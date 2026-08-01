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01. augusta 2026
Vallo stavia na severnej tangente, Winkler na nových električkách. Kandidáti predstavili projekty, ktoré podľa nich zmenia mesto
Tagy: Eurofondy Kandidáti na primátora Bratislavy Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy
Odpovedali na otázku SITA: Ak by ste mali zrealizovať jeden veľký projekt, ktorý zásadne zmení Bratislavu, ktorý by to bol? Kandidáti na primátora Bratislavy prezradili, aký projekt by podľa nich mohol ...
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1.8.2026 (SITA.sk) - Odpovedali na otázku SITA: Ak by ste mali zrealizovať jeden veľký projekt, ktorý zásadne zmení Bratislavu, ktorý by to bol?
Kandidáti na primátora Bratislavy prezradili, aký projekt by podľa nich mohol zmeniť mesto. Odpovedali na otázku SITA: Ak by ste mali zrealizovať jeden veľký projekt, ktorý zásadne zmení Bratislavu, ktorý by to bol?
Mestský poslanec a líder strany Dunaj Martin Winkler by rozbehol viaceré infraštruktúrne projekty, ako dobudovanie električkových tratí do štvrte Bory, do Podunajských Biskupíc a na letisko s prepojením na Zlaté piesky. „Začal by som s prípravou materiálov pre nový most cez Dunaj poza Ekonomickú univerzitu plus by som vyjednal zapojenie ŽSR do prepojenia koľajovej dopravy, vlakov s električkami,“ uviedol kandidát na primátora.
Bloger Ľubomír Geci by zrealizoval mestský okruh, ktorý podľa neho Bratislave jednoznačne chýba. „Jeho súčasťou je severná tangenta aj úprava Bajkalskej na mimoúrovňovú komunikáciu. Vrátime centrum ľuďom a zlepšíme dostupnosť ostatných mestských častí. Projekt, ktorý zmení fungovanie Bratislavy na celé generácie,“ priblížil svoje plány ďalší kandidát na primátora.
Minister dopravy Jozef Ráž si myslí, že hlavné mesto by zásadne zmenil šiesty most cez Dunaj, pričom načrtol aj jeho možnú trasu. „Mal by byť pri moste Lanfranconi v smere od centra a napájal by najmä Karlovu Ves či oblasť okolo Patrónky. Zároveň by slúžil doprave v čase, kedy by sa most Lanfranconi musel komplexne rekonštruovať,“ priblížil ďalší z kandidátov na primátora Bratislavy.
Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš považuje za najdôležitejšie okamžité budovanie záchytných parkovísk všade na vstupoch do mesta a dostať viac ľudí do MHD. „Najväčší problém mesta je zhoršujúce sa ovzdušie a masívny počet áut v uliciach mesta. Zameral by som sa preto na malé projekty, ktoré by boli v zásade projektom veľkým. Na veľké projekty Bratislava po hospodárení Matúša Valla nemá peniaze,“ dodal kandidát na primátora.
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že nevie vybrať iba jeden projekt. „Ak sa napríklad pozrieme na električku v Petržalke, je to jeden obrovský projekt, ktorý uľahčuje život viac ako 280 tisíc cestujúcim týždenne len na trase medzi Šafárikovým námestím a Janíkovým dvorom,“ poznamenal s tým, že napríklad pre obyvateľov z úplne inej časti Bratislavy to nie je zásadný rozdiel.
„Myslím však, že zásadný význam na dopravu v celom meste bude mať tzv. severná tangenta, ktorá dokončí stredný okruh mesta v severnej časti Bratislavy, čím sa odľahčí najmä Pražská a Šancová ulica a zrýchli sa presun medzi západnou a východnou časťou mesta,“ skonštatoval Vallo a dodal, že v nasledujúcom volebnom období má mesto v pláne pripraviť jej trasovanie.
„Záleží mi na veľkých dopravných projektoch a nových električkových radiálach, no rovnako sú pre mňa dôležité aj projekty bývania, parkov či zacelenia historickej rany Bratislavy cez Plató ponad Staromestskú ulicu,“ doplnil primátor, ktorý opätovne kandiduje na svoj post.
