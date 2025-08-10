|
Nedeľa 10.8.2025
10. augusta 2025
Motocyklista na pretekoch nezvládol skok a narazil do divákov – FOTO
Počas motokrosového podujatia v obci Domaniža (okres Považská Bystrica), došlo k nešťastnej udalosti. 44-ročný motocyklista počas jazdy na svojom motocykli nezvládol skok, pričom sa motocykel dostal mimo jeho ...
10.8.2025 (SITA.sk) - Počas motokrosového podujatia v obci Domaniža (okres Považská Bystrica), došlo k nešťastnej udalosti. 44-ročný motocyklista počas jazdy na svojom motocykli nezvládol skok, pričom sa motocykel dostal mimo jeho kontroly a narazil do divákov stojacich v diváckej zóne.
Pri tejto nešťastnej udalosti boli zranené 4 osoby. Dve osoby vo veku 17 rokov a ďalšie vo veku 28 a 76 rokov. Tri osoby boli prevezené na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Z nich, 28 ročná žena utrpela ťažké zranenia. Jedna osoba bola jednorazovo ošetrená na mieste.
Vodič motocykla neutrpel žiadne zranenia. Na mieste sa podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Považská Bystrica začal trestné stíhanie vo veci prečinu Ublíženie na zdraví. V súčasnosti sú vykonávané prvotné procesné úkony,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci pri poskytovaní prvej pomoci asistoval príslušník Pohotovostného policajného útvaru KR PZ Žilina, ktorý sa na podujatí nachádzal v čase svojho osobného voľna. „Po incidente okamžite poskytol jednej zo zranených osôb neodkladnú prvú pomoc, lokalizoval poranenia, kontroloval krvácanie a osobu uviedol do stabilizovanej polohy,“ dodala Klenková.
Polícia apeluje na organizátorov motokrosových a podobných športových podujatí, aby kládli maximálny dôraz na bezpečnostné opatrenia a dôsledne dodržiavali predpisy týkajúce sa ochranných zón pre divákov. Akékoľvek nedodržanie vzdialenosti od trate alebo nesprávne označenie bariér môže mať vážne následky.
„Zároveň vyzývame verejnosť, aby pri návštevách športových podujatí rešpektovala pokyny usporiadateľov a nepribližovala sa k nebezpečným zónam, ani keď sa zdajú byť bezpečné. Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste. Len tak dokážeme predchádzať podobným nešťastným udalostiam,“ konštatovala Klenková.
Zdroj: SITA.sk - Motocyklista na pretekoch nezvládol skok a narazil do divákov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
