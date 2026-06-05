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 24hod.sk    Šport

05. júna 2026

Mourinho bude stáť Real Madrid 15 miliónov eur, znie odkaz z Benficy


Tagy: Mourinho Odstupné Španielsky futbal Tréner

Florentino Pérez ešte nevyhral prezidentské voľby a už lietajú prestupové cifry za Josého Mourinha. Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon oficiálne potvrdil, že Real Madrid bude musieť zaplatiť ...



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5.6.2026 (SITA.sk) - Florentino Pérez ešte nevyhral prezidentské voľby a už lietajú prestupové cifry za Josého Mourinha.


Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon oficiálne potvrdil, že Real Madrid bude musieť zaplatiť 15 miliónov eur za uvoľnenie svojho trénera Josého Mourinha. Zatiaľ ide o rovinu úvah, ktoré sa však čoskoro môžu stať realitou.

Prezidentský kandidát Florentino Pérez chce Mourinha po trinástich rokoch vrátiť na lavičku "Bieleho baletu". Má to však jednu podmienku, v nedeľu ho musia opätovne zvoliť za prvého muža španielskeho veľkoklubu.

Benfica vo štvrtok vydala vyhlásenie, v ktorom informovala, že Pérez prejavil pevnú vôľu získať portugaôského kouča. Zároveň však upozornila, že výkupná klauzula je nastavená na 15 miliónov eur. Predchádzajúce správy v médiách naznačovali, že prestup by mohol stáť iba okolo troch miliónov eur. Informovala agentúra AFP.

Video v drese Realu


José Mourinho zverejnil video na Pérezovom účte na Instagrame, kde odetý v bielom drese so známou značkou potvrdil svoje odhodlanie vrátiť sa do Realu Madrid, s ktorým spolupracoval už v rokoch 2010 - 2013. Počas tohto prvého "funkčného obdobia" získal s klubom celkové víťazstvá v La Lige, Copa del Rey aj Španielskom superpohári.

Veľa remíz a 3. miesto


Mourinho nastúpil na pozíciu trénera Benficy v septembri 2025. A hoci jeho tím skončil až na treťom mieste v uplynulom ročníku najvyššej portugalskej súťaže, pod jeho vedením ani raz neprehral.

Za majstrovským FC Porto zaostala Benfica o 8 bodov, keď doplatila na vysoký počet (11) remízových zápasov. Portugalský kouč má ešte platný ročný kontrakt s tímom z Lisabonu.


Zdroj: SITA.sk - Mourinho bude stáť Real Madrid 15 miliónov eur, znie odkaz z Benficy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mourinho Odstupné Španielsky futbal Tréner
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