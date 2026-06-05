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05. júna 2026
Môže sa Dubéci začať báť o stoličku? Jakab odpovedá, či by Hnutie Slovensko podporilo jeho odvolanie z postu podpredsedu parlamentu – VIDEO
V koaličných stranách Hlas-SD a SNS sú zatiaľ pri téme prípadného odvolávania Dubéciho rezervovaní. Premiér Robert Fico ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - V koaličných stranách Hlas-SD a SNS sú zatiaľ pri téme prípadného odvolávania Dubéciho rezervovaní.
Premiér Robert Fico avizoval, že Smer-SD je pripravený odvolať podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho, ak Progresívne Slovensko bude chcieť odvolať Tibora Gašpara.
Progresívci napriek tomu oznámili, že podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa pokúsia odvolať Gašpara z postu podpredsedu parlamentu, aj keď riskujú tým odvolanie Dubéciho.
Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič sa téme prípadného odvolania Dubéciho venoval na sociálnej sieti. Podľa jeho slov Fico touto výzvou postavil Šimečku pred krásnu dilemu.
„Ako poznám Martinka Dubéciho, ktorý parlamentný bavorák a služobného šoféra miluje, už dnes bol slzu vyroniť na pleci u šéfka Miška - aby mu ten bavoráčik nebral, že on si ho veľmi zaslúži,“ píše Matovič v statuse.
„A tak sa Miško neborák znenazdajky vyskytol pred otázkou - byť chlap = dodržať slovo a podať návrh na popravu Zla … alebo uprednostniť chtíč po funkcii a pôžitkoch asi najznámejšieho prevracača kabátov?“ pokračoval ďalej. Podľa slov Matoviča PS sa „nikdy nemalo ulakomiť na teplý flek pre Dubéciho“, pretože to bola pasca, no progresívci ho nepočúvali.
V koaličných stranách Hlas-SD a SNS sú zatiaľ pri téme prípadného odvolávania Dubéciho rezervovaní. V piatok parlamente sme sa preto pýtali opozičného poslanca Júliusa Jakaba, či by Hnutie Slovensko podporilo odvolanie Dubéciho vzhľadom na ich dlhodobo napäté vzťahy. Ako je známe, PS sa naďalej drží stratégie ponúkať opozičným voličom alternatívu bez spojenectva s Matovičovým hnutím.
Jakab pre SITA uviedol, že na Dubéciho odvolávaní by sa pravdepodobne nezúčastnili. „Takého hlasovania by sme sa asi nezúčastnili, pretože toto je spor Smeru s Progresívnym Slovenskom. My sme chceli a vyzývali, aby ukázalo Progresívne Slovensko, že má odvahu čeliť Robertovi Ficovi a výzvam, ktoré dával voči pánovi Dubécimu,“ vysvetľoval Jakab.
Opozičného poslanca sme sa tiež pýtali, či naďalej panuje zo strany progresívcov odmietavý postoj smerom k hnutiu Igora Matoviča. „Progresívne Slovensko nás dlhodobo vylučuje, že nie sme v tom okruhu politických strán, s ktorými chcú spolupracovať. My sme sa podľa toho zariadili,“ reagoval na otázku Jakab s tým, že prieskumy naopak ukazujú, že PS ich bude potrebovať pri zostavení vlády.
„My sme úplne slobodní v tom, že môžeme kritizovať Progresívne Slovensko vo veciach, ktoré možno ostatné opozičné strany sú tak trochu ticho, lebo sú v tom partnerstve vyvolenej štvorky,“ doplnil ďalej.
„My nenecháme urážať našich voličov, že sú nejakí druhotriedni. Ľudia, ktorí podporujú Hnutie Slovensko si môžu byť istí, že nám ide o zmenu krajiny, a môžu si byť istí, že podmienky, ktoré deklarujeme, aj splníme," odkázal na záver Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Môže sa Dubéci začať báť o stoličku? Jakab odpovedá, či by Hnutie Slovensko podporilo jeho odvolanie z postu podpredsedu parlamentu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico avizoval, že Smer-SD je pripravený odvolať podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho, ak Progresívne Slovensko bude chcieť odvolať Tibora Gašpara.
Progresívci napriek tomu oznámili, že podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa pokúsia odvolať Gašpara z postu podpredsedu parlamentu, aj keď riskujú tým odvolanie Dubéciho.
Matovič: Progresívci sa nechali nachytať
Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič sa téme prípadného odvolania Dubéciho venoval na sociálnej sieti. Podľa jeho slov Fico touto výzvou postavil Šimečku pred krásnu dilemu.
„Ako poznám Martinka Dubéciho, ktorý parlamentný bavorák a služobného šoféra miluje, už dnes bol slzu vyroniť na pleci u šéfka Miška - aby mu ten bavoráčik nebral, že on si ho veľmi zaslúži,“ píše Matovič v statuse.
„A tak sa Miško neborák znenazdajky vyskytol pred otázkou - byť chlap = dodržať slovo a podať návrh na popravu Zla … alebo uprednostniť chtíč po funkcii a pôžitkoch asi najznámejšieho prevracača kabátov?“ pokračoval ďalej. Podľa slov Matoviča PS sa „nikdy nemalo ulakomiť na teplý flek pre Dubéciho“, pretože to bola pasca, no progresívci ho nepočúvali.
Odvolanie Dubéciho
V koaličných stranách Hlas-SD a SNS sú zatiaľ pri téme prípadného odvolávania Dubéciho rezervovaní. V piatok parlamente sme sa preto pýtali opozičného poslanca Júliusa Jakaba, či by Hnutie Slovensko podporilo odvolanie Dubéciho vzhľadom na ich dlhodobo napäté vzťahy. Ako je známe, PS sa naďalej drží stratégie ponúkať opozičným voličom alternatívu bez spojenectva s Matovičovým hnutím.
Jakab pre SITA uviedol, že na Dubéciho odvolávaní by sa pravdepodobne nezúčastnili. „Takého hlasovania by sme sa asi nezúčastnili, pretože toto je spor Smeru s Progresívnym Slovenskom. My sme chceli a vyzývali, aby ukázalo Progresívne Slovensko, že má odvahu čeliť Robertovi Ficovi a výzvam, ktoré dával voči pánovi Dubécimu,“ vysvetľoval Jakab.
Opozičného poslanca sme sa tiež pýtali, či naďalej panuje zo strany progresívcov odmietavý postoj smerom k hnutiu Igora Matoviča. „Progresívne Slovensko nás dlhodobo vylučuje, že nie sme v tom okruhu politických strán, s ktorými chcú spolupracovať. My sme sa podľa toho zariadili,“ reagoval na otázku Jakab s tým, že prieskumy naopak ukazujú, že PS ich bude potrebovať pri zostavení vlády.
„My sme úplne slobodní v tom, že môžeme kritizovať Progresívne Slovensko vo veciach, ktoré možno ostatné opozičné strany sú tak trochu ticho, lebo sú v tom partnerstve vyvolenej štvorky,“ doplnil ďalej.
„My nenecháme urážať našich voličov, že sú nejakí druhotriedni. Ľudia, ktorí podporujú Hnutie Slovensko si môžu byť istí, že nám ide o zmenu krajiny, a môžu si byť istí, že podmienky, ktoré deklarujeme, aj splníme," odkázal na záver Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Môže sa Dubéci začať báť o stoličku? Jakab odpovedá, či by Hnutie Slovensko podporilo jeho odvolanie z postu podpredsedu parlamentu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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