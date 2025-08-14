Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mojmír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. augusta 2025

Moskva zakázala činnosť organizácie Reportéri bez hraníc


Tagy: Reportéri bez hraníc

Rusko zaradilo organizáciu Reportéri bez hraníc (RSF) na svoj zoznam „nežiaducich“ skupín, čím jej v podstate zakázalo pôsobiť v krajine. Informáciu vo štvrtok zverejnil register ruského ministerstva ...



Zdieľať
gettyimages 2102973811 676x380 14.8.2025 (SITA.sk) - Rusko zaradilo organizáciu Reportéri bez hraníc (RSF) na svoj zoznam „nežiaducich“ skupín, čím jej v podstate zakázalo pôsobiť v krajine. Informáciu vo štvrtok zverejnil register ruského ministerstva spravodlivosti. Označenie organizácie za „nežiaducu“ túto skupinu v Rusku kriminalizuje a jej zamestnancov vystavuje riziku trestného stíhania.


Kremeľ eskaloval svoje represie voči nezávislým médiám po odštartovaní vojny na Ukrajine v roku 2022. RSF so sídlom vo Francúzsku pravidelne odsudzuje útoky na slobodu prejavu a pomáha prenasledovaným novinárom.

Zoznam „nežiaducich“ subjektov, ktorý vedie ruské ministerstvo spravodlivosti, v súčasnosti obsahuje približne 250 organizácií vrátane Amnesty International, Greenpeace či Yaleovej univerzity.


Zdroj: SITA.sk - Moskva zakázala činnosť organizácie Reportéri bez hraníc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Reportéri bez hraníc
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Aktiváciu BOK kódu vybavíte aj mimo oddelení cudzineckej polície, služba pre cudzincov mieri aj na iné pracoviská
<< predchádzajúci článok
Poľsko prekazilo kybernetický útok na vodovodný a kanalizačný systém

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 