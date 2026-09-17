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17. septembra 2026
Môže sa Kanada stať členom Únie? Von der Leyenová navrhla niečo, čo dnes ani neexistuje, Trump hrozí odvetou
Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Členstvo v EÚ európsko-kanadské vzťahy Predsedníčka Európskej komisie (EK)
Európske zmluvy poznajú členstvo iba pre európske štáty a pojem „pridružený člen“ nepoznajú. Brusel by tak pre Kanadu musel vytvoriť nový model vzťahov, ktorý by mohol siahať od obchodu cez obranu až po ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Európske zmluvy poznajú členstvo iba pre európske štáty a pojem „pridružený člen“ nepoznajú. Brusel by tak pre Kanadu musel vytvoriť nový model vzťahov, ktorý by mohol siahať od obchodu cez obranu až po energetiku.
Donald Trump označil za „smiešnu“ predstavu, že by sa Kanada stala pridruženým členom Európskej únie, a pohrozil Európe vysokými clami či obmedzením vzájomného obchodu. Za ostrou reakciou amerického prezidenta sa však skrýva návrh, ktorého presný význam zatiaľ nepozná ani samotná EÚ. „Pridružené členstvo“, ktoré Kanade ponúkla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, totiž v súčasných európskych zmluvách neexistuje.
„Chcela by som s vami pracovať na otvorení dverí pre Kanadu, aby sa stala prvým pridruženým členom EÚ,“ povedala Von der Leyenová kanadskému premiérovi Markovi Carneymu v Európskom parlamente. Jej slová poslanci odmenili potleskom v stoji.
Plnohodnotné členstvo Kanady je pri dnešnom znení európskych zmlúv problematické už na úplnom začiatku. Článok 49 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že o členstvo môže požiadať „každý európsky štát“, ktorý rešpektuje hodnoty Únie a zaväzuje sa ich podporovať. Kanada európskym štátom nie je.
Von der Leyenová však nenavrhla plné členstvo. Problém je, že ani kategóriu „pridruženého člena“ európske zmluvy nepoznajú. AFP upozorňuje, že nie je jasné ani to, čo by tento pojem prakticky znamenal. „Zatiaľ vlastne nevieme, čo to znamená,“ povedal nemecký europoslanec Tobias Cremer, ktorý presadzuje užšiu spoluprácu EÚ s Kanadou.
Nešlo by teda o klasické rozširovanie Únie o 28. člena, ale o vytvorenie nového osobitného modelu. Podľa AFP by navyše akúkoľvek formu takéhoto partnerstva s treťou krajinou museli schváliť členské štáty a zatiaľ nie je jasné, akú podporu by návrh získal v jednotlivých metropolách.
Podobný koncept sa tento rok objavil v súvislosti s Ukrajinou. Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhoval model, v rámci ktorého by sa Ukrajina mohla zúčastňovať na summitoch EÚ, mala by zastúpenie v Európskej komisii a prístup k časti európskeho rozpočtu, ale nemala by plné hlasovacie práva. Kyjev však návrh prijal chladne, keďže jeho cieľom zostáva plné členstvo.
V prípade Kanady by obsah mohol byť iný. Von der Leyenová hovorí o posunutí súčasnej obchodnej spolupráce k širšej „aliancii pre budúcnosť“ a o pozdvihnutí vzťahov s Kanadou „na najvyššiu možnú úroveň“.
„Budeme spolupracovať na inteligentnej výrobe. Vytvoríme technologickú alianciu. Prepojíme obranné priemyselné základne. Z Arktídy urobíme vlajkový spoločný projekt,“ povedala šéfka Komisie. Spolupráca sa má rozšíriť aj na energetiku, kritické suroviny, batérie, umelú inteligenciu, kybernetickú a ekonomickú bezpečnosť.
EÚ a Kanada pritom nezačínajú od nuly. Dohoda CETA odstránila takmer všetky clá a podľa AFP pomohla od roku 2016 zvýšiť vzájomný obchod s tovarmi a službami o viac ako 80 percent. Kanada sa tento rok stala aj prvou krajinou mimo EÚ, ktorá sa zapojila do kľúčového európskeho programu obranných úverov.
Trump nevysvetlil, akú konkrétnu časť pripravovaného partnerstva považuje za hrozbu. „Myslím si, že je to smiešne,“ reagoval na návrh. „Ak to urobia, ak budem mať pocit, že je to akýmkoľvek spôsobom nepriateľský akt, zavediem veľmi vážne clá alebo zastavím obchod s Európou v mnohých oblastiach.“ Zároveň pripustil, že ak má iniciatíva „dobrý úmysel“, problém s ňou mať nemusí.
Jedno možné vysvetlenie Trumpovej reakcie poskytuje samotný rozsah pripravovanej spolupráce. Nejde iba o ďalšiu obchodnú dohodu. Kanada a EÚ hovoria o prepájaní obranného priemyslu, technológií, energetiky, kritických surovín či politiky v Arktíde - teda oblastí, v ktorých bola Kanada historicky mimoriadne úzko previazaná so Spojenými štátmi.
