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04. júna 2026
Mourinho potvrdil možný návrat do Realu Madrid, ak Pérez obháji prezidentský post – VIDEO
Florentino Pérez chce Josého Mourinha za trénera, jeho protikandidát Enrique Riquelme ho nechce. José Mourinho sa vráti do Realu Madrid, ak súčasný prezident klubu Florentino Pérez vyhrá nadchádzajúce ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Florentino Pérez chce Josého Mourinha za trénera, jeho protikandidát Enrique Riquelme ho nechce.
José Mourinho sa vráti do Realu Madrid, ak súčasný prezident klubu Florentino Pérez vyhrá nadchádzajúce voľby o
prezidentské kresla.
Táto správa prišla v krátkom videu zverejnenom na oficiálnom Instagrame prezidentskej kampane Florentina Péreza, kde Mourinho v drese Realu Madrid povedal iba jedno slovo: "Áno."
Video zverejnili takmer súčasne s tým, ako súper Péreza v kampani, Enrique Riquelme, pripravoval veľkú posilu k svojmu vystúpeniu v televíznom programe.
Na predmetnom videu sa 63-ročný Mourinho objavil v bielom drese Realu Madrid a na titulkovom zariadení sa ukáže veta: "Ak Florentino Pérez vyhrá nadchádzajúce voľby, Mourinho sa vráti do Realu Madrid po 13 rokoch od svojho odchodu v roku 2013."
Prezidentský kandidát Riquelme sa poponáhľal s tvrdením, že on Mourinha ako trénera Realu nepotrebuje.
"Je to dobrý tréner, ale profil nášho projektu je úplne iný. Mám vyhliadnutého iného trénera. Je to človek úzko spätý s fanúšikmi Realu, ktorí ho majú radi. Meno zatiaľ neprezradím," vravel Riquelme na webe denníka Marca.
José Mourinho prvýkrát nastúpil do Realu Madrid v roku 2010 a pôsobil tam tri sezóny. Počas jeho pôsobenia klub získal jeden titul v La Lige, jeden domáci pohár Copa del Rey a tiež Španielsky superpohár.
Časť fanúšikovského tábora "Los Blancos" si myslí, že vymenovanie kontroverzného portugalského trénera by znamenalo risk pre prezidenta Péreza, keďže Real Madrid sa potrebuje odraziť od slabšieho súťažného obdobia, v ktorom skončil bez významnej trofeje už druhú sezónu po sebe.
Voľby prezidenta Realu Madrid sa budú konať v nedeľu 7. júna. Hlasovanie sa uskutoční v komplexe Ciudad Real Madrid vo Valdebebas na okraji španielskej metropoly. Približne 100-tisíc členov Realu, známych ako ‚socios‘, budú mať možnosť hlasovať aj poštou.
Tridsaťsedemročný Riquelme je prezident spoločnosti Cox pôsobiacej v oblasti vody a energie. Je prvý kandidát, ktorý sa od roku 2004 postaví proti dlhoročnému prezidentovi a staviteľskému magnátovi Florentinovi Pérezovi.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho potvrdil možný návrat do Realu Madrid, ak Pérez obháji prezidentský post – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
José Mourinho sa vráti do Realu Madrid, ak súčasný prezident klubu Florentino Pérez vyhrá nadchádzajúce voľby o
prezidentské kresla.
Táto správa prišla v krátkom videu zverejnenom na oficiálnom Instagrame prezidentskej kampane Florentina Péreza, kde Mourinho v drese Realu Madrid povedal iba jedno slovo: "Áno."
Video zverejnili takmer súčasne s tým, ako súper Péreza v kampani, Enrique Riquelme, pripravoval veľkú posilu k svojmu vystúpeniu v televíznom programe.
Obnovená spolupráca?
Na predmetnom videu sa 63-ročný Mourinho objavil v bielom drese Realu Madrid a na titulkovom zariadení sa ukáže veta: "Ak Florentino Pérez vyhrá nadchádzajúce voľby, Mourinho sa vráti do Realu Madrid po 13 rokoch od svojho odchodu v roku 2013."
Dobrý tréner, ale nie pre Real
Prezidentský kandidát Riquelme sa poponáhľal s tvrdením, že on Mourinha ako trénera Realu nepotrebuje.
"Je to dobrý tréner, ale profil nášho projektu je úplne iný. Mám vyhliadnutého iného trénera. Je to človek úzko spätý s fanúšikmi Realu, ktorí ho majú radi. Meno zatiaľ neprezradím," vravel Riquelme na webe denníka Marca.
José Mourinho prvýkrát nastúpil do Realu Madrid v roku 2010 a pôsobil tam tri sezóny. Počas jeho pôsobenia klub získal jeden titul v La Lige, jeden domáci pohár Copa del Rey a tiež Španielsky superpohár.
Dve slabšie sezóny
Časť fanúšikovského tábora "Los Blancos" si myslí, že vymenovanie kontroverzného portugalského trénera by znamenalo risk pre prezidenta Péreza, keďže Real Madrid sa potrebuje odraziť od slabšieho súťažného obdobia, v ktorom skončil bez významnej trofeje už druhú sezónu po sebe.
Voľby už v nedeľu
Voľby prezidenta Realu Madrid sa budú konať v nedeľu 7. júna. Hlasovanie sa uskutoční v komplexe Ciudad Real Madrid vo Valdebebas na okraji španielskej metropoly. Približne 100-tisíc členov Realu, známych ako ‚socios‘, budú mať možnosť hlasovať aj poštou.
Tridsaťsedemročný Riquelme je prezident spoločnosti Cox pôsobiacej v oblasti vody a energie. Je prvý kandidát, ktorý sa od roku 2004 postaví proti dlhoročnému prezidentovi a staviteľskému magnátovi Florentinovi Pérezovi.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho potvrdil možný návrat do Realu Madrid, ak Pérez obháji prezidentský post – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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