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Panattoni pripravuje nový priemyselný park pri Košiciach. Vďaka robustnej infraštruktúre je vhodný pre dátové centrum aj sofistikovanú výrobu
Tagy: PR Priemyselný park
Panattoni, najväčší developer priemyselných nehnuteľností v Európe, pripravuje v blízkosti Veľkej Idy pri Košiciach nový priemyselný park. V prvej fáze je v parku Panattoni Business Park ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Panattoni, najväčší developer priemyselných nehnuteľností v Európe, pripravuje v blízkosti Veľkej Idy pri Košiciach nový priemyselný park.
V prvej fáze je v parku Panattoni Business Park Košice West na pozemku s rozlohou 6 hektárov naplánovaná stavba haly s rozlohou 20 500 m². V ďalšej fáze sa počíta s rozšírením parku až na dvojnásobok pôvodnej plochy.
Nový priemyselný park vyrastie v etablovanej priemyselnej zóne s vybudovanou infraštruktúrou. Veľkokapacitná prípojka elektrickej energie vrátane záložných vedení vytvára vhodné podmienky pre umiestnenie ľahkej strojárskej výroby s pridruženou logistikou, ako aj dátového centra. Práve v oblasti dátových centier má spoločnosť Panattoni výrazné plány. V júli 2025 založila novú divíziu zameranú na rozvoj dátových centier v Európe a aktuálne pripravuje viacero platforiem pre dátové centrá po celej Európe. Napríklad v Českej republike Panattoni už rokuje s potenciálnymi klientmi pre umiestnenie prvých projektov. Na východnom Slovensku sa pritom aktuálne nachádza len niekoľko menších datacentier.
"Našou ambíciou je vytvoriť pri Košiciach špičkový business park, ktorý túto dobre etablovanú lokalitu rozšíri o ďalšie moderné podnikanie. Umiestnenie a najmä vybavenie parku otvára priestor nielen pre modernú výrobu, ale zároveň aj pre dátové centrum. Pre Slovensko je budovanie digitálnej infraštruktúry zásadné pre rozvoj modernej ekonomiky a pritiahnutie ďalších technologických investícií," hovorí Jakub Volner, Business Development Director spoločnosti Panattoni pre Slovensko.
Panattoni dbá pri výstavbe priemyselných parkov na energetickú efektívnosť budov a výnimkou nebude ani park pri Košiciach. Budovy v priemyselnom parku ašpirujú na certifikáciu v štandarde BREEAM New Construction na úrovni Excellent a budú navrhované tak, aby minimalizovali spotrebu energie a vplyv na životné prostredie.
V blízkosti budúceho priemyselného parku sa nachádza košické letisko aj strategický kontajnerový a prekladiskový železničný terminál s napojením na širokorozchodnú aj európsku železničnú sieť. Nový priemyselný park tak infraštruktúrou a polohou ponúka široké možnosti využitia.
Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete so 70 pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo vyše 26,3 milióna štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má 13,6 milióna štvorcových metrov budov a ďalšie takmer 2 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka výrobné, skladové aj kancelárske plochy. Špecializáciou Panattoni sú flexibilné modely výstavby a financovania komerčných nehnuteľností, ktoré sa prispôsobujú potrebám klientov aj aktuálnym trhovým trendom. Vďaka riešeniam ako Build-to-Suit, Build-to-Own alebo Sale & Leaseback pomáha firmám rásť, uvoľniť kapitál aj modernizovať prevádzku. Projekty Panattoni stoja na inováciách v súlade s ESG princípmi, energetickou efektívnosťou a dlhodobou udržateľnosťou.. Spoločnosť Panattoni už ôsmy rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty cielia na medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Volkswagen Slovakia, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii, Indii a Saudskej Arábii. Viac informácií na www.panattonieurope.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Panattoni pripravuje nový priemyselný park pri Košiciach. Vďaka robustnej infraštruktúre je vhodný pre dátové centrum aj sofistikovanú výrobu © SITA Všetky práva vyhradené.
V prvej fáze je v parku Panattoni Business Park Košice West na pozemku s rozlohou 6 hektárov naplánovaná stavba haly s rozlohou 20 500 m². V ďalšej fáze sa počíta s rozšírením parku až na dvojnásobok pôvodnej plochy.
Nový priemyselný park vyrastie v etablovanej priemyselnej zóne s vybudovanou infraštruktúrou. Veľkokapacitná prípojka elektrickej energie vrátane záložných vedení vytvára vhodné podmienky pre umiestnenie ľahkej strojárskej výroby s pridruženou logistikou, ako aj dátového centra. Práve v oblasti dátových centier má spoločnosť Panattoni výrazné plány. V júli 2025 založila novú divíziu zameranú na rozvoj dátových centier v Európe a aktuálne pripravuje viacero platforiem pre dátové centrá po celej Európe. Napríklad v Českej republike Panattoni už rokuje s potenciálnymi klientmi pre umiestnenie prvých projektov. Na východnom Slovensku sa pritom aktuálne nachádza len niekoľko menších datacentier.
"Našou ambíciou je vytvoriť pri Košiciach špičkový business park, ktorý túto dobre etablovanú lokalitu rozšíri o ďalšie moderné podnikanie. Umiestnenie a najmä vybavenie parku otvára priestor nielen pre modernú výrobu, ale zároveň aj pre dátové centrum. Pre Slovensko je budovanie digitálnej infraštruktúry zásadné pre rozvoj modernej ekonomiky a pritiahnutie ďalších technologických investícií," hovorí Jakub Volner, Business Development Director spoločnosti Panattoni pre Slovensko.
Panattoni dbá pri výstavbe priemyselných parkov na energetickú efektívnosť budov a výnimkou nebude ani park pri Košiciach. Budovy v priemyselnom parku ašpirujú na certifikáciu v štandarde BREEAM New Construction na úrovni Excellent a budú navrhované tak, aby minimalizovali spotrebu energie a vplyv na životné prostredie.
V blízkosti budúceho priemyselného parku sa nachádza košické letisko aj strategický kontajnerový a prekladiskový železničný terminál s napojením na širokorozchodnú aj európsku železničnú sieť. Nový priemyselný park tak infraštruktúrou a polohou ponúka široké možnosti využitia.
Panattoni je najväčší developer priemyselných nehnuteľností v Európe
Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete so 70 pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo vyše 26,3 milióna štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má 13,6 milióna štvorcových metrov budov a ďalšie takmer 2 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka výrobné, skladové aj kancelárske plochy. Špecializáciou Panattoni sú flexibilné modely výstavby a financovania komerčných nehnuteľností, ktoré sa prispôsobujú potrebám klientov aj aktuálnym trhovým trendom. Vďaka riešeniam ako Build-to-Suit, Build-to-Own alebo Sale & Leaseback pomáha firmám rásť, uvoľniť kapitál aj modernizovať prevádzku. Projekty Panattoni stoja na inováciách v súlade s ESG princípmi, energetickou efektívnosťou a dlhodobou udržateľnosťou.. Spoločnosť Panattoni už ôsmy rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty cielia na medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Volkswagen Slovakia, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii, Indii a Saudskej Arábii. Viac informácií na www.panattonieurope.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Panattoni pripravuje nový priemyselný park pri Košiciach. Vďaka robustnej infraštruktúre je vhodný pre dátové centrum aj sofistikovanú výrobu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Priemyselný park
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