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15. septembra 2026
MOV počas krízy v organizačnom tíme preveruje prípravy na ZOH 2030 v Lyone
Delegáti Medzinárodného olympijského výboru navštívil francúzsky Lyon, aby zhodnotili stav príprav ZOH 2030. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v úvode aktuálneho týždňa absolvuje trojdňovú ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Delegáti Medzinárodného olympijského výboru navštívil francúzsky Lyon, aby zhodnotili stav príprav ZOH 2030.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v úvode aktuálneho týždňa absolvuje trojdňovú kontrolnú návštevu francúzskeho mesta Lyon zameranú na priebeh príprav ZOH 2030, ktoré čelia kríze vo vedení. Po mesiacoch napätia počas predchádzajúceho týždňa odstúpil predseda organizačného výboru hier Edgar Grospiron. Dočasným šéfom sa stal jeho zástupca Vincent Roberti, kým sa nenájde jeho nástupca.
"Prezident Grospiron prevzal zodpovednosť za svoje kroky. Rozhodol sa, že po napätí, ktoré počas posledných mesiacov vzniklo v riadení, je čas priviesť nové vedenie," vyhlásil v Lyone Pierre-Olivier Beckers, predseda koordinačnej komisie MOV pre zimné olympijské hry 2030.
Delegácia asi 30 osôb počas troch dní prehliada štadióny, na ktorých sa v roku 2030 uskutočnia rôzne súťaže po celých francúzskych Alpách. Napriek výzvam v oblasti vedenia organizátorov MOV zopakoval svoju pokračujúcu "dôveru" v celý projekt.
Beckers zdôraznil, že "nie je stanovený termín" na nájdenie nástupcu Grospirona a dodal: "Musíme si dať čas, ale nesmieme ho premárniť a zabezpečiť, že nájdeme správnu osobu."
Zástupcovia MOV vrátane Tonyho Estangueta, bývalého kanoistu a šéfa organizátorov OH 2024 v Paríži, vyjadrili nezáujem o túto funkciu. "Nie, nebudem sa o ňu uchádzať," povedal Estanguet agentúre AFP.
Celkovo sa v lyonskom regióne uskutoční 75 zápasov v ľadovom hokeji, 150 zápasov v curlingu, 16 súťažných blokov v krasokorčuľovaní, deväť v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe aj boje v synchronizovanom krasokorčuľovaní.
Organizátori boli začiatkom tohto roka prinútení rýchlo presunúť súťaže na ľade z Nice do Lyonu, potom čo nový primátor pobrežného mesta Nice odmietol povoliť dočasnú ľadovú plochu na miestnom futbalovom štadióne.
Návšteva delegácie MOV má okrem iného za úlohu schváliť rozdelenie športov a disciplín medzi vybrané športoviská v Lyone, dodal Beckers.
Zdroj: SITA.sk - MOV počas krízy v organizačnom tíme preveruje prípravy na ZOH 2030 v Lyone © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v úvode aktuálneho týždňa absolvuje trojdňovú kontrolnú návštevu francúzskeho mesta Lyon zameranú na priebeh príprav ZOH 2030, ktoré čelia kríze vo vedení. Po mesiacoch napätia počas predchádzajúceho týždňa odstúpil predseda organizačného výboru hier Edgar Grospiron. Dočasným šéfom sa stal jeho zástupca Vincent Roberti, kým sa nenájde jeho nástupca.
"Prezident Grospiron prevzal zodpovednosť za svoje kroky. Rozhodol sa, že po napätí, ktoré počas posledných mesiacov vzniklo v riadení, je čas priviesť nové vedenie," vyhlásil v Lyone Pierre-Olivier Beckers, predseda koordinačnej komisie MOV pre zimné olympijské hry 2030.
Delegácia asi 30 osôb počas troch dní prehliada štadióny, na ktorých sa v roku 2030 uskutočnia rôzne súťaže po celých francúzskych Alpách. Napriek výzvam v oblasti vedenia organizátorov MOV zopakoval svoju pokračujúcu "dôveru" v celý projekt.
Beckers zdôraznil, že "nie je stanovený termín" na nájdenie nástupcu Grospirona a dodal: "Musíme si dať čas, ale nesmieme ho premárniť a zabezpečiť, že nájdeme správnu osobu."
Zástupcovia MOV vrátane Tonyho Estangueta, bývalého kanoistu a šéfa organizátorov OH 2024 v Paríži, vyjadrili nezáujem o túto funkciu. "Nie, nebudem sa o ňu uchádzať," povedal Estanguet agentúre AFP.
Celkovo sa v lyonskom regióne uskutoční 75 zápasov v ľadovom hokeji, 150 zápasov v curlingu, 16 súťažných blokov v krasokorčuľovaní, deväť v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe aj boje v synchronizovanom krasokorčuľovaní.
Organizátori boli začiatkom tohto roka prinútení rýchlo presunúť súťaže na ľade z Nice do Lyonu, potom čo nový primátor pobrežného mesta Nice odmietol povoliť dočasnú ľadovú plochu na miestnom futbalovom štadióne.
Návšteva delegácie MOV má okrem iného za úlohu schváliť rozdelenie športov a disciplín medzi vybrané športoviská v Lyone, dodal Beckers.
Zdroj: SITA.sk - MOV počas krízy v organizačnom tíme preveruje prípravy na ZOH 2030 v Lyone © SITA Všetky práva vyhradené.
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