Kanadský obrat smerom k Európe zároveň prichádza počas obchodného konfliktu s Washingtonom. Carneyho vláda sa snaží rozširovať väzby s ďalšími partnermi a podľa jeho úradu Kanada v „nebezpečnejšom a rozdelenejšom svete“ buduje silnejšie vzťahy s dôveryhodnými partnermi.
Agentúra AP upozorňuje aj na rozsah dnešnej závislosti. Približne 70 percent kanadského exportu smeruje do Spojených štátov. Užšie hospodárske a strategické spojenie s Európou by tak Kanade poskytovalo ďalší priestor na diverzifikáciu a znižovanie závislosti od amerického trhu.
Práve tu možno hľadať jedno z vysvetlení Trumpovej ostrej reakcie. Nie je potvrdené, že toto je jeho motív - prezident ho takto neformuloval. Z praktického hľadiska však navrhovaná aliancia zasahuje oblasti, v ktorých majú USA vo vzťahu ku Kanade mimoriadne silné postavenie. Čím hlbšie by sa Ottawa ekonomicky, technologicky a vojensky prepájala s Európou, tým väčší priestor by mala na politiku nezávislejšiu od Washingtonu.
Von der Leyenová však výslovne odmietla interpretáciu, že by išlo o blok namierený proti Spojeným štátom. „Toto nie je partnerstvo proti niekomu inému, ale partnerstvo pre našu spoločnú silu,“ povedala.
Najväčšou neznámou preto zostáva, čo sa bude pod slovami „pridružený člen“ napokon skrývať. Financial Times uvádza, že myšlienka vyvoláva opatrnosť aj medzi niektorými členskými štátmi a diplomatmi, keďže pre ňu neexistuje jasný precedens ani právny základ v dnešnej podobe.
Zatiaľ je teda presnejšie hovoriť o politickom návrhu na vytvorenie bezprecedentného osobitného vzťahu medzi Kanadou a EÚ, nie o pripravovanom vstupe Kanady do Európskej únie. Jeho konkrétne práva a povinnosti ešte len budú musieť Brusel, Ottawa a členské štáty definovať.
Isté je, že už samotný názov vyvolal reakciu ďaleko za hranicami Európy. Ešte skôr, než „pridružené členstvo“ získalo konkrétny obsah, americký prezident kvôli nemu pohrozil Európskej únii novými clami a dokonca obmedzením vzájomného obchodu.
Zdroj: SITA.sk - Môže sa Kanada stať členom Únie? Von der Leyenová navrhla niečo, čo dnes ani neexistuje, Trump hrozí odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Donald Trump označil za „smiešnu“ predstavu, že by sa Kanada stala pridruženým členom Európskej únie, a pohrozil Európe vysokými clami či obmedzením vzájomného obchodu. Za ostrou reakciou amerického prezidenta sa však skrýva návrh, ktorého presný význam zatiaľ nepozná ani samotná EÚ. „Pridružené členstvo“, ktoré Kanade ponúkla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, totiž v súčasných európskych zmluvách neexistuje.
„Chcela by som s vami pracovať na otvorení dverí pre Kanadu, aby sa stala prvým pridruženým členom EÚ,“ povedala Von der Leyenová kanadskému premiérovi Markovi Carneymu v Európskom parlamente. Jej slová poslanci odmenili potleskom v stoji.
Kanada členom EÚ? Súčasné pravidlá s tým nepočítajú
Plnohodnotné členstvo Kanady je pri dnešnom znení európskych zmlúv problematické už na úplnom začiatku. Článok 49 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že o členstvo môže požiadať „každý európsky štát“, ktorý rešpektuje hodnoty Únie a zaväzuje sa ich podporovať. Kanada európskym štátom nie je.
Von der Leyenová však nenavrhla plné členstvo. Problém je, že ani kategóriu „pridruženého člena“ európske zmluvy nepoznajú. AFP upozorňuje, že nie je jasné ani to, čo by tento pojem prakticky znamenal. „Zatiaľ vlastne nevieme, čo to znamená,“ povedal nemecký europoslanec Tobias Cremer, ktorý presadzuje užšiu spoluprácu EÚ s Kanadou.
Nešlo by teda o klasické rozširovanie Únie o 28. člena, ale o vytvorenie nového osobitného modelu. Podľa AFP by navyše akúkoľvek formu takéhoto partnerstva s treťou krajinou museli schváliť členské štáty a zatiaľ nie je jasné, akú podporu by návrh získal v jednotlivých metropolách.
Podobný koncept sa tento rok objavil v súvislosti s Ukrajinou. Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhoval model, v rámci ktorého by sa Ukrajina mohla zúčastňovať na summitoch EÚ, mala by zastúpenie v Európskej komisii a prístup k časti európskeho rozpočtu, ale nemala by plné hlasovacie práva. Kyjev však návrh prijal chladne, keďže jeho cieľom zostáva plné členstvo.
