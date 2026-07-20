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20. júla 2026

Moskvu v noci napadli stovky dronov, protivzdušná obrana väčšinu z nich údajne zničila


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Ruské úrady hlásia aj šesť zranených v Moskovskej oblasti, okolnosti ich zranení zatiaľ nie sú jasné. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo viac ako 400 ukrajinských



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drones_soldier_holding_pre launch_drone_in_forest 676x450 20.7.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady hlásia aj šesť zranených v Moskovskej oblasti, okolnosti ich zranení zatiaľ nie sú jasné.


Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo viac ako 400 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin v pondelok uviedol, že väčšinu z nich zneškodnila protivzdušná obrana ešte pred priblížením k mestu.

„Od 20.30 hod. do 05.00 hod. smerovalo na Moskovskú oblasť viac ako 400 nepriateľských dronov. Väčšinu z nich zlikvidovala protivzdušná obrana na vzdialených prístupoch. Pri priblížení k Moskve bolo zničených 85 bezpilotných lietadiel,“ napísal Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX.

Traja zranení cudzinci


Ruská štátna agentúra TASS zároveň informovala, že do nemocnice v meste Domodedovo južne od Moskvy previezli šesť ľudí so zraneniami spôsobenými výbuchom. Medzi zranenými sú podľa nemocnice aj traja cudzinci.

Intenzívne útoky


Úrady zatiaľ nepotvrdili, či zranenia priamo súviseli s nočnými útokmi dronov. Domodedovo je zároveň sídlom jedného z medzinárodných letísk obsluhujúcich ruskú metropolu.

Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské územie. Kyjev ich označuje za odvetu za viac ako štyri roky ruského bombardovania Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Moskvu v noci napadli stovky dronov, protivzdušná obrana väčšinu z nich údajne zničila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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