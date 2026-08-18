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18. augusta 2026

Moskva si predvolala japonského veľvyslanca pre spor o Kurilské ostrovy


Tagy: Japonská vláda Kurilské ostrovy Ruské ministerstvo zahraničných vecí

Moskva po Putinovej návšteve sporného súostrovia odmietla japonské územné nároky a pohrozila Tokiu odvetnými opatreniami. Rusko v ...



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russia_putin_65544 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Moskva po Putinovej návšteve sporného súostrovia odmietla japonské územné nároky a pohrozila Tokiu odvetnými opatreniami.

Rusko v utorok tlmočilo svoje hlboké znepokojenie japonskému veľvyslancovi v Moskve Akirovi Mutovi v súvislosti so sporom o Kurilské ostrovy, ktoré minulý týždeň po prvý raz navštívil ruský prezident Vladimir Putin.


Moskva si následne predvolala japonského diplomata po tom, čo Tokio protestovalo proti Putinovej návšteve.



Odvetné opatrenia


Mutovi ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa svojho vyhlásenia oznámilo, že „ruská zvrchovanosť a jurisdikcia nad južnými Kurilskými ostrovmi sú neotrasiteľné“.


Zároveň Moskva s odvolaním sa na japonskú podporu Ukrajiny uviedla, že si vyhradzuje právo prijať „príslušné odvetné opatrenia“.


Putin navštívil Kurily minulý štvrtok. Išlo o prvú návštevu ruského prezidenta na sporných ostrovoch od roku 2010, keď tam zavítal vtedajší prezident Dmitrij Medvedev.



Slušnosť podľa Lavrova


Japonská premiérka Sanae Takaičiová po Putinovej návšteve vyhlásila, že ostrovy „sú neoddeliteľnou súčasťou územia Japonska, a to z historického hľadiska aj podľa medzinárodného práva“.


Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo jej vyjadrenia za „protiruské“ a vyjadrilo „dôrazný protest“.


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predtým uviedol, že Tokio „prekročilo hranicu slušnosti“.



Prudké zhoršenie vzťahov


Muto podľa japonskej verejnoprávnej televízie NHK pôvodne predvolanie odmietal z obavy, že Moskva by rokovanie využila na presadenie vlastnej pozície.


Spor o štyri ostrovy trvá od konca druhej svetovej vojny, keď ich Sovietsky zväz obsadil a vysídlil japonské obyvateľstvo.


Vzťahy Moskvy a Tokia sa výrazne zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Japonsko sa pridalo k sankciám skupiny G7 a poskytuje Kyjevu vojenskú pomoc.



Len obranná pomoc


Analytici sa domnievajú, že Putinova návšteva mohla byť zároveň varovaním pred ďalším prehlbovaním japonskej podpory Ukrajine vrátane prípadných dodávok rakiet Patriot a užšej spolupráce s NATO. Japonsko však Ukrajine zatiaľ poskytuje iba nesmrtiacu obrannú pomoc.




Zdroj: SITA.sk - Moskva si predvolala japonského veľvyslanca pre spor o Kurilské ostrovy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonská vláda Kurilské ostrovy Ruské ministerstvo zahraničných vecí
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