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14. júla 2026
Pellegrini v Azerbajdžane: Strategické partnerstvo má stáť na spoločných projektoch, nielen na obchode – VIDEO, FOTO
Tagy: Dodávky energií Energetická kríza Podnikateľské fórum Prezident Slovenskej republiky Rokovanie Spolupráca tranzit plynu cez Ukrajinu
Slovensko chce s Azerbajdžanom rozvíjať spoločné projekty v energetike, hospodárstve, doprave aj obrane. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Slovensko chce s Azerbajdžanom rozvíjať spoločné projekty v energetike, hospodárstve, doprave aj obrane.
Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriatelené krajiny.
Hlava štátu privítala účasť početnej podnikateľskej delegácie aj pripravované slovensko-azerbajdžanské podnikateľské fórum. „Naše vzťahy nemajú byť postavené len na jednostrannom obchode, kde niekto niečo ponúka a druhý nakupuje. Naopak máme predstavu, aby čo najviac projektov bolo spoločných, aby sme spoločne pôsobili v oblastiach, kde je to výhodné, aby sme spoločne vyrábali v oblastiach, kde je to prospešné a mali spoločné projekty,“ povedal Pellegrini.
Významnou témou bola aj energetická bezpečnosť. Prezident poďakoval Azerbajdžanu za pomoc Slovensku počas energetickej krízy po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Zároveň potvrdil záujem pokračovať v rokovaniach o hľadaní stabilného riešenia dodávok energií aj po roku 2027.
Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy aj zapojenie slovenských spoločností. Popoludní navštívia novovybudovanú obec Baš Garvand, kde vznikla základná škola, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika. Pellegrini tento krok označil za významný symbol priateľstva medzi oboma krajinami. Vyzdvihol tiež spustenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku.
„Ešte viac to prepojí naše dve krajiny a zjednoduší vzťahy tak na univerzitnej a ľudskej úrovni, ale samozrejme aj pri podnikateľských aktivitách,“ poznamenal.
Súčasťou rokovaní boli aj bezpečnostné otázky. Pellegrini potvrdil, že Slovensko bude prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Baku aj v rokoch 2027 a 2028 naďalej pôsobiť ako kontaktné centrum Severoatlantickej aliancie vo vzťahu k Azerbajdžanu. Vyzdvihol tiež spoluprácu rezortov obrany oboch krajín a avizoval prezentáciu výsledkov spoločných projektov na septembrovej medzinárodnej výstave obrannej techniky v Baku.
Oficiálna návšteva prezidenta SR pokračuje v stredu v Baku, kde bude rokovať s predsedom vlády Alim Asadovom a s predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu Sahibou Gafarovou. Súčasťou programu bude aj stretnutie s apoštolským prefektom v Azerbajdžane Mons. Vladimírom Feketem pochádzajúcim zo Slovenska. Prezident zároveň položí vence pri Aleji martýrov a pri hrobe národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Azerbajdžane: Strategické partnerstvo má stáť na spoločných projektoch, nielen na obchode – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriatelené krajiny.
Podnikateľská delegácia
Hlava štátu privítala účasť početnej podnikateľskej delegácie aj pripravované slovensko-azerbajdžanské podnikateľské fórum. „Naše vzťahy nemajú byť postavené len na jednostrannom obchode, kde niekto niečo ponúka a druhý nakupuje. Naopak máme predstavu, aby čo najviac projektov bolo spoločných, aby sme spoločne pôsobili v oblastiach, kde je to výhodné, aby sme spoločne vyrábali v oblastiach, kde je to prospešné a mali spoločné projekty,“ povedal Pellegrini.
Významnou témou bola aj energetická bezpečnosť. Prezident poďakoval Azerbajdžanu za pomoc Slovensku počas energetickej krízy po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Zároveň potvrdil záujem pokračovať v rokovaniach o hľadaní stabilného riešenia dodávok energií aj po roku 2027.
Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy aj zapojenie slovenských spoločností. Popoludní navštívia novovybudovanú obec Baš Garvand, kde vznikla základná škola, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika. Pellegrini tento krok označil za významný symbol priateľstva medzi oboma krajinami. Vyzdvihol tiež spustenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku.
„Ešte viac to prepojí naše dve krajiny a zjednoduší vzťahy tak na univerzitnej a ľudskej úrovni, ale samozrejme aj pri podnikateľských aktivitách,“ poznamenal.
Bezpečnostné otázky
Súčasťou rokovaní boli aj bezpečnostné otázky. Pellegrini potvrdil, že Slovensko bude prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Baku aj v rokoch 2027 a 2028 naďalej pôsobiť ako kontaktné centrum Severoatlantickej aliancie vo vzťahu k Azerbajdžanu. Vyzdvihol tiež spoluprácu rezortov obrany oboch krajín a avizoval prezentáciu výsledkov spoločných projektov na septembrovej medzinárodnej výstave obrannej techniky v Baku.
Oficiálna návšteva prezidenta SR pokračuje v stredu v Baku, kde bude rokovať s predsedom vlády Alim Asadovom a s predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu Sahibou Gafarovou. Súčasťou programu bude aj stretnutie s apoštolským prefektom v Azerbajdžane Mons. Vladimírom Feketem pochádzajúcim zo Slovenska. Prezident zároveň položí vence pri Aleji martýrov a pri hrobe národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Azerbajdžane: Strategické partnerstvo má stáť na spoločných projektoch, nielen na obchode – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dodávky energií Energetická kríza Podnikateľské fórum Prezident Slovenskej republiky Rokovanie Spolupráca tranzit plynu cez Ukrajinu
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