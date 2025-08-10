Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. augusta 2025

Fico: Chápem napätie a nervozitu v politickom vedení Ukrajiny, právo na slobodu prejavu mi však nikto nezoberie


Tagy: Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Právo na slobodu prejavu a iný ako povinný názor mi nikto nezoberie. Odkázal slovenský premiér Robert Fico ukrajinskému rezortu diplomacie. Nemenné postoje k ...



67caf9090c37b601544793 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - Právo na slobodu prejavu a iný ako povinný názor mi nikto nezoberie. Odkázal slovenský premiér Robert Fico ukrajinskému rezortu diplomacie.

Nemenné postoje k vojne


„Ako predseda vlády suverénnej Slovenskej republiky chápem napätie a nervozitu, ktorá musí v týchto dňoch prevládať v politickom vedení Ukrajiny. Nemôžem však akceptovať tvrdenie ukrajinského rezortu diplomacie, že sa uchyľujem k 'otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu.' Aj vo včerajšom mojom príspevku na sociálnych sieťach, ktorý je dôvodom ukrajinskej reakcie, som konzistentne opakoval moje postoje k rusko-ukrajinskému konfliktu. Želám si okamžitý spravodlivý mier pre Ukrajinu a zastavenie nezmyselného zabíjania Slovanov,“ uviedol Fico.

Úmyselné dezinformácie


Slovensko podľa neho stále patrí medzi krajiny s najintenzívnejšou pomocou pre Ukrajinu. Susedské vzťahy však podľa predsedu vlády nemôžu byť iba jednosmerným cestovným lístkom.

„Ukrajina očakáva, že vždy jej musí každý vyjsť v ústrety. SR zabezpečuje Ukrajine kritické dodávky elektriny a Ukrajina využíva európsku legislatívu, ktorá nám prikazuje poskytnúť slovenskú infraštruktúru na dodávky plynu na územie Ukrajiny. Ukrajinský prezident na strane druhej zastavil dodávky plynu na Slovensko cez ukrajinské územie, čím Slovensko výrazne poškodil,“ pripomenul Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vojna na Ukrajine podľa neho zdeformovala v slobodu prejavu. Akýkoľvek iný ako povinný názor je podľa Fica ostro kritizovaný a odsudzovaný, aj keď vychádza z objektívnych informácií.

„Odmietam takéto úmyselné deformácie základných práv. Pri všetkej úcte k ukrajinskej diplomacii musím zdôrazniť, že právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie a že obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie. Ako predseda vlády zvrchovanej krajiny si právo na slobodu prejavu a iný názor zachovám, aj keď to spôsobuje nervozitu medzi mojimi kolegami v EÚ a v susednej Ukrajine. Aj keď môj suverénny názor na vojenský konflikt na Ukrajine ma stál skoro život,“ konštatoval Fico.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Fico: Chápem napätie a nervozitu v politickom vedení Ukrajiny, právo na slobodu prejavu mi však nikto nezoberie © SITA Všetky práva vyhradené.

