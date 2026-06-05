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05. júna 2026
Neznáma Poľka vyhrala v Paríži už deväť zápasov. Ak pridá desiaty, zdvihne nad hlavu víťazný pohár – VIDEO
Maja Chwaliňská je absolútna senzácia a nielen dvojhry žien na Roland Garros v Paríži. Poľskí fanúšikova tenisu sú zvyknutí na svoju hráčku vo finále dvojhry žien na Roland Garros. Od roku 2020 sa ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Maja Chwaliňská je absolútna senzácia a nielen dvojhry žien na Roland Garros v Paríži.
Poľskí fanúšikova tenisu sú zvyknutí na svoju hráčku vo finále dvojhry žien na Roland Garros. Od roku 2020 sa Iga Swiateková štyrikrát predstavila v rozhodujúcom súboji o titul na parížskej antuke a štyrikrát ho aj získala.
Tento rok 25-ročná Swiateková dotiahla iba do štvrťfinále, ale Poľka aj tak nebude chýbať vo finále.
Jej meno je Maja Chwaliňská a stala sa len druhou kvalifikantkou v otvorenej tenisovej ére, ktorá si zahrá o titul vo dvojhre na grandslamovom turnaji.
V roku 2021 Britka Emma Raducanová stála vo finále US Open a napokon aj odchádzala s víťaznou trofejou. Chwaliňská ju môže napodobniť už v sobotu, keď sa v parížskom finále po 15.00 h postaví proti Ruske Mirre Andrejevovej.
V semifinále si 24-ročná Poľka poradila s Ruskou Dianou Šnajderovou 7:6 (4), 6:4, ešte predtým Andrejevová vyprevadila z kurtu Ukrajinku Martu Kosťukovú výsledkom 6:1, 6:3. Devätnásťročná Andrejevová bola v semifinále jediná hráčka z Top 10 rebríčka WTA.
"Snívam? Bdiem? Ani neviem, čo povedať, som nevýslovne šťastná," povedala Chwaliňská podľa webu WTA Tour.
Svojím neortodoxným ľaváckym a často aj defenzívnym tenisom ofenzívnu ruskú súperku privádzala do zúfalstva. Kombinovala dlhé a krátke údery, občas vytiahla víťazný bekhend po čiare a keď si súperku pritiahla k sieti, predviedla nechytateľný lob. Výsledkom bolo 36 nevynútených chýb na strane Šnajderovej a len 17 na strane Chwaliňskej.
Parížska víťazná cesta Chwaliňskej vrátane kvalifikácie má deväť zárezov a na poľskú senzáciu čaká už len rozhodujúci zápas o Pohár Suzanne Lenglenovej.
"Deň čo deň nastupujem proti najlepším svetovým hráčkam. Je to však grandslamový turnaj a nemám čas zbytočne premýšľať nad veľkosťou súperiek. Viem len, že v každom ďalšom zápase musím zo seba vydať ešte viac ako doteraz, aby som uspela," dodala Chwaliňská.
Do Paríža prišla ako 114. hráčka rebríčka WTA, aktuálne má už garantované 21. miesto. Proti Andrejevovej rozhodne nebude favoritka, ale to platilo aj o všetkých predchádzajúcich súperkách v hlavnej súťaži.
"Mám za sebou deväť zápasov a teda už žiadne tajomstvá. Súperky ma dobre poznajú, ale trochu som si naštudovala aj hru ruskej súperky. Mirra hrala svoje semifinále predo mnou, tak som sa snažila niečo odkukať z jej hry. Počínala si úžasne, bola to pre mňa veľká skúsenosť. Finále je však finále. Treba zo seba vydať aj zvyšky síl," dodala sympatická Poľka, ktorá meria iba 165 cm.
Andrejevová po postupe cez Kosťukovú povedala: "Zachovala som si stopercentnú koncentráciu počas celého zápasu a odrazilo sa to na mojej hre. Je to moje prvé grandslamové finále a som zaň veľmi vďačná. Samozrejme, len maximálny výkon mi môže zaručiť konečnú radosť z trofejou."
