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20. júla 2026
Moskvu v noci napadli stovky dronov, protivzdušná obrana väčšinu z nich údajne zničila
Ruské úrady hlásia aj šesť zranených v Moskovskej oblasti, okolnosti ich zranení zatiaľ nie sú jasné. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo viac ako 400 ukrajinských
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20.7.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady hlásia aj šesť zranených v Moskovskej oblasti, okolnosti ich zranení zatiaľ nie sú jasné.
Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo viac ako 400 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin v pondelok uviedol, že väčšinu z nich zneškodnila protivzdušná obrana ešte pred priblížením k mestu.
„Od 20.30 hod. do 05.00 hod. smerovalo na Moskovskú oblasť viac ako 400 nepriateľských dronov. Väčšinu z nich zlikvidovala protivzdušná obrana na vzdialených prístupoch. Pri priblížení k Moskve bolo zničených 85 bezpilotných lietadiel,“ napísal Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX.
Ruská štátna agentúra TASS zároveň informovala, že do nemocnice v meste Domodedovo južne od Moskvy previezli šesť ľudí so zraneniami spôsobenými výbuchom. Medzi zranenými sú podľa nemocnice aj traja cudzinci.
Úrady zatiaľ nepotvrdili, či zranenia priamo súviseli s nočnými útokmi dronov. Domodedovo je zároveň sídlom jedného z medzinárodných letísk obsluhujúcich ruskú metropolu.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské územie. Kyjev ich označuje za odvetu za viac ako štyri roky ruského bombardovania Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Moskvu v noci napadli stovky dronov, protivzdušná obrana väčšinu z nich údajne zničila © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo viac ako 400 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin v pondelok uviedol, že väčšinu z nich zneškodnila protivzdušná obrana ešte pred priblížením k mestu.
„Od 20.30 hod. do 05.00 hod. smerovalo na Moskovskú oblasť viac ako 400 nepriateľských dronov. Väčšinu z nich zlikvidovala protivzdušná obrana na vzdialených prístupoch. Pri priblížení k Moskve bolo zničených 85 bezpilotných lietadiel,“ napísal Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX.
Traja zranení cudzinci
Ruská štátna agentúra TASS zároveň informovala, že do nemocnice v meste Domodedovo južne od Moskvy previezli šesť ľudí so zraneniami spôsobenými výbuchom. Medzi zranenými sú podľa nemocnice aj traja cudzinci.
Intenzívne útoky
Úrady zatiaľ nepotvrdili, či zranenia priamo súviseli s nočnými útokmi dronov. Domodedovo je zároveň sídlom jedného z medzinárodných letísk obsluhujúcich ruskú metropolu.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské územie. Kyjev ich označuje za odvetu za viac ako štyri roky ruského bombardovania Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Moskvu v noci napadli stovky dronov, protivzdušná obrana väčšinu z nich údajne zničila © SITA Všetky práva vyhradené.
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