Štvrtok 14.8.2025
Meniny má Mojmír
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
14. augusta 2025
Moskva zakázala činnosť organizácie Reportéri bez hraníc
Tagy: Reportéri bez hraníc
Rusko zaradilo organizáciu Reportéri bez hraníc (RSF) na svoj zoznam „nežiaducich“ skupín, čím jej v podstate zakázalo pôsobiť v krajine. Informáciu vo štvrtok zverejnil register ruského ministerstva ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Rusko zaradilo organizáciu Reportéri bez hraníc (RSF) na svoj zoznam „nežiaducich“ skupín, čím jej v podstate zakázalo pôsobiť v krajine. Informáciu vo štvrtok zverejnil register ruského ministerstva spravodlivosti. Označenie organizácie za „nežiaducu“ túto skupinu v Rusku kriminalizuje a jej zamestnancov vystavuje riziku trestného stíhania.
Kremeľ eskaloval svoje represie voči nezávislým médiám po odštartovaní vojny na Ukrajine v roku 2022. RSF so sídlom vo Francúzsku pravidelne odsudzuje útoky na slobodu prejavu a pomáha prenasledovaným novinárom.
Zoznam „nežiaducich“ subjektov, ktorý vedie ruské ministerstvo spravodlivosti, v súčasnosti obsahuje približne 250 organizácií vrátane Amnesty International, Greenpeace či Yaleovej univerzity.