Od obchodu až po spoločnú obrannú výrobu
V prípade Kanady by obsah mohol byť iný. Von der Leyenová hovorí o posunutí súčasnej obchodnej spolupráce k širšej „aliancii pre budúcnosť“ a o pozdvihnutí vzťahov s Kanadou „na najvyššiu možnú úroveň“.
„Budeme spolupracovať na inteligentnej výrobe. Vytvoríme technologickú alianciu. Prepojíme obranné priemyselné základne. Z Arktídy urobíme vlajkový spoločný projekt,“ povedala šéfka Komisie. Spolupráca sa má rozšíriť aj na energetiku, kritické suroviny, batérie, umelú inteligenciu, kybernetickú a ekonomickú bezpečnosť.
EÚ a Kanada pritom nezačínajú od nuly. Dohoda CETA odstránila takmer všetky clá a podľa AFP pomohla od roku 2016 zvýšiť vzájomný obchod s tovarmi a službami o viac ako 80 percent. Kanada sa tento rok stala aj prvou krajinou mimo EÚ, ktorá sa zapojila do kľúčového európskeho programu obranných úverov.
Prečo to Trumpovi prekáža?
Trump nevysvetlil, akú konkrétnu časť pripravovaného partnerstva považuje za hrozbu. „Myslím si, že je to smiešne,“ reagoval na návrh. „Ak to urobia, ak budem mať pocit, že je to akýmkoľvek spôsobom nepriateľský akt, zavediem veľmi vážne clá alebo zastavím obchod s Európou v mnohých oblastiach.“ Zároveň pripustil, že ak má iniciatíva „dobrý úmysel“, problém s ňou mať nemusí.
Jedno možné vysvetlenie Trumpovej reakcie poskytuje samotný rozsah pripravovanej spolupráce. Nejde iba o ďalšiu obchodnú dohodu. Kanada a EÚ hovoria o prepájaní obranného priemyslu, technológií, energetiky, kritických surovín či politiky v Arktíde - teda oblastí, v ktorých bola Kanada historicky mimoriadne úzko previazaná so Spojenými štátmi.
Kanadský obrat smerom k Európe zároveň prichádza počas obchodného konfliktu s Washingtonom. Carneyho vláda sa snaží rozširovať väzby s ďalšími partnermi a podľa jeho úradu Kanada v „nebezpečnejšom a rozdelenejšom svete“ buduje silnejšie vzťahy s dôveryhodnými partnermi.
Agentúra AP upozorňuje aj na rozsah dnešnej závislosti. Približne 70 percent kanadského exportu smeruje do Spojených štátov. Užšie hospodárske a strategické spojenie s Európou by tak Kanade poskytovalo ďalší priestor na diverzifikáciu a znižovanie závislosti od amerického trhu.
Práve tu možno hľadať jedno z vysvetlení Trumpovej ostrej reakcie. Nie je potvrdené, že toto je jeho motív - prezident ho takto neformuloval. Z praktického hľadiska však navrhovaná aliancia zasahuje oblasti, v ktorých majú USA vo vzťahu ku Kanade mimoriadne silné postavenie. Čím hlbšie by sa Ottawa ekonomicky, technologicky a vojensky prepájala s Európou, tým väčší priestor by mala na politiku nezávislejšiu od Washingtonu.
Von der Leyenová však výslovne odmietla interpretáciu, že by išlo o blok namierený proti Spojeným štátom. „Toto nie je partnerstvo proti niekomu inému, ale partnerstvo pre našu spoločnú silu,“ povedala.
Názov predbehol obsah
Najväčšou neznámou preto zostáva, čo sa bude pod slovami „pridružený člen“ napokon skrývať. Financial Times uvádza, že myšlienka vyvoláva opatrnosť aj medzi niektorými členskými štátmi a diplomatmi, keďže pre ňu neexistuje jasný precedens ani právny základ v dnešnej podobe.
Zatiaľ je teda presnejšie hovoriť o politickom návrhu na vytvorenie bezprecedentného osobitného vzťahu medzi Kanadou a EÚ, nie o pripravovanom vstupe Kanady do Európskej únie. Jeho konkrétne práva a povinnosti ešte len budú musieť Brusel, Ottawa a členské štáty definovať.
Isté je, že už samotný názov vyvolal reakciu ďaleko za hranicami Európy. Ešte skôr, než „pridružené členstvo“ získalo konkrétny obsah, americký prezident kvôli nemu pohrozil Európskej únii novými clami a dokonca obmedzením vzájomného obchodu.
Zdroj: SITA.sk - Môže sa Kanada stať členom Únie? Von der Leyenová navrhla niečo, čo dnes ani neexistuje, Trump hrozí odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-kanadské vzťahy Americký prezident Členstvo v EÚ európsko-kanadské vzťahy Predsedníčka Európskej komisie (EK)
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