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05. júna 2026
Spojené štáty rušia dohody s Nemeckom o Tomahawkoch, tvrdia nemenované zdroje
Americkí predstavitelia sa obávajú, že Moskva zareaguje odvetnými opatreniami, ak Trumpova administratíva uskutoční svoje úsilie o rozmiestnenie presných rakiet v strede kontinentu, uviedli dvaja európski ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Americkí predstavitelia sa obávajú, že Moskva zareaguje odvetnými opatreniami, ak Trumpova administratíva uskutoční svoje úsilie o rozmiestnenie presných rakiet v strede kontinentu, uviedli dvaja európski predstavitelia a jeden americký predstaviteľ.
Americké ministerstvo obrany možno zruší dohodu o predaji rakiet Tomahawk Nemecku. Ako referuje web Politico s odvolaním sa na oficiálne zdroje z USA a Európy, udiať sa tak môže pre americké obavy z toho, že Rusko by dodávku rakiet mohlo vnímať ako eskaláciu napätia.
Americkí predstavitelia sa obávajú, že Moskva zareaguje odvetnými opatreniami, ak Trumpova administratíva uskutoční svoje úsilie o rozmiestnenie presných rakiet v strede kontinentu, uviedli dvaja európski predstavitelia a jeden americký predstaviteľ. „Akékoľvek rozhodnutie nedodať ich však zruší dohodu uzavretú počas Bidenovej administratívy a Berlín bude bez obrany, ktorú nemeckí lídri zúfalo potrebujú,“ píše Politico.
Podľa Politica je toto rozhodnutie súčasťou širšieho odchodu USA z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Spojené štáty už predtým napríklad oznámili, že stiahnu tisíce svojich vojakov umiestnených v Nemecku.
Európa „môže zintenzívniť svoju činnosť teraz a v blízkej budúcnosti“, povedal tento týždeň vojenským predstaviteľom generál Alexus Grynkewich, najvyšší veliteľ NATO a vedúci amerických síl v Európe, pričom dodal, že Amerika „preorientuje“ vybavenie a sily inde.
Americkí predstavitelia, aj keď sa obávajú predovšetkým reakcie Ruska, sa pravdepodobne obávajú aj zmenšujúceho sa amerického zásob zbraní. USA v prvých týždňoch vojny v Iráne vyčerpali tisíce rakiet Tomahawk a Patriot. Minister obrany Pete Hegseth minulý mesiac povedal Kongresu, že nahradenie munície použitej vo vojenskom konflikte bude trvať „mesiace a roky“.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty rušia dohody s Nemeckom o Tomahawkoch, tvrdia nemenované zdroje © SITA Všetky práva vyhradené.
Americké ministerstvo obrany možno zruší dohodu o predaji rakiet Tomahawk Nemecku. Ako referuje web Politico s odvolaním sa na oficiálne zdroje z USA a Európy, udiať sa tak môže pre americké obavy z toho, že Rusko by dodávku rakiet mohlo vnímať ako eskaláciu napätia.
Americkí predstavitelia sa obávajú, že Moskva zareaguje odvetnými opatreniami, ak Trumpova administratíva uskutoční svoje úsilie o rozmiestnenie presných rakiet v strede kontinentu, uviedli dvaja európski predstavitelia a jeden americký predstaviteľ. „Akékoľvek rozhodnutie nedodať ich však zruší dohodu uzavretú počas Bidenovej administratívy a Berlín bude bez obrany, ktorú nemeckí lídri zúfalo potrebujú,“ píše Politico.
Podľa Politica je toto rozhodnutie súčasťou širšieho odchodu USA z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Spojené štáty už predtým napríklad oznámili, že stiahnu tisíce svojich vojakov umiestnených v Nemecku.
Európa „môže zintenzívniť svoju činnosť teraz a v blízkej budúcnosti“, povedal tento týždeň vojenským predstaviteľom generál Alexus Grynkewich, najvyšší veliteľ NATO a vedúci amerických síl v Európe, pričom dodal, že Amerika „preorientuje“ vybavenie a sily inde.
Americkí predstavitelia, aj keď sa obávajú predovšetkým reakcie Ruska, sa pravdepodobne obávajú aj zmenšujúceho sa amerického zásob zbraní. USA v prvých týždňoch vojny v Iráne vyčerpali tisíce rakiet Tomahawk a Patriot. Minister obrany Pete Hegseth minulý mesiac povedal Kongresu, že nahradenie munície použitej vo vojenskom konflikte bude trvať „mesiace a roky“.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty rušia dohody s Nemeckom o Tomahawkoch, tvrdia nemenované zdroje © SITA Všetky práva vyhradené.
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