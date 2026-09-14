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 24hod.sk    Šport

14. septembra 2026

Zverev si neuvedomil, že vyhral finále a pripravoval sa na pokračovanie v zápase: Bol som úplne ponorený do hry – VIDEO


Tagy: grandslamový turnaj publikum US Open Víťaz

Po premenení mečbalu zostal 29-ročný športovec stáť pri základnej čiare a pripravoval sa na podanie Američana. Nemecký tenista Alexander Zverev bol počas finále US Open proti Benovi Sheltonovi taký ...



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us_open_tennis_78862 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Po premenení mečbalu zostal 29-ročný športovec stáť pri základnej čiare a pripravoval sa na podanie Američana.


Nemecký tenista Alexander Zverev bol počas finále US Open proti Benovi Sheltonovi taký sústredený, že si ani neuvedomil, že zvíťazil.

Po premenení mečbalu zostal 29-ročný športovec stáť pri základnej čiare a pripravoval sa na podanie Američana. Až po niekoľkých sekundách, keď sa rozhliadol po štadióne a jeho tím mu oznámil, že sa zápas skončil, uvedomil si, že sa práve stal šampiónom v New Yorku.

"V tej chvíli som bol úplne ponorený do hry. Vôbec som nevnímal hluk. Bol som v akomsi tuneli, kde som jednoducho nič nepočul. Navyše, keď je publikum hlučné, nepočuť rozhodcu. Skrátka som zabudol, aký bol stav. Myslel som si, že je 5:1, a nie 6:2 na gemy," uviedol Zverev.

Koniec nervozity


Tento kuriózny moment mu zrejme pomohol vyhnúť sa nervozite, ktorá ho trápila počas jeho predchádzajúceho finále na US Open.

V roku 2020 ho delili od zisku titulu proti Dominicovi Thiemovi len dva body, keď v piatom sete podával na víťazstvo, no napokon to nedokázal.

Dlhé roky márne čakal na triumf na turnajoch "veľkej štvorky", tento rok sa však dočkal a po ovládnutí Roland Garros sa radoval aj v Spojených štátoch amerických.


Neúnavná práca


"Myslím si, že jazvy z finále v roku 2020 akoby zmizli po tom, čo som zvíťazil v Paríži. Povedal som to už na Wimbledone. Hoci som v súboji o titul prehral, duel som si užil. Predtým, než som vyhral v Paríži, som neustále pociťoval veľký stres, pretože nad hlavou mi visel otáznik: ´Vyhrám vôbec niekedy nejaký grandslamový titul?‘ Teraz pri takýchto finálových dueloch cítim skôr radosť z hry," prezradil pre web atptour.com.

Pre tohto 29-ročného tenistu však úspech nikdy nebol len otázkou talentu. Zverev verí, že jeho úspech je výsledkom predovšetkým dlhoročnej a neúnavnej práce.

"Myslím si, že patrím k špičke, no ako som už povedal, nepovažujem sa za najtalentovanejšieho hráča. Nemyslím si, že mám od Boha talent ako niektorí iní hráči. Verím, že moja hra stojí najmä na tvrdej práci – na nespočetných hodinách strávených na kurte, v posilňovni či na bežeckej dráhe. Takýmto spôsobom hrám tenis," dodal Nemec.


Zdroj: SITA.sk - Zverev si neuvedomil, že vyhral finále a pripravoval sa na pokračovanie v zápase: Bol som úplne ponorený do hry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: grandslamový turnaj publikum US Open Víťaz
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