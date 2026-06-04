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04. júna 2026
Vlastné fľaše s vodou na štadiónoch budú zakázané, je to súčasť nového kódexu FIFA
Fanúšikovia futbalu počas MS 2026 budú musieť kupovať balenú vodu na štadiónoch. Medzinárodná futbalová federácia má pre fanúšikov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Severnej Amerike a ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia futbalu počas MS 2026 budú musieť kupovať balenú vodu na štadiónoch.
Medzinárodná futbalová federácia má pre fanúšikov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Severnej Amerike a Mexiku (11. 6. - 19. 7.) zásadné upozornenie.
Opakovane použiteľné vlastné fľaše s vodou si so sebou nesmú priniesť na štadióny, kde sa bude hrať futbal. Ide o súčasť zatiaľ poslednej zmeny pravidiel, ktorá núti divákov kupovať balenú vodu priamo v priestoroch futbalových stánkov.
Kým ešte minulý mesiac oficiálny "štadiónový" kódex FIFA povoľoval priniesť prázdne a transparentné plastové fľaše do kapacity 1 liter, aktuálna verzia kódexu už opakovane použiteľné fľaše výslovne zakazuje.
Podľa stanoviska FIFA táto zmena pravidiel vychádza z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia hráčov, rozhodcov, fanúšikov, dobrovoľníkov a personálu. Niektoré štadióny na turnaji už mali predtým zákaz používania takýchto fliaš pre riziko úrazu.
"FIFA zakázala prinášať fľaše, aby sa predišlo riziku nepredvídaných situácií a zraneniam počas zápasov. Veríme, že fanúšikovia budú toto nariadenie rešpektovať," uviedol zástupca FIFA pre AFP.
Aj napriek zákazu použitia vlastných fliaš budú na štadiónoch k dispozícii hydratačné stanice a chladiace stany, aby sa fanúšikovia mohli osviežiť. Balená voda bude predávaná za ceny, ktoré sú porovnateľné s inými druhmi ponúkaného tovaru na štadiónoch.
Zákaz prichádza aj napriek varovaniam odborníkov, že počas niektorých zápasov možno očakávať extrémne teplotné podmienky. Podľa výskumu World Weather Attribution bude pri 26 z 104 zápasov nameraný Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) vyšší ako 26 stupňov, čo predstavuje zvýšený tepelný stres spôsobený kombináciou teploty, vlhkosti, vetra a slnečného žiarenia.
Na vlaňajších majstrovstvách sveta klubov, ktoré sa tiež konali v USA a fanúšikovia sa rovnako sťažovali na vysoké teploty, mali diváci takisto zakázané prinášať si svoje fľaše s vodou.
Zdroj: SITA.sk - Vlastné fľaše s vodou na štadiónoch budú zakázané, je to súčasť nového kódexu FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácia má pre fanúšikov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Severnej Amerike a Mexiku (11. 6. - 19. 7.) zásadné upozornenie.
Opakovane použiteľné vlastné fľaše s vodou si so sebou nesmú priniesť na štadióny, kde sa bude hrať futbal. Ide o súčasť zatiaľ poslednej zmeny pravidiel, ktorá núti divákov kupovať balenú vodu priamo v priestoroch futbalových stánkov.
Štadiónový kódex sa zmenil
Kým ešte minulý mesiac oficiálny "štadiónový" kódex FIFA povoľoval priniesť prázdne a transparentné plastové fľaše do kapacity 1 liter, aktuálna verzia kódexu už opakovane použiteľné fľaše výslovne zakazuje.
Podľa stanoviska FIFA táto zmena pravidiel vychádza z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia hráčov, rozhodcov, fanúšikov, dobrovoľníkov a personálu. Niektoré štadióny na turnaji už mali predtým zákaz používania takýchto fliaš pre riziko úrazu.
Vraj riziko zranení
"FIFA zakázala prinášať fľaše, aby sa predišlo riziku nepredvídaných situácií a zraneniam počas zápasov. Veríme, že fanúšikovia budú toto nariadenie rešpektovať," uviedol zástupca FIFA pre AFP.
Aj napriek zákazu použitia vlastných fliaš budú na štadiónoch k dispozícii hydratačné stanice a chladiace stany, aby sa fanúšikovia mohli osviežiť. Balená voda bude predávaná za ceny, ktoré sú porovnateľné s inými druhmi ponúkaného tovaru na štadiónoch.
Dvadsaťšesť kritických zápasov
Zákaz prichádza aj napriek varovaniam odborníkov, že počas niektorých zápasov možno očakávať extrémne teplotné podmienky. Podľa výskumu World Weather Attribution bude pri 26 z 104 zápasov nameraný Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) vyšší ako 26 stupňov, čo predstavuje zvýšený tepelný stres spôsobený kombináciou teploty, vlhkosti, vetra a slnečného žiarenia.
Na vlaňajších majstrovstvách sveta klubov, ktoré sa tiež konali v USA a fanúšikovia sa rovnako sťažovali na vysoké teploty, mali diváci takisto zakázané prinášať si svoje fľaše s vodou.
Zdroj: SITA.sk - Vlastné fľaše s vodou na štadiónoch budú zakázané, je to súčasť nového kódexu FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
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