Škrty v rozpočtoch sa môžu dotknúť aj rezortu obrany, Naď chce skontrolovať výdavky bývalého vedenia

Platba splátky za stíhačky F-16

Pristúpia k diskusiám s NATO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Šírenie nového koronavírusu ovplyvní aj výdavky jednotlivých ministerstiev. Škrty sa môžu dotknúť aj rezortu obrany. Naznačil to po svojom vymenovaní minister Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý však dodáva, že zatiaľ je téma úspor predčasná.Naď chce v rezorte tiež skontrolovať všetky výdavky, ktoré zazmluvnilo ešte predchádzajúce vedenie. Ministerstvo obrany má tento rok k dispozícii cez 1,5 miliardy eur, nie je v súčasnosti zrejmé o koľko by sa mohli výdavky zmenšiť. Koronavírus zasiahol ekonomicky takmer všetky oblasti.„Nemáme predbežné limity z ministerstva financií, každopádne už vopred pripravujeme konkrétne opatrenia v prípade zlého vývoja štátneho rozpočtu,“ uviedol v odpovedi minister Jaroslav Naď.Rezort obrany čaká viacero úloh, napríklad zaplatiť ďalšiu splátku za nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré budú dodané na prelome rokov 2023 a 2024. Za 14 strojov Slovensko zaplatí viac ako 1,6 miliardy eur. Finančné zdroje by sa mohli presunúť do výdavkov ministerstva aj z predchádzajúceho obdobia, nie je však zrejmé o akú čiastku pôjde.Prehodnotiť by sa mohli aj slovenské záväzky voči Severoatlantickej aliancii (NATO) . Táto diskusia je však tiež podľa Naďa predčasná.„Zodpovedný prístup hovorí, že o našich pozíciách sa budeme najprv rozprávať so spojencami. Predpokladáme, že odborníci na obranné plánovanie ako v NATO tak aj v ostatných členských krajinách si uvedomujú zásadné rozpočtové zmeny, ktoré prinesie situácia v súvislosti s vírusom Covid-19 a s tým súvisiacimi dopadmi na obranné rozpočty všetkých spojencov. Vzhľadom na uvedené je pochopiteľné, že zodpovedne pristúpime aj k diskusiám o našich záväzkoch aj v rámci NATO,“ dodal Naď.