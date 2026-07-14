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14. júla 2026

Moskva hľadá nové trasy pre lodnú dopravu po sérii ukrajinských útokov


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Tanker ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Kyjev tvrdí, že za deväť dní zasiahol viac ako sto plavidiel v Azovskom mori a narušil zásobovanie Krymu. Rusko ...



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germany_russian_tanker_99168 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že za deväť dní zasiahol viac ako sto plavidiel v Azovskom mori a narušil zásobovanie Krymu.


Rusko zvažuje presmerovanie časti lodnej dopravy z Azovského mora a pripravuje alternatívne logistické trasy po zosilnení ukrajinských útokov na plavidlá v regióne.

Oznámili to v utorok ruské ministerstvá po tom, čo Kyjev uviedol, že za posledných deväť dní zasiahol viac ako 100 lodí.

Vývoz nebude ohrozený


Azovské more, ktoré obmýva južné pobrežie Ruska, okupované územia Ukrajiny a anektovaný Krym, patrí medzi dôležité dopravné koridory pre vývoz poľnohospodárskych produktov a zásobovanie Krymu.

Ruské ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že spolu s ďalšími úradmi a podnikateľským sektorom pripravuje nové prepravné trasy. Zároveň zdôraznilo, že vývoz nebude ohrozený.

„Situácia v Azovskom mori neovplyvní zásobovanie domáceho trhu potravinami ani exportné možnosti našej krajiny,“ uviedlo ministerstvo.

Takmer 120 lodí


Ministerstvo dopravy dodalo, že prijíma opatrenia na zabezpečenie plynulého fungovania nákladnej dopravy a v prípade potreby presmeruje časť prepravy na iné druhy dopravy.

Veliteľ ukrajinských bezpilotných síl vyhlásil, že Ukrajina za posledných deväť dní zasiahla 116 plavidiel vrátane tankerov a nákladných lodí.

Podľa neho je cieľom útokov poškodiť takzvanú ruskú tieňovú flotilu a obmedziť dodávky pohonných látok na Krym.


Zdroj: SITA.sk - Moskva hľadá nové trasy pre lodnú dopravu po sérii ukrajinských útokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Tanker ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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