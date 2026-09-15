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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Tri fľaše vodky denne s ním nič neurobia. Bývalý futbalista priznal, že je alkoholik, ale vraj dokáže prestať zo dňa na deň – VIDEO


Tagy: Alkohol Drogy Kariéra

Pitie berie ako formu zábavy. Bývalý český futbalista Martin Fenin má za sebou úspešnú kariéru, keď medzi seniormi debutoval v 16 rokoch a po príchode do Bundeslige strelil hetrik hneď v premiérom ...



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gettyimages 186346257 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Pitie berie ako formu zábavy.


Bývalý český futbalista Martin Fenin má za sebou úspešnú kariéru, keď medzi seniormi debutoval v 16 rokoch a po príchode do Bundeslige strelil hetrik hneď v premiérom zápase.

Lenže s príchodom peňazí na účet sa to celé zvrhlo do užívania liekov, drog, ale najmä alkoholu, ktorému holduje dodnes a otvorene o tom hovorí.

V podcaste The Cast sa priznal, že ak nepije dva dni, opil by sa aj zo šiestich pív. Ak však pravidelne konzumuje "metlu ľudstva", tak tri fľaše vodky denne s ním nič neurobia.

Hľadal útechu inde


"Nehovorím, že ich pijem na ex, ale tie tri fľašky určite dám," uviedol 39-ročný Fenin s tým, že sa považuje za alkoholika, ale nie je na ňom závislý.

Pitie berie ako formu zábavy. "Keď budem chcieť, prestanem zo dňa na deň. Pijem, pretože ma to baví." Práve alkohol bol podľa jeho exmanželky dôvodom na rozvod.

Pôsobenie v Nemecku ho psychicky vyčerpávalo, keďže tam nemal blízkych priateľov či rodinu, s ktorými by sa mohol o svojich problémoch podeliť, a preto nachádzal útechu inde.



Lieky po kariére prestal brať, ale alkohol zostal. Princíp však ostal rovnaký - potlačiť negatíva, ktoré formujú jeho súčasný život vrátane toho, že nemôže vidieť svoju dcéru tak často, ako by si prial.

O pomoc nikoho nežiada. Občas požije aj drogy. "Každý si myslí, že som feťák. Rád si dám, ale nie som feťák. Za celý večer tak štyri čiary," dodal Fenin v podcaste.


Zdroj: SITA.sk - Tri fľaše vodky denne s ním nič neurobia. Bývalý futbalista priznal, že je alkoholik, ale vraj dokáže prestať zo dňa na deň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Drogy Kariéra
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