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová uviedla, že pre ňu nebude najväčším projektom jedna budova ani jedna dopravná stavba. „Mojím najväčším projektom bude vybudovať moderný, profesionálny a kompaktný magistrát, ktorý bude rozhodovať na základe dát, odbornosti a zodpovednosti,“ priblížila a zároveň vyjadrila presvedčenie, že bez takto fungujúceho magistrátu nie je možné dlhodobo úspešne realizovať ani nájomné bývanie, ani dopravné projekty, ani efektívne čerpať eurofondy, ani zodpovedne hospodáriť s peniazmi obyvateľov. „Môžeme mať akokoľvek ambiciózne plány, ale ak ich nebude realizovať profesionálne riadená inštitúcia, zostanú len na papieri,“ dodala.
Za svoj najväčší úspech by považovala vybudovanie magistrátu, ktorý bude fungovať na princípoch odbornosti, transparentnosti, efektívneho riadenia rizík a osobnej zodpovednosti. „Pretože práve takýto magistrát bude schopný úspešne realizovať veľké projekty nielen počas jedného volebného obdobia, ale aj v budúcnosti bez ohľadu na to, kto bude stáť na jeho čele,“ poznamenala kandidátka na primátorku. „Mojou ambíciou je, aby Bratislava nebola len hlavným mestom Slovenska, ale aby sa stala vzorom moderného, profesionálne riadeného mesta, ktoré bude určovať štandard pre ostatné samosprávy na Slovensku,“ doplnila.
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že ak by mala povedať len jednu konkrétnu investíciu, ktorá zmení Bratislavu na desaťročia dopredu, potom je to budovanie skutočne nosného systému verejnej dopravy, a to rýchlej mestskej koľajovej dopravy. „Bez nej budú zápchy stále horšie, nech postavíme akokoľvek veľa ciest. Ak by bol priestor aj na druhý, tak potom by sa mal projekt rekonštrukcie námestia SNP, tzv. Živé námestie, vykonať podľa víťazného návrhu architektonickej súťaže, nie v minimalistickej podobe, ako sa robí dnes,“ dodala ďalšia kandidátka na primátorku Bratislavy.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Zdroj: SITA.sk - Vallo stavia na severnej tangente, Winkler na nových električkách. Kandidáti predstavili projekty, ktoré podľa nich zmenia mesto © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na primátora Bratislavy prezradili, aký projekt by podľa nich mohol zmeniť mesto. Odpovedali na otázku SITA: Ak by ste mali zrealizovať jeden veľký projekt, ktorý zásadne zmení Bratislavu, ktorý by to bol?
Stavajú na doprave aj infraštruktúre
Mestský poslanec a líder strany Dunaj Martin Winkler by rozbehol viaceré infraštruktúrne projekty, ako dobudovanie električkových tratí do štvrte Bory, do Podunajských Biskupíc a na letisko s prepojením na Zlaté piesky. „Začal by som s prípravou materiálov pre nový most cez Dunaj poza Ekonomickú univerzitu plus by som vyjednal zapojenie ŽSR do prepojenia koľajovej dopravy, vlakov s električkami,“ uviedol kandidát na primátora.
Bloger Ľubomír Geci by zrealizoval mestský okruh, ktorý podľa neho Bratislave jednoznačne chýba. „Jeho súčasťou je severná tangenta aj úprava Bajkalskej na mimoúrovňovú komunikáciu. Vrátime centrum ľuďom a zlepšíme dostupnosť ostatných mestských častí. Projekt, ktorý zmení fungovanie Bratislavy na celé generácie,“ priblížil svoje plány ďalší kandidát na primátora.
Minister dopravy Jozef Ráž si myslí, že hlavné mesto by zásadne zmenil šiesty most cez Dunaj, pričom načrtol aj jeho možnú trasu. „Mal by byť pri moste Lanfranconi v smere od centra a napájal by najmä Karlovu Ves či oblasť okolo Patrónky. Zároveň by slúžil doprave v čase, kedy by sa most Lanfranconi musel komplexne rekonštruovať,“ priblížil ďalší z kandidátov na primátora Bratislavy.
Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš považuje za najdôležitejšie okamžité budovanie záchytných parkovísk všade na vstupoch do mesta a dostať viac ľudí do MHD. „Najväčší problém mesta je zhoršujúce sa ovzdušie a masívny počet áut v uliciach mesta. Zameral by som sa preto na malé projekty, ktoré by boli v zásade projektom veľkým. Na veľké projekty Bratislava po hospodárení Matúša Valla nemá peniaze,“ dodal kandidát na primátora.
Vallo stavia aj na električkách
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že nevie vybrať iba jeden projekt. „Ak sa napríklad pozrieme na električku v Petržalke, je to jeden obrovský projekt, ktorý uľahčuje život viac ako 280 tisíc cestujúcim týždenne len na trase medzi Šafárikovým námestím a Janíkovým dvorom,“ poznamenal s tým, že napríklad pre obyvateľov z úplne inej časti Bratislavy to nie je zásadný rozdiel.
„Myslím však, že zásadný význam na dopravu v celom meste bude mať tzv. severná tangenta, ktorá dokončí stredný okruh mesta v severnej časti Bratislavy, čím sa odľahčí najmä Pražská a Šancová ulica a zrýchli sa presun medzi západnou a východnou časťou mesta,“ skonštatoval Vallo a dodal, že v nasledujúcom volebnom období má mesto v pláne pripraviť jej trasovanie.
„Záleží mi na veľkých dopravných projektoch a nových električkových radiálach, no rovnako sú pre mňa dôležité aj projekty bývania, parkov či zacelenia historickej rany Bratislavy cez Plató ponad Staromestskú ulicu,“ doplnil primátor, ktorý opätovne kandiduje na svoj post.
Šubová chce profesionálny magistrát
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová uviedla, že pre ňu nebude najväčším projektom jedna budova ani jedna dopravná stavba. „Mojím najväčším projektom bude vybudovať moderný, profesionálny a kompaktný magistrát, ktorý bude rozhodovať na základe dát, odbornosti a zodpovednosti,“ priblížila a zároveň vyjadrila presvedčenie, že bez takto fungujúceho magistrátu nie je možné dlhodobo úspešne realizovať ani nájomné bývanie, ani dopravné projekty, ani efektívne čerpať eurofondy, ani zodpovedne hospodáriť s peniazmi obyvateľov. „Môžeme mať akokoľvek ambiciózne plány, ale ak ich nebude realizovať profesionálne riadená inštitúcia, zostanú len na papieri,“ dodala.
Za svoj najväčší úspech by považovala vybudovanie magistrátu, ktorý bude fungovať na princípoch odbornosti, transparentnosti, efektívneho riadenia rizík a osobnej zodpovednosti. „Pretože práve takýto magistrát bude schopný úspešne realizovať veľké projekty nielen počas jedného volebného obdobia, ale aj v budúcnosti bez ohľadu na to, kto bude stáť na jeho čele,“ poznamenala kandidátka na primátorku. „Mojou ambíciou je, aby Bratislava nebola len hlavným mestom Slovenska, ale aby sa stala vzorom moderného, profesionálne riadeného mesta, ktoré bude určovať štandard pre ostatné samosprávy na Slovensku,“ doplnila.
Čahojová presadzuje koľajovú dopravu
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že ak by mala povedať len jednu konkrétnu investíciu, ktorá zmení Bratislavu na desaťročia dopredu, potom je to budovanie skutočne nosného systému verejnej dopravy, a to rýchlej mestskej koľajovej dopravy. „Bez nej budú zápchy stále horšie, nech postavíme akokoľvek veľa ciest. Ak by bol priestor aj na druhý, tak potom by sa mal projekt rekonštrukcie námestia SNP, tzv. Živé námestie, vykonať podľa víťazného návrhu architektonickej súťaže, nie v minimalistickej podobe, ako sa robí dnes,“ dodala ďalšia kandidátka na primátorku Bratislavy.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Zdroj: SITA.sk - Vallo stavia na severnej tangente, Winkler na nových električkách. Kandidáti predstavili projekty, ktoré podľa nich zmenia mesto © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Kandidáti na primátora Bratislavy Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy
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