29.8.2025
Úvodná strana
29. augusta 2025
Opozícia si pripomenula výročie vypuknutia SNP. Posolstvo hrdinov SNP je dôležité aj dnes, uvádza SaS
Parlamentná i mimoparlamentná opozícia si pripomenula výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Parlamentná i mimoparlamentná opozícia si pripomenula výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) si pamiatku hrdinov a obetí SNP pripomenulo už 28. augusta, a to v Nízkych Tatrách, v miestach, kde povstalci bojovali proti fašistickej presile.
„Položili sme veniec k pamätníku pri Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom, na mieste ktorým vedie legendárna Cesta hrdinov SNP, podebatovali sme s množstvom turistov a vyniesli aj nejaké to drevo na chatu," uviedlo hnutie na sociálnej sieti. Zdôraznilo, že odkaz povstania je stále živý a nesmieme naň zabúdať. V tomto smere progresívci pripomenuli rusko-ukrajinský vojnový konflikt.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) si hrdinov SNP pripomenula v Košiciach. Strana spomenula konkrétne armádneho letca generála Ľudovíta Kukorelliho (je pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach, kde sa v Mestskom parku nachádza aj jeho pamätník - pozn. SITA), ktorý odmietol spolupracovať s hitlerovským Nemeckom.
„Svoj život zasvätil protifašistickému odboju a prípravám na povstanie, no konca vojny sa, žiaľ, nedožil," napísala strana na sociálnej sieti. Zdôraznila, že posolstvo hrdinov SNP je dôležité aj dnes.
„Boj za slobodu a demokraciu nesmieme nikdy vzdávať a musíme si ho pripomínať, obzvlášť v časoch, keď sa vo svete objavujú politici s totalitnými tendenciami, ktorí siahajú na slobodu iných ľudí," uzavrela SaS.
81. výročie SNP si pripomenulo aj hnutie Slovensko. Uviedlo, že ide o historický moment, kedy sa naši predkovia postavili proti neslobode, útlaku a kolaborácii s totalitným režimom. Politický subjekt zdôraznil, že tento odkaz je aktuálny i v súčasnosti, kedy čelíme novým hrozbám pre demokraciu, spravodlivosť a slobodu na Slovensku.
„SNP je symbolom toho, že Slováci vedia povstať, keď ide o hodnoty, ako je sloboda. Dnes síce na Slovensku nebojujeme so zbraňou v ruke, ale bojujeme proti zlu, ktoré sa snaží ovládnuť našu krajinu zvnútra – cez korupciu, zneužívanie moci, ničenie právneho štátu, a kolaboráciu so zločincami," uviedol predseda hnutia Igor Matovič. Vyjadril tiež názor, že ľudia by si mali uvedomiť, že história sa môže zopakovať, ak budeme ľahostajní.
Podotkol tiež, že povstanie nemá vždy podobu ozbrojeného boja, ale je to aj odvaha postaviť sa moci, zdanlivej obrovskej presile, ktorá koná proti ľuďom. Podľa matovičovcov výročie SNP nemá byť len formálnym pripomenutím minulosti, ale výzvou pre prítomnosť. Matovič zdôraznil, že nesmieme pripustiť likvidáciu nezávislých inštitúcií, považuje za potrebné hľadať spoločné riešenia pre Slovensko, tak ako sa v SNP spojili sily rôzne skupiny obyvateľstva.
„Ak dnes budeme mlčať, keď likvidujú spravodlivosť - podstatu demokracie, bolo by to, ako keby sme v roku 1944 mlčali, keď brali ľuďom životy. Povstať znamená nezmieriť sa so zlom, nech má akúkoľvek podobu," podotkol Matovič. Jeho hnutie vyzvalo občanov, aby si výročie SNP pripomenuli nielen pietou, ale aj tým, že sa nenechajú zastrašiť a budú chrániť hodnoty, za ktoré bojovali naši predkovia.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej naši predkovia v SNP bojovali za spravodlivosť, slobodu, česť i dôstojnosť národa, tieto ideály sú podľa nej ale pošliapavané súčasnou vládnou garnitúrou. Tú Remišová obvinila z otvoreného šírenia antisemitizmu, spolupráce s neonacistami a kolaborácie s ruským režimom, ktorý vrátil do Európy vojnové hrôzy.
