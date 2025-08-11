Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Na diaľnici D1 v Bratislave skončilo auto na streche, nehoda sa stala v pondelok ráno – FOTO


Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda

Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v pondelok krátko pred 5.30 privolaní na diaľnicu D1, kde bola na 8,5. kilometri ohlásená dopravná ...



nehoda dvoch aut na dialnici d1 v bratislave 676x507 11.8.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v pondelok krátko pred 5.30 privolaní na diaľnicu D1, kde bola na 8,5. kilometri ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných vozidiel. Ako informujú hasiči na sociálnej sieti, v čase ich príjazdu sa jeden z automobilov nachádzal na streche. Ošetrili jednu zranenú osobu a odovzdali ju do starostlivosti zdravotníckym záchranárom. Vykonali tiež protipožiarne opatrenia a asistovali pri sprejazdnení komunikácie.


Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda
nasledujúci článok >>
Prečo majú dnešní muži menej testosterónu? A kedy ísť na test?
<< predchádzajúci článok
Motocyklista prešiel do protismeru a neprežil zrážku s autom – FOTO

