SLOVENČINA: Ako písať jednoslovné a viacslovné číslovky

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pri písaní čísloviek sa často zarazíme nad tým, či ich napísať spolu ako jedno slovo, alebo oddeľovať ako viac slov. Vtedy je najlepšie nalistovať si v Pravidlách slovenského pravopisu kapitolu o písaní slov osobitne a dovedna, ktorá práve písanie čísloviek prehľadne vysvetľuje.Do úvahy treba brať tri faktory:V neskloňovanom základnom tvare píšeme číslovky ako jedno slovo. Takto môžeme dokonca písať aj vyššie zložené číslovky, hoci tu máme zároveň možnosť pre prehľadnosť oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami. Napr. 7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri; 15 348 848 – pätnásť miliónov, tristoštyridsaťosemtisíc osemsto štyridsaťosem. Druhá forma je praktickejšia, prvá sa používa v účtovníctve.Podľa sčítania z roku 1960 tam žilo deväťtisíc sedemsto štyridsaťdva obyvateľov. Za týždeň nahlásili košickí lekári v kraji takmer trinásťtisíc päťsto prípadov ochorení. Kým v roku 2012 podstúpilo umelé prerušenie tehotenstva viac ako osemtisíc štyristo žien, spontánne ich potratilo až päťtisíc dvesto.Ak základná číslovka označuje iba stovky alebo tisícky, píše sa spolu: dvesto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc.Pri skloňovaní základných čísloviek oddeľujeme od zvyšku jednotky. Najstaršia psychiatrická liečebňa na Slovensku s dvestoštyridsiatimi piatimi lôžkami leží vo vyše päťhektárovom areáli na okraji obce. V mrazivom ráne sa tristopäťdesiatim dvom prieskumníkom vyšponovaným do pozoru zráža unavený dych.V radových číslovkách tiež oddeľujeme jednotky od desiatok. V zložených oddeľujeme aj tisícky a stovky, podobne ako pri zložených základných číslovkách. Zároveň je – rovnako ako pri základných číslovkách – prípustné písať aj celú zloženú radovú číslovku ako jedno slovo. Čiže 528. – päťstodvadsiatyôsmy, ale aj päťsto dvadsiaty ôsmy. Druhá forma je častejšia.Dvadsiateho siedmeho júna tisíc deväťsto tridsiateho ôsmeho obecné zastupiteľstvo v prítomnosti tridsiatich troch členov zvolilo prezidenta Beneša za čestného občana Vrútok, ale potom prišiel šiesty október tisíc deväťsto tridsiateho ôsmeho so zjazdom Hlinkovej strany v Žiline, keď vyhlásili autonómiu... Slovensko sa v tomto týždni stalo osemdesiatou treťou krajinou, v ktorej má svoje zastúpenie letecká spoločnosť British Airways.Ak má radová číslovka iba jednotky a stovky alebo tisícky, píše sa spolu: stoprvý, dvetisícdruhý.Spisovné sú aj podoby čísloviek s jednotkami na začiatku: jedenadvadsať, päťatridsať, jedenadvadsiaty, päťatridsiaty. Tie sa vždy – aj pri skloňovaní, aj vo funkcii radovej číslovky – píšu ako jedno slovo. Základné číslovky začínajúce sa na jeden- majú, navyše, privilégium sklonného tvaru. Kým číslovky od 21 do 91 zakončené na -jeden sú nesklonné.Mal za sebou vo svojich jedenadvadsiatich rokoch inakšie kúsky. Spomedzi jedenatridsiatich príslušníkov troch generácií polovica trpela tou istou genetickou poruchou.Spisovné je tiež nesklonné používanie základných čísloviek, ktoré sa v tom prípade tiež píšu spolu. My máme úzky káder s dvadsaťdva korčuliarmi a dvoma gólmanmi. Pre našu krajinu je nesmierne dôležitá spolupráca s dvadsaťštyri krajinami sveta združenými v OECD. Budúcoroční organizátori sa s dvadsaťštyri titulmi už teraz znovu prebojovali na čelo historického rebríčka.Dovedna sa píšu aj zložené prídavné mená s číslovkou: štvorramenný, dvestodvadsaťvoltový, poldruhakilový. Okrem obytného domu vlastnia Gašparovci dvaapolizbový byt v širšom centre hlavného mesta, vilu v štvrti Beverly Hills v Limbachu a veľkú chatu v Modre-Harmónii. V Drahovej, v obci v okrese Poltár, vlk predminulý týždeň skoro roztrhal stopäťdesiatkilového býka miestneho hospodára Jána Sojku.