb.
Na mieste zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému (IZS). Hasiči Olomouckého kraja miesto zásahu zaistili proti vzniku požiaru a velenie si neskôr prebrali hasiči Správy železníc.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zrazka-vlaku-s-kamionom-v-cesku-fotografie/">Zrážka vlaku s kamiónom v Česku (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s kamiónom si vyžiadala zásah hasičov, ohrozených bolo 26 cestujúcich – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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