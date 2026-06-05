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05. júna 2026
Pri útoku dronov na nákladné lode v Azovskom mori zahynuli piati Azerbajdžanci
Moskva obvinila Ukrajinu, Kyjev tvrdí, že zasiahol plavidlá prevážajúce nelegálny náklad z okupovaných území. Päť občanov
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Päť občanov Azerbajdžanu zahynulo a ďalší traja utrpeli zranenia pri útoku dronov na dve zahraničné nákladné lode v Azovskom mori. Oznámilo to v piatok ministerstvo zahraničných vecí Azerbajdžanu.
Rezort uviedol, že medzi členmi posádok oboch lodí bolo celkovo 25 Azerbajdžancov. Plavidlá podľa ministerstva nepatrili Azerbajdžanu.
„Ruská strana nám poskytla informácie, podľa ktorých pri útoku zahynulo päť našich občanov a traja ďalší utrpeli zranenia,“ uviedlo ministerstvo.
Rusko obviňuje
Zranených previezli do nemocnice v ruskom meste Jejsk pri Azovskom mori. Na miesto vycestovali aj pracovníci azerbajdžanského veľvyslanectva.
Rusko z útoku obvinilo Ukrajinu. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin vyhlásil, že Moskva „veľmi dobre vie“, kto používa bezpilotné lietadlá a námorné drony proti civilným lodiam v oblasti Čierneho a Stredozemného mora. Následne potvrdil, že hovorí o Ukrajine.
Kradnú obilie
Veliteľ ukrajinských Síl bezpilotných systémov Robert Brovdi uviedol, že ukrajinské drony zasiahli päť lodí „nelegálne operujúcich“ v prístavoch Mariupoľ a Berďansk a vo vodách pri dočasne okupovaných územiach.
Podľa neho boli plavidlá využívané na prepravu obilia z okupovaných častí Ukrajiny. Brovdi sa nevyjadril k informáciám o zabitých členoch posádok.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku dronov na nákladné lode v Azovskom mori zahynuli piati Azerbajdžanci © SITA Všetky práva vyhradené.
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