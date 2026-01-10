Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. januára 2026

Pamätník slobody slova na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude dokončený na jar


Trnavský samosprávny kraj na jar dokončí a sprístupní Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta. ...



Zdieľať
67b848b524722945170878 676x488 10.1.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj na jar dokončí a sprístupní Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Pôjde o verejný priestor, ktorý bude pripomínať odvahu a nenahraditeľnú hodnotu slobody slova. Umiestnený bude na mieste, kde prišiel začiatkom roku 2018 rukou vraha o život novinár Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová.


"Trnavský kraj sa v roku 2025 výrazne prihlásil aj k ochrane historickej pamäti a hodnôt slobody. Vo Veľkej Mači sa začala výstavba Pamätníka slobody slova na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tieto hodnoty kraj dlhodobo zdôrazňuje aj prostredníctvom Ceny slobody Antona Srholca, ktorú v roku 2025 udelil už po siedmy raz osobnostiam, ktoré sa postavili totalitnému režimu a svojím životom obhajovali ľudskú dôstojnosť, demokraciu a právny štát," uviedol pri bilancovaní aktivít v oblasti kultúry odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja.

V architektonickej súťaži na podobu pamätníka zvíťazil návrh Záhrada autorov Benjamína Brádňanskeho, Víta Haladu a Martina Piačeka, ktorý pracuje s naklonenou rovinou. Trnavská spoločnosť CS začala s výstavbou pamätníka v auguste minulého roku. Trnavský kraj investuje do jeho výstavby 570-tisíc eur.



Zdroj: SITA.sk - Pamätník slobody slova na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude dokončený na jar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pamätník slobody slova Vražda Jána Kuciaka
