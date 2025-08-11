|
11. augusta 2025
Na diaľnici D1 v Bratislave skončilo auto na streche, nehoda sa stala v pondelok ráno – FOTO
Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda
Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v pondelok krátko pred 5.30 privolaní na diaľnicu D1, kde bola na 8,5. kilometri ohlásená dopravná ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v pondelok krátko pred 5.30 privolaní na diaľnicu D1, kde bola na 8,5. kilometri ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných vozidiel. Ako informujú hasiči na sociálnej sieti, v čase ich príjazdu sa jeden z automobilov nachádzal na streche. Ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom. Vykonali tiež protipožiarne opatrenia a asistovali pri sprejazdnení komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 v Bratislave skončilo auto na streche, nehoda sa stala v pondelok ráno – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
