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05. júna 2026
Mourinho bude stáť Real Madrid 15 miliónov eur, znie odkaz z Benficy
Florentino Pérez ešte nevyhral prezidentské voľby a už lietajú prestupové cifry za Josého Mourinha. Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon oficiálne potvrdil, že Real Madrid bude musieť zaplatiť ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Florentino Pérez ešte nevyhral prezidentské voľby a už lietajú prestupové cifry za Josého Mourinha.
Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon oficiálne potvrdil, že Real Madrid bude musieť zaplatiť 15 miliónov eur za uvoľnenie svojho trénera Josého Mourinha. Zatiaľ ide o rovinu úvah, ktoré sa však čoskoro môžu stať realitou.
Prezidentský kandidát Florentino Pérez chce Mourinha po trinástich rokoch vrátiť na lavičku "Bieleho baletu". Má to však jednu podmienku, v nedeľu ho musia opätovne zvoliť za prvého muža španielskeho veľkoklubu.
Benfica vo štvrtok vydala vyhlásenie, v ktorom informovala, že Pérez prejavil pevnú vôľu získať portugaôského kouča. Zároveň však upozornila, že výkupná klauzula je nastavená na 15 miliónov eur. Predchádzajúce správy v médiách naznačovali, že prestup by mohol stáť iba okolo troch miliónov eur. Informovala agentúra AFP.
José Mourinho zverejnil video na Pérezovom účte na Instagrame, kde odetý v bielom drese so známou značkou potvrdil svoje odhodlanie vrátiť sa do Realu Madrid, s ktorým spolupracoval už v rokoch 2010 - 2013. Počas tohto prvého "funkčného obdobia" získal s klubom celkové víťazstvá v La Lige, Copa del Rey aj Španielskom superpohári.
Mourinho nastúpil na pozíciu trénera Benficy v septembri 2025. A hoci jeho tím skončil až na treťom mieste v uplynulom ročníku najvyššej portugalskej súťaže, pod jeho vedením ani raz neprehral.
Za majstrovským FC Porto zaostala Benfica o 8 bodov, keď doplatila na vysoký počet (11) remízových zápasov. Portugalský kouč má ešte platný ročný kontrakt s tímom z Lisabonu.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho bude stáť Real Madrid 15 miliónov eur, znie odkaz z Benficy © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon oficiálne potvrdil, že Real Madrid bude musieť zaplatiť 15 miliónov eur za uvoľnenie svojho trénera Josého Mourinha. Zatiaľ ide o rovinu úvah, ktoré sa však čoskoro môžu stať realitou.
Prezidentský kandidát Florentino Pérez chce Mourinha po trinástich rokoch vrátiť na lavičku "Bieleho baletu". Má to však jednu podmienku, v nedeľu ho musia opätovne zvoliť za prvého muža španielskeho veľkoklubu.
Benfica vo štvrtok vydala vyhlásenie, v ktorom informovala, že Pérez prejavil pevnú vôľu získať portugaôského kouča. Zároveň však upozornila, že výkupná klauzula je nastavená na 15 miliónov eur. Predchádzajúce správy v médiách naznačovali, že prestup by mohol stáť iba okolo troch miliónov eur. Informovala agentúra AFP.
Video v drese Realu
José Mourinho zverejnil video na Pérezovom účte na Instagrame, kde odetý v bielom drese so známou značkou potvrdil svoje odhodlanie vrátiť sa do Realu Madrid, s ktorým spolupracoval už v rokoch 2010 - 2013. Počas tohto prvého "funkčného obdobia" získal s klubom celkové víťazstvá v La Lige, Copa del Rey aj Španielskom superpohári.
Veľa remíz a 3. miesto
Mourinho nastúpil na pozíciu trénera Benficy v septembri 2025. A hoci jeho tím skončil až na treťom mieste v uplynulom ročníku najvyššej portugalskej súťaže, pod jeho vedením ani raz neprehral.
Za majstrovským FC Porto zaostala Benfica o 8 bodov, keď doplatila na vysoký počet (11) remízových zápasov. Portugalský kouč má ešte platný ročný kontrakt s tímom z Lisabonu.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho bude stáť Real Madrid 15 miliónov eur, znie odkaz z Benficy © SITA Všetky práva vyhradené.
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