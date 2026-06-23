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23. júna 2026
MOV schválil zmeny športovísk pre ZOH 2030, rýchlokorčuľovanie nebude vo Francúzsku
Medzinárodný olympijský výbor potvrdil nové lokality vrátane presunu hokeja do Lyonu a rýchlokorčuľovania do Holandska. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil zmeny v pláne športovísk pre ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor potvrdil nové lokality vrátane presunu hokeja do Lyonu a rýchlokorčuľovania do Holandska.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil zmeny v pláne športovísk pre zimné olympijské hry 2030, ktoré sa budú konať vo Francúzskych Alpách.
"Schválili sme sériu aktualizácií v rámci plánu športovísk zimných olympijských hier Alpy 2030. Konečné schválenie plánu športovísk sa uskutoční neskôr po potvrdení ďalších detailov," uviedol MOV v stanovisku.
Kľúčovým rozhodnutím je presunutie všetkých športov na ľade z Nice do Lyonu. Zároveň boli potvrdené lokality Courchevel a Val d'Isére pre alpské lyžovanie, von z hry je tak Méribel.
"Ľadové športy a disciplíny, vrátane curlingu, krasokorčuľovania, hokeja a rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe budú presunuté do nového regiónu v Lyone. Táto zmena podporuje kompaktný charakter hier a prináša významné úspory nákladov, pričom zachováva vysokú kvalitu súťaží a zážitok pre športovcov," doplnil MOV.
MOV tiež odsúhlasil holandský Heerenveene a arénu Thialf ako navrhované miesto pre rýchlokorčuľovanie, lokálny organizačný výbor však stále pokračuje v rokovaniach s majiteľmi štadióna.
Francúzsko nedisponuje vhodným športoviskom pre rýchlokorčuľovanie, preto mu MOV udelil výnimku na využitie zariadenia mimo svojho územia.
Uvedené zmeny sú súčasťou snahy o optimalizáciu rozloženia športovísk a financovanie hier, pričom zachovávajú významné horské strediská v regióne.
Zdroj: SITA.sk - MOV schválil zmeny športovísk pre ZOH 2030, rýchlokorčuľovanie nebude vo Francúzsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil zmeny v pláne športovísk pre zimné olympijské hry 2030, ktoré sa budú konať vo Francúzskych Alpách.
"Schválili sme sériu aktualizácií v rámci plánu športovísk zimných olympijských hier Alpy 2030. Konečné schválenie plánu športovísk sa uskutoční neskôr po potvrdení ďalších detailov," uviedol MOV v stanovisku.
???? IOC EB approves first changes to Alpes 2030 Olympic Winter Games venue masterplan
▪️Ice sports (except speed skating) relocated to Lyon, and Courchevel and Val d’Isère confirmed for Alpine skiing
▪️A fully integrated venue masterplan, including the detailed allocation of… pic.twitter.com/X11ZDd3fbB
— Christian Klaue (@ChKlaue) June 22, 2026
Kľúčovým rozhodnutím je presunutie všetkých športov na ľade z Nice do Lyonu. Zároveň boli potvrdené lokality Courchevel a Val d'Isére pre alpské lyžovanie, von z hry je tak Méribel.
"Ľadové športy a disciplíny, vrátane curlingu, krasokorčuľovania, hokeja a rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe budú presunuté do nového regiónu v Lyone. Táto zmena podporuje kompaktný charakter hier a prináša významné úspory nákladov, pričom zachováva vysokú kvalitu súťaží a zážitok pre športovcov," doplnil MOV.
MOV tiež odsúhlasil holandský Heerenveene a arénu Thialf ako navrhované miesto pre rýchlokorčuľovanie, lokálny organizačný výbor však stále pokračuje v rokovaniach s majiteľmi štadióna.
Francúzsko nedisponuje vhodným športoviskom pre rýchlokorčuľovanie, preto mu MOV udelil výnimku na využitie zariadenia mimo svojho územia.
Uvedené zmeny sú súčasťou snahy o optimalizáciu rozloženia športovísk a financovanie hier, pričom zachovávajú významné horské strediská v regióne.
Zdroj: SITA.sk - MOV schválil zmeny športovísk pre ZOH 2030, rýchlokorčuľovanie nebude vo Francúzsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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