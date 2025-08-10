|
Nedeľa 10.8.2025
10. augusta 2025
Motocyklista prešiel do protismeru a neprežil zrážku s autom – FOTO
Neďaleko obce Hriňová vyhasol v nedeľu popoludní život 39-ročného motocyklistu. Podľa doposiaľ zistených informácií sa pod nehodu podpísala pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy motocyklistu, v dôsledku ...
10.8.2025 (SITA.sk) - Neďaleko obce Hriňová vyhasol v nedeľu popoludní život 39-ročného motocyklistu. Podľa doposiaľ zistených informácií sa pod nehodu podpísala pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy motocyklistu, v dôsledku čoho prešiel s motocyklom do protismeru a zrazil sa s oproti idúcim autom. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
V osobnom aute sa v čase nehody nachádzali tri osoby, ktoré vyviazli bez zranení. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Polícia začala v súvislosti s tragickou nehodou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na miesto nehody boli privolaní aj znalci z odboru dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Všetky bližšie okolnosti nehody budú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk
