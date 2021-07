Motorkár prilbou zachytil spadnutý strom, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Dopravná nehoda v okrese Košice – okolie si vyžiadala život motocyklistu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová Podľa doterajších zistení viedol v utorok krátko pred 18:00 48-ročný vodič z okresu Trebišov motocykel značky Kawasaki po ceste na horskom priechode Dargov od obce Dargov smerom na obec Košický Klečenov, kde v stúpaní pri prejazde ľavotočivou zákrutou pravdepodobne v dôsledku zlej techniky jazdy zišiel s motocyklom mimo vozovku.S motocyklom pokračoval v trávnatom poraste vedľa cesty, následne zišiel do odvodňovacieho žľabu a prilbou zachytil spadnutý strom.Pri dopravnej nehode vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. To, či vodič pred jazdou požil alkoholické nápoje, alebo iné návykové látky, bude zisťované pri pitve. Na motocykli vznikla škoda predbežne vyčíslená na približne 3000 eur.Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti.