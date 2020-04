Moskva začala používať kamery na rozpoznávanie tvárí, polícia sa o porušení karantény hneď dozvie

Kamery sú pri vstupoch do budov

Systém rozpozná tváre aj cez rúška

4.4.2020 - Moskva využíva na boj proti koronavírusu aj kamery so systémom na rozpoznávanie tvárí. V uliciach mesta sú desaťtisíce takýchto kamier.Tamojšia spravodajkyňa BBC Sarah Rainsford uviedla, že mesto je takmer úplne uzavreté, ľudia však môžu chodiť do práce alebo supermarketov.Systém skenuje tváre ľudí v reálnom čase a v prípade podozrenia, že niekto poruší povinnú domácu karanténu a objaví sa na verejnosti, pošle správu polícii. Jeden z tvorcov systému prezradil, že kamery sa nachádzajú pri vstupe do takmer každej budovy."Jedna z veľkých výhod nášho systému je, že pracuje v reálnom čase a dokáže vyslať okamžité upozornenie. Ak sa rozprávame o ochrane počas epidémie, je veľmi dôležité konať v reálnom čase," vyjadril sa.Softvér tiež dokáže lokalizovať skupinky zhromaždených ľudí a rozpozná tváre aj keď majú osoby rúška. Úrady doteraz zaregistrovali stovky ľudí, ktorí porušili karanténu. Polícia napríklad zaklopala na dvere mužovi zhruba pol hodinu po tom, ako bol vyniesť smeti, pričom má zákaz opustiť byť, keďže mal pozitívny test na COVID-19."Myslím si, že v tejto situácii je to v poriadku, no dúfam, že keď sa toto skončí, svet bude taký, aký bol predtým. Potom už nebudeme potrebovať takúto kontrolu, takúto absolútnu kontrolu," dodal muž.