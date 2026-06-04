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04. júna 2026
Sobolenková chcela po ťažkej prehre so Šnajderovou skončiť s tenisom alebo niečo rozmlátiť – VIDEO
Diana Šnajderová a Maja Chwaliňská si zahrajú proti sebe o postup do finále na Roland Garros. Parížsky antukový superturnaj zažil ďalšie zo série zlyhaní Ariny Sobolenkovej. Svetová jednotka z ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Diana Šnajderová a Maja Chwaliňská si zahrajú proti sebe o postup do finále na Roland Garros.
Parížsky antukový superturnaj zažil ďalšie zo série zlyhaní Ariny Sobolenkovej. Svetová jednotka z Bieloruska viedla vo štvrťfinále nad Ruskou Dianou Šnajderovou 6:3 a 5:3 a napriek tomu dobre rozbehnutý duel nedotiahla do víťazného konca.
Na pozápasovej tlačovke s hlavou v dlaniach sa pred médiami priznala, že najradšej by sa niekam stratila alebo niečo okolo seba rozmlátila. Napadlo jej aj krajné riešenie o skončení kariéry.
"Práve v tejto chvíli to cítim tak, že chcem skončiť. Nemám v sebe žiadne myšlienky a ani žiadne emócie. Som prázdna, ale o pár dní sa možno dám mentálne do poriadku," vravela Sobolenková, cituje ju web iDnes.cz.
Od stavu 5:3 v druhom sete Sobolenková nečakane znervóznela a zrazu jej hra nepripomínala víťazku 24 turnajov, z toho štyroch grandslamových.
Ľaváčka Šnajderová využila psychický útlm súperky, ktorá urobila v zápase až 57 nevynútených chýb, kým jej súperka o 30 menej. Šnajderová, nasadená dvadsaťpäťka turnaja, vyhrala všetky zostávajúce gemy a slávnejšej súperke nadelila nepopulárneho "kanára" v treťom sete.
"Neviem, kedy naposledy predtým sa mi stalo, že som prehrala desať gemov v rade. Mentálne som sa ocitla v hlbokej temnej jame a nevedela som sa vyhrabať naspäť na svetlo. Keď začnete o všetkom príliš premýšľať, zrazu kopíte chyby a nevyužijete na ukončenie výmeny ani tie najväčšie šance," úprimne sa vyznala dvojnásobná víťazka Australian Open aj US Open.
Podobné zlyhanie nepostihlo 28-ročnú bieloruskú tenistku po prvý raz a zažil to už aj Paríž. Vlani sa chystala prvýkrát v kariére zdvihnúť nad hlavu Pohár Suzanne Lenglenovej, ale po úspešnom prvom sete vo finále 7:6, prehrala s Coco Gauffovou ďalšie dva 2:6 a 4:6.
"Prešla som si v kariére kadečím. Som pomerne skúsená hráčka, ale stále som neprišla na to, čo sa mi v takých vypätých momentoch deje v hlave. Musím si na to sadnúť a popremýšľať o tom," priznala Sobolenková.
Na otázku, ako čo najskôr dostane zo seba frustráciu po nečakanej prehre, sa pousmiala.
"Poznáte tie miestnosti, kde môžete prísť a všetko tam rozmlátiť? Možno tam zajtra strávim celý deň ničením vecí okolo seba. Len keby som vedela, že mi to aspoň trochu pomôže," dodala Bieloruska.
Zatiaľ čo postup 22-ročnej Šnajderovej do semifinále je značne nečakaný (dosiaľ bola táto Ruska najďalej na grandslame v osemfinále US Open 2024), ešte väčšie prekvapenie je jej najbližšia súperka. O dva roky staršia Poľka Maja Chwaliňská prišla do Paríža ako 114. hráčka rebríčka WTA a po troch víťazných zápasoch v kvalifikácii a ďalších piatich v hlavnej súťaže si šokujúco zahrá o postup do finále. Už teraz má garantované tridsiate miesto v rebríčku.
Pritom Chwaliňská v kariére dosiaľ nebola v najlepšej stovke rebríčka WTA a na Roland Garros nikdy predtým nehrala. Jej zatiaľ poslednou "obeťou" bola vo štvrťfinále Ruska Anna Kalinská, nad ktorou zvíťazila 7:6 (3), 6:3.
"Ja ani neviem, čo sa to vlastne deje. Do každého ďalšieho zápasu idem s tým, aby som si to užila a neurobila si hanbu. A zatiaľ to vychádza na samé víťazstvá. Som vďačná za všetko, čo sa mi deje v Paríži," uviedla Chwaliňská podľa AFP. "Očakávam tvrdý boj. Ani jedna z nás tej druhej nič nedaruje, obe necháme na dvorci všetko," nadviazala Šnajderová.
Semifinálový duel Chwaliňská - Šnajderová sa bude hrať vo štvrtok po 16.30 h. Ešte predtým po 15.00 h sa uskutoční prvé, ukrajinsko-ruské semifinále: Marta Kosťuková - Mirra Andrejevová. Spomedzi tejto nečakanej štvorky má najvyššie postavenie v rebríčku WTA 19-ročná Andrejevová. Do turnaja vstupovala ako číslo 8.
