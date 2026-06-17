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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. júna 2026

Moskva láka odporcov kultúry „woke“, vlani im vydala vyše tisíc víz


Tagy: Ruská propaganda Ruská vláda Ruské ministerstvo zahraničných vecí Ruský prezident

Program pre zástancov „tradičných hodnôt“ využili najmä občania Nemecka, Francúzska a Spojených štátov. Viac ako 1 100 zahraničných občanov získalo vlani ...



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russia_putin_36768 676x470 17.6.2026 (SITA.sk) - Program pre zástancov „tradičných hodnôt“ využili najmä občania Nemecka, Francúzska a Spojených štátov.

Viac ako 1 100 zahraničných občanov získalo vlani ruské víza v rámci programu určeného pre ľudí, ktorí sa hlásia k takzvaným tradičným hodnotám. Informovala o tom v stredu ruská propagandistická agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na riaditeľa konzulárneho odboru ministerstva zahraničných vecí Alexeja Klimova.



Deštruktívne ideológie


Program zaviedol prezident Vladimir Putin v roku 2024. Je určený občanom krajín, ktoré podľa Moskvy presadzujú „deštruktívne neoliberálne ideologické politiky“ odporujúce ruským duchovným a morálnym hodnotám. Záujemcovia môžu požiadať o pobyt v Rusku.


Vlani bolo v rámci schémy vydaných 1 112 víz. Najviac ich získali občania Nemecka (168) a Francúzska (140), nasledovali Američania so 105 vízami. Na zozname sú aj občania Talianska, Estónska, Lotyšska, Litvy či Austrálie.



Putinove tradičné hodnoty


Západné médiá program označujú za ruské „anti-woke víza“. Moskva ho prezentuje ako útočisko pre ľudí nespokojných s liberálnymi spoločenskými trendmi v západných krajinách.


„V mnohých krajinách sa, žiaľ, pokúšajú zrušiť tradičné rodinné hodnoty,“ vyhlásil nedávno Putin. „Budeme podporovať tých, ktorí pod takýmto tlakom prídu žiť, pracovať a vychovávať svoje deti v Rusku. Vitajte,“ dodal ruský prezident.



Škodlivý Západ


Od začiatku vojny na Ukrajine Moskva výrazne zintenzívnila kampaň proti tomu, čo označuje za škodlivé západné ideológie.


V roku 2022 zakázala takzvanú LGBT propagandu“ medzi dospelými a o rok neskôr prijala zákon zakazujúci právnu aj medicínsku zmenu pohlavia. Kritici tieto opatrenia označujú za porušovanie ľudských práv.




Zdroj: SITA.sk - Moskva láka odporcov kultúry „woke“, vlani im vydala vyše tisíc víz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská propaganda Ruská vláda Ruské ministerstvo zahraničných vecí Ruský prezident
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