Zdroj: SITA.sk - Neznáma Poľka vyhrala v Paríži už deväť zápasov. Ak pridá desiaty, zdvihne nad hlavu víťazný pohár – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľskí fanúšikova tenisu sú zvyknutí na svoju hráčku vo finále dvojhry žien na Roland Garros. Od roku 2020 sa Iga Swiateková štyrikrát predstavila v rozhodujúcom súboji o titul na parížskej antuke a štyrikrát ho aj získala.
Tento rok 25-ročná Swiateková dotiahla iba do štvrťfinále, ale Poľka aj tak nebude chýbať vo finále.
Dotiahne to do konca?
Jej meno je Maja Chwaliňská a stala sa len druhou kvalifikantkou v otvorenej tenisovej ére, ktorá si zahrá o titul vo dvojhre na grandslamovom turnaji.
V roku 2021 Britka Emma Raducanová stála vo finále US Open a napokon aj odchádzala s víťaznou trofejou. Chwaliňská ju môže napodobniť už v sobotu, keď sa v parížskom finále po 15.00 h postaví proti Ruske Mirre Andrejevovej.
Iba jedna z Top 10
V semifinále si 24-ročná Poľka poradila s Ruskou Dianou Šnajderovou 7:6 (4), 6:4, ešte predtým Andrejevová vyprevadila z kurtu Ukrajinku Martu Kosťukovú výsledkom 6:1, 6:3. Devätnásťročná Andrejevová bola v semifinále jediná hráčka z Top 10 rebríčka WTA.
"Snívam? Bdiem? Ani neviem, čo povedať, som nevýslovne šťastná," povedala Chwaliňská podľa webu WTA Tour.
Mixuje údery
Svojím neortodoxným ľaváckym a často aj defenzívnym tenisom ofenzívnu ruskú súperku privádzala do zúfalstva. Kombinovala dlhé a krátke údery, občas vytiahla víťazný bekhend po čiare a keď si súperku pritiahla k sieti, predviedla nechytateľný lob. Výsledkom bolo 36 nevynútených chýb na strane Šnajderovej a len 17 na strane Chwaliňskej.
Hrá proti najlepším
Parížska víťazná cesta Chwaliňskej vrátane kvalifikácie má deväť zárezov a na poľskú senzáciu čaká už len rozhodujúci zápas o Pohár Suzanne Lenglenovej.
"Deň čo deň nastupujem proti najlepším svetovým hráčkam. Je to však grandslamový turnaj a nemám čas zbytočne premýšľať nad veľkosťou súperiek. Viem len, že v každom ďalšom zápase musím zo seba vydať ešte viac ako doteraz, aby som uspela," dodala Chwaliňská.
Atakuje Top 20
Do Paríža prišla ako 114. hráčka rebríčka WTA, aktuálne má už garantované 21. miesto. Proti Andrejevovej rozhodne nebude favoritka, ale to platilo aj o všetkých predchádzajúcich súperkách v hlavnej súťaži.
"Mám za sebou deväť zápasov a teda už žiadne tajomstvá. Súperky ma dobre poznajú, ale trochu som si naštudovala aj hru ruskej súperky. Mirra hrala svoje semifinále predo mnou, tak som sa snažila niečo odkukať z jej hry. Počínala si úžasne, bola to pre mňa veľká skúsenosť. Finále je však finále. Treba zo seba vydať aj zvyšky síl," dodala sympatická Poľka, ktorá meria iba 165 cm.
Stopercentne koncentrovaná
Andrejevová po postupe cez Kosťukovú povedala: "Zachovala som si stopercentnú koncentráciu počas celého zápasu a odrazilo sa to na mojej hre. Je to moje prvé grandslamové finále a som zaň veľmi vďačná. Samozrejme, len maximálny výkon mi môže zaručiť konečnú radosť z trofejou."
Zdroj: SITA.sk - Neznáma Poľka vyhrala v Paríži už deväť zápasov. Ak pridá desiaty, zdvihne nad hlavu víťazný pohár – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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