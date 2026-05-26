Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Schôdza NR SR odštartuje s 189 bodmi, Tibor Gašpar predstavil prísnejšie pravidlá v parlamente – VIDEO
V utorok o 13:00 sa začína schôdza Národnej rady SR, na ktorej bude prerokovaných 189 bodov. Predstavitelia strany Smer-SD v utorok na tlačovej besede upozornili na závažnosť niektorých bodov a zvýšenú časovú náročnosť.
Špecifikom aktuálnej schôdze je inovovaný Rokovací poriadok, ktorý podrobnejšie predstavil podpredseda NR SR Tibor Gašpar. Podľa neho "31 bodov, ktoré z minulej schôdze prepadli podľa nového rokovacieho poriadku, budú môcť prísť až o pol roka do ďalšej schôdze, čiže nie na ďalšiu schôdzu, ako doteraz".
Prísnejšie pravidlá v pléne
Gašpar ďalej objasnil významné zmeny v priebehu rozpráv. "Na jednu rozpravu je vymedzených 37,5 hodiny. Tento čas je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť, ale aj skrátiť, nie menej ako na 12,5 hodiny. Predĺžiť sa dá minimálne na dvojnásobok, keď sa napríklad bude rokovať o štátnom rozpočte alebo o Programovom vyhlásení vlády do budúcna," povedal podpredseda NR SR Gašpar.
Poslanci budú môcť využívať aj čas pridelený poslaneckému klubu, ktorý si podľa Gašpara môžu medzi sebou rozdeliť podľa vlastnej úvahy. Dôležitá je aj zmena v časovom využití pre navrhovateľov a spravodajcov, kde sa zavádzajú isté obmedzenia oproti predchádzajúcej praxi, ktorá nebola limitovaná.
Tibor Gašpar tiež upozornil na sprísnenie pravidiel týkajúcich sa správania v pléne. "Mám na mysli to, aby sa nenarúšal rokovací deň vulgárnym správaním v rozpore so slušnými mravmi, aby sa do sály nechodilo v roztrhaných tričkách, prípadne teplákoch a podobne. Pravidlá sú nastavené prísnejšie z hľadiska sankcií, a detailnejšie na to, aby sa tam nedostali také formy, že niekto si vyrobil transparent v sále, čo bolo doteraz dovolené," priblížil podpredseda parlamentu
Nový Občiansky zákonník má zjednotiť pravidlá
Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter označil ako prioritu vládne návrhy v prvom a druhom čítaní, pričom najdôležitejším bodom je nový Občiansky zákonník. "Tento zákonník je zákon, ktorý sa dotýka každého obyvateľa, podnikateľa, fyzickej osoby v každodennom živote," uviedol minister spravodlivosti Boris Susko s tým, že nový Občiansky zákonník zjednocuje doterajšiu dvojkoľajnosť zmluvných vzťahov, ktoré momentálne upravujú Obchodný zákonník a Občiansky zákonník, podľa ktorých musia postupovať podnikatelia a fyzické osoby.
"Podľa jedného musia postupovať podnikatelia, podľa druhého fyzické osoby. Toto sa zjednocuje. Z obchodného zákonníka sa vypúšťa celá záväzková časť a všetci už budú postupovať pri záväzkových zmluvných vzťahoch len podľa občianskeho zákonníka,"dodal Susko.
Zdroj: SITA.sk - Schôdza NR SR odštartuje s 189 bodmi, Tibor Gašpar predstavil prísnejšie pravidlá v parlamente – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
