 Nedeľa 10.8.2025
 Meniny má Vavrinec
 10. augusta 2025

10. augusta 2025

Motocyklista prešiel do protismeru a neprežil zrážku s autom – FOTO


Neďaleko obce Hriňová vyhasol v nedeľu popoludní život 39-ročného motocyklistu. Podľa doposiaľ zistených informácií sa pod nehodu podpísala pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy motocyklistu, v dôsledku ...



zrazka motocyklistu s autom pri hrinovej 676x507 10.8.2025 (SITA.sk) - Neďaleko obce Hriňová vyhasol v nedeľu popoludní život 39-ročného motocyklistu. Podľa doposiaľ zistených informácií sa pod nehodu podpísala pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy motocyklistu, v dôsledku čoho prešiel s motocyklom do protismeru a zrazil sa s oproti idúcim autom. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.


V osobnom aute sa v čase nehody nachádzali tri osoby, ktoré vyviazli bez zranení. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Polícia začala v súvislosti s tragickou nehodou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na miesto nehody boli privolaní aj znalci z odboru dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Všetky bližšie okolnosti nehody budú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - Motocyklista prešiel do protismeru a neprežil zrážku s autom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Zražka motocyklistu s autom