Zdroj: SITA.sk - Sobolenková chcela po ťažkej prehre so Šnajderovou skončiť s tenisom alebo niečo rozmlátiť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Parížsky antukový superturnaj zažil ďalšie zo série zlyhaní Ariny Sobolenkovej. Svetová jednotka z Bieloruska viedla vo štvrťfinále nad Ruskou Dianou Šnajderovou 6:3 a 5:3 a napriek tomu dobre rozbehnutý duel nedotiahla do víťazného konca.
Na pozápasovej tlačovke s hlavou v dlaniach sa pred médiami priznala, že najradšej by sa niekam stratila alebo niečo okolo seba rozmlátila. Napadlo jej aj krajné riešenie o skončení kariéry.
"Práve v tejto chvíli to cítim tak, že chcem skončiť. Nemám v sebe žiadne myšlienky a ani žiadne emócie. Som prázdna, ale o pár dní sa možno dám mentálne do poriadku," vravela Sobolenková, cituje ju web iDnes.cz.
Až 57 nevynútených chýb
Od stavu 5:3 v druhom sete Sobolenková nečakane znervóznela a zrazu jej hra nepripomínala víťazku 24 turnajov, z toho štyroch grandslamových.
Ľaváčka Šnajderová využila psychický útlm súperky, ktorá urobila v zápase až 57 nevynútených chýb, kým jej súperka o 30 menej. Šnajderová, nasadená dvadsaťpäťka turnaja, vyhrala všetky zostávajúce gemy a slávnejšej súperke nadelila nepopulárneho "kanára" v treťom sete.
"Neviem, kedy naposledy predtým sa mi stalo, že som prehrala desať gemov v rade. Mentálne som sa ocitla v hlbokej temnej jame a nevedela som sa vyhrabať naspäť na svetlo. Keď začnete o všetkom príliš premýšľať, zrazu kopíte chyby a nevyužijete na ukončenie výmeny ani tie najväčšie šance," úprimne sa vyznala dvojnásobná víťazka Australian Open aj US Open.
Vlani zlyhala vo finále
Podobné zlyhanie nepostihlo 28-ročnú bieloruskú tenistku po prvý raz a zažil to už aj Paríž. Vlani sa chystala prvýkrát v kariére zdvihnúť nad hlavu Pohár Suzanne Lenglenovej, ale po úspešnom prvom sete vo finále 7:6, prehrala s Coco Gauffovou ďalšie dva 2:6 a 4:6.
Bude rozmýšľať o sebe
"Prešla som si v kariére kadečím. Som pomerne skúsená hráčka, ale stále som neprišla na to, čo sa mi v takých vypätých momentoch deje v hlave. Musím si na to sadnúť a popremýšľať o tom," priznala Sobolenková.
Na otázku, ako čo najskôr dostane zo seba frustráciu po nečakanej prehre, sa pousmiala.
"Poznáte tie miestnosti, kde môžete prísť a všetko tam rozmlátiť? Možno tam zajtra strávim celý deň ničením vecí okolo seba. Len keby som vedela, že mi to aspoň trochu pomôže," dodala Bieloruska.
Vyhrala už 8 zápasov
Zatiaľ čo postup 22-ročnej Šnajderovej do semifinále je značne nečakaný (dosiaľ bola táto Ruska najďalej na grandslame v osemfinále US Open 2024), ešte väčšie prekvapenie je jej najbližšia súperka. O dva roky staršia Poľka Maja Chwaliňská prišla do Paríža ako 114. hráčka rebríčka WTA a po troch víťazných zápasoch v kvalifikácii a ďalších piatich v hlavnej súťaže si šokujúco zahrá o postup do finále. Už teraz má garantované tridsiate miesto v rebríčku.
Vďačná za všetko, čo sa deje
Pritom Chwaliňská v kariére dosiaľ nebola v najlepšej stovke rebríčka WTA a na Roland Garros nikdy predtým nehrala. Jej zatiaľ poslednou "obeťou" bola vo štvrťfinále Ruska Anna Kalinská, nad ktorou zvíťazila 7:6 (3), 6:3.
"Ja ani neviem, čo sa to vlastne deje. Do každého ďalšieho zápasu idem s tým, aby som si to užila a neurobila si hanbu. A zatiaľ to vychádza na samé víťazstvá. Som vďačná za všetko, čo sa mi deje v Paríži," uviedla Chwaliňská podľa AFP. "Očakávam tvrdý boj. Ani jedna z nás tej druhej nič nedaruje, obe necháme na dvorci všetko," nadviazala Šnajderová.
Semifinále už vo štvrtok
Semifinálový duel Chwaliňská - Šnajderová sa bude hrať vo štvrtok po 16.30 h. Ešte predtým po 15.00 h sa uskutoční prvé, ukrajinsko-ruské semifinále: Marta Kosťuková - Mirra Andrejevová. Spomedzi tejto nečakanej štvorky má najvyššie postavenie v rebríčku WTA 19-ročná Andrejevová. Do turnaja vstupovala ako číslo 8.
Zdroj: SITA.sk - Sobolenková chcela po ťažkej prehre so Šnajderovou skončiť s tenisom alebo niečo rozmlátiť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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