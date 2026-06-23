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 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

MOV schválil zmeny športovísk pre ZOH 2030, rýchlokorčuľovanie nebude vo Francúzsku



Medzinárodný olympijský výbor potvrdil nové lokality vrátane presunu hokeja do Lyonu a rýchlokorčuľovania do Holandska. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil zmeny v pláne športovísk pre ...



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netherlands_world_cup_speed_skating_70193 0368c99c32b2429f855b44d6078b3082 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor potvrdil nové lokality vrátane presunu hokeja do Lyonu a rýchlokorčuľovania do Holandska.


Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil zmeny v pláne športovísk pre zimné olympijské hry 2030, ktoré sa budú konať vo Francúzskych Alpách.

"Schválili sme sériu aktualizácií v rámci plánu športovísk zimných olympijských hier Alpy 2030. Konečné schválenie plánu športovísk sa uskutoční neskôr po potvrdení ďalších detailov," uviedol MOV v stanovisku.

Kľúčovým rozhodnutím je presunutie všetkých športov na ľade z Nice do Lyonu. Zároveň boli potvrdené lokality Courchevel a Val d'Isére pre alpské lyžovanie, von z hry je tak Méribel.

"Ľadové športy a disciplíny, vrátane curlingu, krasokorčuľovania, hokeja a rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe budú presunuté do nového regiónu v Lyone. Táto zmena podporuje kompaktný charakter hier a prináša významné úspory nákladov, pričom zachováva vysokú kvalitu súťaží a zážitok pre športovcov," doplnil MOV.

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MOV tiež odsúhlasil holandský Heerenveene a arénu Thialf ako navrhované miesto pre rýchlokorčuľovanie, lokálny organizačný výbor však stále pokračuje v rokovaniach s majiteľmi štadióna.

Francúzsko nedisponuje vhodným športoviskom pre rýchlokorčuľovanie, preto mu MOV udelil výnimku na využitie zariadenia mimo svojho územia.

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Uvedené zmeny sú súčasťou snahy o optimalizáciu rozloženia športovísk a financovanie hier, pričom zachovávajú významné horské strediská v regióne.



Zdroj: SITA.sk - MOV schválil zmeny športovísk pre ZOH 2030, rýchlokorčuľovanie nebude vo Francúzsku © SITA Všetky práva vyhradené.

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