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18. augusta 2026
V Chorvátsku zadržali štyroch podpaľačov, úmyselne zakladali požiare pri Zadare. Vyšetrujú aj možný terorizmus
Polícia tvrdí, že podozriví konali podľa vopred dohodnutého plánu a oheň zakladali zapaľovačom s cieľom ohroziť životy a majetok väčšieho počtu ľudí. Chorvátski vyšetrovatelia riešia ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Polícia tvrdí, že podozriví konali podľa vopred dohodnutého plánu a oheň zakladali zapaľovačom s cieľom ohroziť životy a majetok väčšieho počtu ľudí.
Chorvátski vyšetrovatelia riešia mimoriadne vážny prípad série úmyselne založených požiarov v Zadarskej župe. Podľa viacerých chorvátskych médií Zadržali troch mužov vo veku 42, 45 a 46 rokov, ktorí sú chorvátskymi občanmi srbskej národnosti, a 33-ročnú občianku Poľska. Podľa polície štvorica po predchádzajúcej dohode založila počas 14. a 15. augusta požiare na desiatich miestach. Najnovšie chorvátske médiá informujú, že prípad môže byť prekvalifikovaný aj na trestný čin terorizmu.
Polícia tvrdí, že podozriví konali podľa vopred dohodnutého plánu a oheň zakladali zapaľovačom s cieľom ohroziť životy a majetok väčšieho počtu ľudí. Požiare vznikli okrem iného v Zadare, Škabrnji, Benkovci, Zemuniku Donjom či Galovci. Pri jednom úplne zhorelo osobné auto, pri ďalšom 43 olivovníkov.
K odhaleniu skupiny výrazne prispeli náhodní svedkovia. Žena cestujúca s rodinou si všimla pri ceste oheň a zastavila. Pri plameňoch sa nachádzali podozriví, ktorí po konfrontácii z miesta odišli autom. Svedkyňa si však zapamätala evidenčné číslo vozidla a kontaktovala tiesňovú linku. Polícia následne auto v krátkom čase vypátrala a zadržala všetkých štyroch ľudí.
Vyšetrovanie prinieslo aj ďalší závažný nález. Pri prehliadkach domov, priestorov a vozidiel polícia zaistila u 42-ročného podozrivého poloautomatickú pušku a 44 kusov streliva, u 46-ročného pištoľ a viacero mobilných telefónov. Podľa najnovších informácií HRT sú všetci štyria vo vyšetrovacej väzbe na jeden mesiac a čiastočne priznali zakladanie požiarov. Trojica mužov bola v čase skutkov pod silným vplyvom alkoholu, pri žene sa táto okolnosť ešte preveruje.
Prípad navyše nemusí zostať iba pri obvinení súvisiacom s ohrozením všeobecnej bezpečnosti. Do preverovania sa zapojil aj chorvátsky protikorupčný a protizločinecký úrad USKOK a vyšetrovatelia preverujú možný teroristický motív. Generálny prokurátor Ivan Turudić možnosť terorizmu nevylúčil, zároveň však zdôraznil, že bude potrebné zistiť, či podozriví konali s takýmto motívom.
Zdroj: SITA.sk - V Chorvátsku zadržali štyroch podpaľačov, úmyselne zakladali požiare pri Zadare. Vyšetrujú aj možný terorizmus © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátski vyšetrovatelia riešia mimoriadne vážny prípad série úmyselne založených požiarov v Zadarskej župe. Podľa viacerých chorvátskych médií Zadržali troch mužov vo veku 42, 45 a 46 rokov, ktorí sú chorvátskymi občanmi srbskej národnosti, a 33-ročnú občianku Poľska. Podľa polície štvorica po predchádzajúcej dohode založila počas 14. a 15. augusta požiare na desiatich miestach. Najnovšie chorvátske médiá informujú, že prípad môže byť prekvalifikovaný aj na trestný čin terorizmu.
Polícia tvrdí, že podozriví konali podľa vopred dohodnutého plánu a oheň zakladali zapaľovačom s cieľom ohroziť životy a majetok väčšieho počtu ľudí. Požiare vznikli okrem iného v Zadare, Škabrnji, Benkovci, Zemuniku Donjom či Galovci. Pri jednom úplne zhorelo osobné auto, pri ďalšom 43 olivovníkov.
K odhaleniu skupiny výrazne prispeli náhodní svedkovia. Žena cestujúca s rodinou si všimla pri ceste oheň a zastavila. Pri plameňoch sa nachádzali podozriví, ktorí po konfrontácii z miesta odišli autom. Svedkyňa si však zapamätala evidenčné číslo vozidla a kontaktovala tiesňovú linku. Polícia následne auto v krátkom čase vypátrala a zadržala všetkých štyroch ľudí.
Vyšetrovanie prinieslo aj ďalší závažný nález. Pri prehliadkach domov, priestorov a vozidiel polícia zaistila u 42-ročného podozrivého poloautomatickú pušku a 44 kusov streliva, u 46-ročného pištoľ a viacero mobilných telefónov. Podľa najnovších informácií HRT sú všetci štyria vo vyšetrovacej väzbe na jeden mesiac a čiastočne priznali zakladanie požiarov. Trojica mužov bola v čase skutkov pod silným vplyvom alkoholu, pri žene sa táto okolnosť ešte preveruje.
Prípad navyše nemusí zostať iba pri obvinení súvisiacom s ohrozením všeobecnej bezpečnosti. Do preverovania sa zapojil aj chorvátsky protikorupčný a protizločinecký úrad USKOK a vyšetrovatelia preverujú možný teroristický motív. Generálny prokurátor Ivan Turudić možnosť terorizmu nevylúčil, zároveň však zdôraznil, že bude potrebné zistiť, či podozriví konali s takýmto motívom.
Zdroj: SITA.sk - V Chorvátsku zadržali štyroch podpaľačov, úmyselne zakladali požiare pri Zadare. Vyšetrujú aj možný terorizmus © SITA Všetky práva vyhradené.
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