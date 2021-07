Môžete sa podpísať do kondolenčných kníh na pamiatku Lasicu a Kubánku, nájdete ich v budove ministerstva

Zakázaná umelecká činnosť

21.7.2021 - Rezort kultúry sprístupnil pre verejnosť kondolenčné knihy na pamiatku Milana Lasicu a Juraja Kubánku. Na znak úcty bola na budove ministerstva vyvesená aj smútočná zástava a dvorana ministerstva je sprístupnená na podpis kondolenčných kníh.Verejnosť tak môže urobiť v každý pracovný deň od 9. hodiny do 18. hodiny. V tlačovej správe o tom informovala Zuzana Viciaňová, hovorkyňa Ministerstva kultúry SR.Milan Lasica sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene a zomrel 18. júla vo veku 81 rokov na spoločnom koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenaders. Vysokú školu múzických umení v Bratislave ukončil Lasica v roku 1962. Ako herec sa profiloval spolu s Júliusom Satinským v komediálno-kabaretnej dvojici.Pre ich kritiku okupačných pomerov bola Lasicovi a Satinskému v roku 1970 zakázaná umelecká činnosť. Herci však napriek tomu v rokoch 1970 až 1971 vystupovali v kabaretnom divadle Večerní Brno. Po návrate na Slovensko účinkovali v divadle Nová scéna. V roku 1982 založili poetické a kabaretné divadlo Štúdio L+S, pôvodne Štúdio S, v priestoroch Tatra Revue.Lasica spolu so Satinským získali v roku 1997 ocenenie Krištáľové krídlo za celoživotné dielo. Od roku 2003 je Lasica nositeľom medaily za zásluhu I. stupňa od vtedajšieho prezidenta Českej republiky Václava Havla. Od roku 2005 je aj nositeľom Pribinovho kríža II.triedy za významné zásluhy v oblasti kultúry, ktorý mu odovzdal ešte prezident SR Ivan Gašparovič.Lasicové stĺpčeky v časopise .týždeň boli v roku 2006 ocenené Novinárskou cenou v kategórii Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách. Zlatého gunára za celoživotné dielo získal Lasica na 35. ročníku Kremnických gagov v roku 2015.Juraj Kubánka sa narodil 31. októbra 1928 v obci Turo tri dvory v údolí Malej Fatry, ktorá bola v roku 1949 premenovaná na obec Turie. V roku 1932 sa však rodina presťahovala do Liptovských Sliačov, kde aj Kubánka získal základné vzdelanie. V roku 1947 bol prijatý na Lekársku fakultu v Bratislave, no štúdium nedokončil.V tomto období spolu s Pavlom Kertysom a Jurajom Králikom založili tanečnú skupinu Odzemkári, ktorá v spojení s Národopisnou skupinou Živeny vytvorila základ Lúčnice. Kubánka na podnet Pavla Tonkoviča nastúpil v októbri 1949 do SĽUK-u, kde sa mali podieľať na tvorbe druhého programu. V roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.Pre politické dôvody bol v roku 1968 zbavený funkcií v SĽUK-u a v roku 1971 prijal ponuku robiť choreografa v Štátnom súbore pre srbskú ľudovú kultúru (SLA v Budyšíne – Bautzene).Za jeho prácu ho ocenili v roku 1966 cenou Zaslúžilý umelec (1966), v roku 2008 štátnym vyznamenaním Radu Ľudovíta Štúra I. triedy a v roku 2017 Cenou ministerky kultúry.