„Extrémne zlo, ktorému sa Slováci pred 81 rokmi vzopreli, sa začínalo hľadaním nepriateľov, pálením kníh a prenasledovaním demokraticky cítiacich ľudí. Preto je mimoriadne znepokojujúce, že zo strany vládnej koalície opäť vidíme rozoštvávanie, podnecovanie k nenávisti voči aktívnej občianskej spoločnosti a politicky nepohodlným jednotlivcom, a v poslednom čase dokonca už aj útoky na vedcov. Popritom v uliciach našich miest extrémisti oslavujú totalitný vojnový režim, otvorene dehumanizujú a zastrašujú našich občanov, a to za pasívneho prizerania sa štátnych inštitúcií," uviedla vo vyjadrení. Súčasná moc podľa predsedníčky Za ľudí zrádza odkaz SNP a uráža pamiatku našich hrdinov, a na tom nič nezmenia ani organizované oslavy.
„Výročie Slovenského národného povstania má byť oslavou odvahy, dôstojnosti a odkazu našich predkov – a záväzkom, že nikdy nedovolíme návrat nenávisti a totality," uzavrela.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pripomenulo, že SNP bolo dôležitým míľnikom na ceste za slobodou, i dňom, kedy sa slovenské obyvateľstvo postavilo nemeckým okupačným jednotkám a vzalo zápas o budúcnosť svojej krajiny do svojich rúk.
„Aj keď nás chceli komunisti počas desaťročí presvedčiť o výhradne svojich zásluhách, faktom je, že na povstaní sa v skutočnosti zúčastnilo a aktívne ho riadilo široké spektrum zástupcov rôznych vrstiev, nielen komunistov, ale aj kresťanov, kňazov, dokonca aj spolupracovníkov vtedajšej moci. A bolo podporované aj západným odbojom, nie iba východnou armádou. Týchto, na prvý pohľad nespojiteľných ľudí, zjednotilo poznanie, že pre dobro národa sa musia a chcú povzniesť nad tým, kto kým bol, kto čo robil a k čomu sa dovtedy hlásil. Podstatné bolo, že každý bol ochotný urobiť niečo pre zvrátenie neudržateľnej situácie," napísali kresťanskí demokrati. Doplnili, že aj v súčasnosti majú mnohí pocit, že takto to ďalej nejde, a že štát je na rázcestí, na pokraji ekonomického kolapsu a straty demokracie. Príčiny a kontext sú však iné než v minulosti, ale tiež hroziacimi následkami pre budúce generácie.
„KDH vidí odkaz povstania a najdôležitejšiu paralelu s dnešnou situáciou na Slovensku práve v potrebe preklenutia vzájomnej nevraživosti politických síl a polarizácie spoločnosti. Je najvyšší čas dať mladej generácii opäť nádej a v ich záujme sa zamyslieť, akú krajinu im vlastne raz chceme odovzdať. Hľadajme cestu k sebe navzájom, k užitočným riešeniam pre ľudí a spoločne vyhlásme Povstanie za lepšie Slovensko," apelovalo KDH s tým, že nemá ísť o povstanie proti niekomu alebo niečomu, ale za zmysluplnú a perspektívnu budúcnosť našich detí a vlasti.
Pri Pamätníku SNP v Bratislave uctili pamiatku obetí a hrdinov SNP pripomenuli aj mimoparlamentní Demokrati. Sú toho názoru, že Slovensko i dnes čelí tlaku extrémizmu, dezinformácií a nenávistných prejavov, ktoré vždy stoja na počiatku veľkých ľudských nešťastí.
„V čase, keď vláda mlčky toleruje a v niektorých prípadoch dokonca nepriamo podporuje extrémistické a nacistické prejavy, je potrebné, aby sa demokratická spoločnosť znovu spojila. Tak, ako sa odvážne a zodpovedne spojila v roku 1944, keď naši hrdinovia povstali na obranu hodnôt slobody a demokracie," uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Podľa strany aj pred druhou svetovou vojnou pôsobili na území Slovenska rôzne skupiny šíriace propagandu cudzej moci a usilujúce sa o destabilizáciu spoločnosti. Demokrati tiež vyzdvihli hrdinov SNP ako inšpiráciu a dôkaz, že aj v najťažších časoch sa oplatí postaviť na správnu stranu dejín.
„Ich odvaha, vernosť slobode a ochota obetovať sa za budúcnosť národa nám pripomínajú, že demokracia nie je samozrejmosť, ale hodnota, ktorú treba chrániť každý deň. S úctou sa skláňame pred ich pamiatkou a odkazom," uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia si pripomenula výročie vypuknutia SNP. Posolstvo hrdinov SNP je dôležité aj dnes, uvádza SaS © SITA Všetky práva vyhradené.
