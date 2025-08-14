Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Z domova

14. augusta 2025

Aktiváciu BOK kódu vybavíte aj mimo oddelení cudzineckej polície, služba pre cudzincov mieri aj na iné pracoviská


Polícia SR informuje, že cudzinci, ktorí majú záujem o aktiváciu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na svojom doklade o pobyte, nemusia túto požiadavku ...



policia policajne auto 676x487 14.8.2025 (SITA.sk) - Polícia SR informuje, že cudzinci, ktorí majú záujem o aktiváciu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na svojom doklade o pobyte, nemusia túto požiadavku vybavovať výlučne na oddeleniach cudzineckej polície. Vzhľadom na aktuálne zvýšený záujem o túto službu polícia eviduje na týchto pracoviskách značné vyťaženie a dlhé čakacie lehoty.


Z tohto dôvodu upozorňuje, že aktiváciu BOK kódu je možné vybaviť aj na oddeleniach dokladov pri okresných riaditeľstvách Policajného zboru, ako aj v klientskych centrách okresných úradov v rámci celého Slovenska.

Týmto spôsobom je možné efektívnejšie rozložiť počet žiadostí a výrazne skrátiť čakaciu dobu. Policajný zbor zároveň odporúča všetkým cudzincom, aby si pred návštevou konkrétneho pracoviska overili dostupné termíny a požiadavky na rezerváciu prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Ministerstva vnútra.

Držiteľom dokladov s aktivovaným BOK kódom zároveň polícia odporúča využívať dostupné elektronické služby štátu a upozorňuje, že pre plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné, aby si cudzinec po aktivácii BOK kódu aktivoval aj kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.


Zdroj: SITA.sk - Aktiváciu BOK kódu vybavíte aj mimo oddelení cudzineckej polície, služba pre cudzincov mieri aj na iné pracoviská © SITA Všetky práva vyhradené.

