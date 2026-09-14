|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 14.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2026
Mourinho vyzdvihol neuveriteľného Gülera v súboji o čas na ihrisku
Tagy: La Liga 2026/2027
Tréner "bieleho baletu" José Mourinho ocenil tureckého mladíka Ardu Gülera pred zápasom La Ligy proti Elche. Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho klubu Real Madrid pred utorkovým ligovým ...
Zdieľať
14.9.2026 (SITA.sk) - Tréner "bieleho baletu" José Mourinho ocenil tureckého mladíka Ardu Gülera pred zápasom La Ligy proti Elche.
Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho klubu Real Madrid pred utorkovým ligovým duelom proti Elche vyjadril uznanie voči útočníkovi či stredopoliarovi Ardovi Gülerovi. Turek v sobotu nastúpil ako náhradník v súboji proti Rayu Vallecano, v ktorom "biely balet" zvíťazil 4:1 a pomohol stabilizovať tím v náročných momentoch.
Güler nemá zaručené miesto v základnej zostave, pretože Mourinho pravidelne stavia na hráčoch ako Kylian Mbappé, Vinícius Júnior a Jude Bellingham. Dvadsaťjedenročný mladík bojuje o herný čas aj s najdrahšou posilou Yanom Diomandem a Brahimom Díazom.
"Sú ľudia kvalifikovanejší než ja, ktorí môžu hovoriť o jeho vývoji a fyzickej premene od jeho príchodu. No ja môžem povedať, že jeho herná kvalita je neuveriteľná – jeho prehľad, rozhodovanie, kreativita a stabilita, ktorú prináša tímu. Má fantastický potenciál a už teraz vykazuje pôsobivé štatistiky," uviedol Mourinho.
Güler si vybudoval silnú spoluprácu s Mbappém, pričom ich kombinácie boli kľúčové napríklad pri štvrtom góle Realu proti Rayu. Mourinho však nechce Gülera ani preceňovať: "Možno nepoviem trikrát 'top, top, top', ale určite poviem 'top, top'."
Na druhej strane, hráč hľadajúci svoju formu je brazílsky krídelník Vinícius Júnior, ktorý má na konte zatiaľ iba jeden gól v tejto sezóne. Mourinho zdôraznil, že najlepšia verzia Brazílčana je tá, ktorá dáva góly, aj keď si klub cení jeho tímovú prácu a solidaritu.
"Existuje Vinícius, ktorý prichádza do dôležitých zápasov a strelí rozhodujúci gól, no momentálne mu chýba táto špičková výkonnosť. Napriek tomu som s ním spokojný," dodal Mourinho.
Real Madrid je v tabuľke La Ligy druhý a za FC Barcelona zaostáva o tri body.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho vyzdvihol neuveriteľného Gülera v súboji o čas na ihrisku © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho klubu Real Madrid pred utorkovým ligovým duelom proti Elche vyjadril uznanie voči útočníkovi či stredopoliarovi Ardovi Gülerovi. Turek v sobotu nastúpil ako náhradník v súboji proti Rayu Vallecano, v ktorom "biely balet" zvíťazil 4:1 a pomohol stabilizovať tím v náročných momentoch.
Güler nemá zaručené miesto v základnej zostave, pretože Mourinho pravidelne stavia na hráčoch ako Kylian Mbappé, Vinícius Júnior a Jude Bellingham. Dvadsaťjedenročný mladík bojuje o herný čas aj s najdrahšou posilou Yanom Diomandem a Brahimom Díazom.
"Sú ľudia kvalifikovanejší než ja, ktorí môžu hovoriť o jeho vývoji a fyzickej premene od jeho príchodu. No ja môžem povedať, že jeho herná kvalita je neuveriteľná – jeho prehľad, rozhodovanie, kreativita a stabilita, ktorú prináša tímu. Má fantastický potenciál a už teraz vykazuje pôsobivé štatistiky," uviedol Mourinho.
Güler si vybudoval silnú spoluprácu s Mbappém, pričom ich kombinácie boli kľúčové napríklad pri štvrtom góle Realu proti Rayu. Mourinho však nechce Gülera ani preceňovať: "Možno nepoviem trikrát 'top, top, top', ale určite poviem 'top, top'."
Na druhej strane, hráč hľadajúci svoju formu je brazílsky krídelník Vinícius Júnior, ktorý má na konte zatiaľ iba jeden gól v tejto sezóne. Mourinho zdôraznil, že najlepšia verzia Brazílčana je tá, ktorá dáva góly, aj keď si klub cení jeho tímovú prácu a solidaritu.
"Existuje Vinícius, ktorý prichádza do dôležitých zápasov a strelí rozhodujúci gól, no momentálne mu chýba táto špičková výkonnosť. Napriek tomu som s ním spokojný," dodal Mourinho.
Real Madrid je v tabuľke La Ligy druhý a za FC Barcelona zaostáva o tri body.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho vyzdvihol neuveriteľného Gülera v súboji o čas na ihrisku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zverev si neuvedomil, že vyhral finále a pripravoval sa na pokračovanie v zápase: Bol som úplne ponorený do hry – VIDEO
Zverev si neuvedomil, že vyhral finále a pripravoval sa na pokračovanie v zápase: Bol som úplne ponorený do hry – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slováci ako prví na ME zobrali set majstrom sveta. Talianov nečakane potrápili, teraz ich čakajú Česi
Slováci ako prví na ME zobrali set majstrom sveta. Talianov nečakane potrápili, teraz ich čakajú Česi