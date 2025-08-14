|
Štvrtok 14.8.2025
Meniny má Mojmír
14. augusta 2025
Aktiváciu BOK kódu vybavíte aj mimo oddelení cudzineckej polície, služba pre cudzincov mieri aj na iné pracoviská
Polícia SR informuje, že cudzinci, ktorí majú záujem o aktiváciu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na svojom doklade o pobyte, nemusia túto požiadavku ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Polícia SR informuje, že cudzinci, ktorí majú záujem o aktiváciu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na svojom doklade o pobyte, nemusia túto požiadavku vybavovať výlučne na oddeleniach cudzineckej polície. Vzhľadom na aktuálne zvýšený záujem o túto službu polícia eviduje na týchto pracoviskách značné vyťaženie a dlhé čakacie lehoty.
Z tohto dôvodu upozorňuje, že aktiváciu BOK kódu je možné vybaviť aj na oddeleniach dokladov pri okresných riaditeľstvách Policajného zboru, ako aj v klientskych centrách okresných úradov v rámci celého Slovenska.
Týmto spôsobom je možné efektívnejšie rozložiť počet žiadostí a výrazne skrátiť čakaciu dobu. Policajný zbor zároveň odporúča všetkým cudzincom, aby si pred návštevou konkrétneho pracoviska overili dostupné termíny a požiadavky na rezerváciu prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Ministerstva vnútra.
Držiteľom dokladov s aktivovaným BOK kódom zároveň polícia odporúča využívať dostupné elektronické služby štátu a upozorňuje, že pre plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné, aby si cudzinec po aktivácii BOK kódu aktivoval aj kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
