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05. júna 2026

Pri útoku dronov na nákladné lode v Azovskom mori zahynuli piati Azerbajdžanci


Tagy: Azerbajdžan Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Moskva obvinila Ukrajinu, Kyjev tvrdí, že zasiahol plavidlá prevážajúce nelegálny náklad z okupovaných území. Päť občanov



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03_argus_interceptor_phantom_2_von_9 676x380 5.6.2026 (SITA.sk) - Moskva obvinila Ukrajinu, Kyjev tvrdí, že zasiahol plavidlá prevážajúce nelegálny náklad z okupovaných území.

Päť občanov Azerbajdžanu zahynulo a ďalší traja utrpeli zranenia pri útoku dronov na dve zahraničné nákladné lode v Azovskom mori. Oznámilo to v piatok ministerstvo zahraničných vecí Azerbajdžanu.


Rezort uviedol, že medzi členmi posádok oboch lodí bolo celkovo 25 Azerbajdžancov. Plavidlá podľa ministerstva nepatrili Azerbajdžanu.


„Ruská strana nám poskytla informácie, podľa ktorých pri útoku zahynulo päť našich občanov a traja ďalší utrpeli zranenia,“ uviedlo ministerstvo.



Rusko obviňuje


Zranených previezli do nemocnice v ruskom meste Jejsk pri Azovskom mori. Na miesto vycestovali aj pracovníci azerbajdžanského veľvyslanectva.


Rusko z útoku obvinilo Ukrajinu. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin vyhlásil, že Moskva „veľmi dobre vie“, kto používa bezpilotné lietadlá a námorné drony proti civilným lodiam v oblasti Čierneho a Stredozemného mora. Následne potvrdil, že hovorí o Ukrajine.



Kradnú obilie


Veliteľ ukrajinských Síl bezpilotných systémov Robert Brovdi uviedol, že ukrajinské drony zasiahli päť lodí „nelegálne operujúcich“ v prístavoch Mariupoľ a Berďansk a vo vodách pri dočasne okupovaných územiach.


Podľa neho boli plavidlá využívané na prepravu obilia z okupovaných častí Ukrajiny. Brovdi sa nevyjadril k informáciám o zabitých členoch posádok.




Zdroj: SITA.sk - Pri útoku dronov na nákladné lode v Azovskom mori zahynuli piati Azerbajdžanci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Azerbajdžan Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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