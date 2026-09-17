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17. septembra 2026
SaS ukázala víziu pre Bratislavský kraj, Droba stavia na kontinuite a modernizácii – VIDEO
Tagy: bratislavský župan Doprava Koľajová doprava v Bratislave Modernizácia škôl Obnova ciest Podpredseda SaS predseda SaS Prestupný terminál Reforma verejnej správy Starnutie populácie synagóga v Senci Verejná doprava Záchytné parkoviská
Súčasné vedenie regiónu odmieta začínať od nuly, namiesto experimentov ponúka dokončenie rozbehnutých projektov. Strana Sloboda a Solidarita ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Súčasné vedenie regiónu odmieta začínať od nuly, namiesto experimentov ponúka dokončenie rozbehnutých projektov.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila program predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu pre kraj do roku 2030. Tento podľa strany nadväzuje na projekty, ktoré sa v Bratislavskom kraji podarilo za posledné roky zrealizovať a prináša konkrétne opatrenia v doprave, školstve, sociálnych a zdravotných službách, životnom prostredí či energetike.
Drobovou prioritou má byť pokračovanie modernizácie kraja a príprava na problémy, ktoré prináša rast počtu obyvateľov aj starnutie populácie. „Nové prestupné terminály a záchytné parkoviská, pokračovanie obnovy ciest a mostov, dokončenie školských kampusov, kvalitnejšie sociálne a zdravotné služby, ochrana vody a krajiny či energetické úspory. Toto nie sú všeobecné heslá. Sú to konkrétne veci, ktoré chceme v Bratislavskom kraji posunúť ďalej,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Juraj Droba, ktorý je zároveň podpredsedom SaS, označil za základ programu kontinuitu. „Deväť rokov v Bratislavskom kraji niečo budujeme a dnes máme vyzretý tím, ktorý vie, čo robí. Nechceme začínať od nuly ani každé štyri roky prevrátiť kraj naruby. Chceme pokračovať v tom, čo funguje, dokončiť rozbehnuté projekty a zároveň reagovať na nové problémy. Preto predstavujeme konkrétny plán, kde chceme mať Bratislavský kraj v roku 2030,“ uviedol.
Jednou z najväčších výziev podľa neho zostáva doprava. Na území kraja sa pripravuje alebo realizuje viac ako 20 prestupných terminálov, pričom podľa Drobu Slovensko desaťročia zanedbávalo najmä rozvoj koľajovej dopravy.
„V doprave neexistuje zázračná palička, ktorou zo dňa na deň odstránime všetky problémy. Preto pokračujeme v budovaní prestupných terminálov, záchytných parkovísk, obnove ciest a mostov a v rozvoji integrovanej dopravy. Bratislavský kraj rastie a bez kvalitnej verejnej dopravy tento rast jednoducho nezvládneme,“ upozornil.
Významnou prioritou zostáva vzdelávanie, do ktorého kraj v uplynulom období výrazne investoval. „Do areálov stredných škôl a zariadení sociálnych služieb sme preinvestovali takmer 50 miliónov eur. Školstvo bolo našou prioritou od začiatku a zostane ňou aj naďalej. Budeme pokračovať v modernizácii škôl a budovaní kampusov. Chceme, aby naše odborné školy dávali mladým ľuďom kvalitné vzdelanie aj reálne uplatnenie,“ dodal bratislavský župan.
Popri školstve sa do popredia dostávajú sociálne a zdravotné služby. „Bratislavský kraj rastie, ale zároveň starne. To je realita, na ktorú sa musíme pripraviť už dnes. Čoraz viac ľudí bude potrebovať zdravotnú starostlivosť a sociálne služby, vrátane starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, demenciou či ďalšími ochoreniami spojenými so starnutím. Sociálne a zdravotné služby preto budú jednou z našich najväčších priorít do roku 2030,“ zdôraznil Droba.
Predseda BSK zároveň pripomenul, že za posledné roky kraj obnovil významné kultúrne objekty vrátane Divadla Aréna, Bratislavského bábkového divadla, Malokarpatského osvetového strediska či synagógy v Senci. V ďalšom období sa chce župa popri pokračovaní obnovy viac sústrediť na samotný kultúrny obsah a podporu lokálnej ekonomiky a cestovného ruchu.
Súčasťou programu je aj presadzovanie reformy verejnej správy založenej na kompetenčnom audite, jasnom rozdelení zodpovedností a stabilnom a predvídateľnom financovaní samospráv. Na úrovni kraja chce Droba pokračovať v modernizácii úradu, využívaní dát pri rozhodovaní a príprave nového územného plánu kraja.
O post predsedu BSK sa uchádza sedem kandidátov. Okrem súčasného župana Juraja Drobu (Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava), je to Ján Chalabala (KSS), Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu, Starostovia a nezávislí kandidáti), Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), Peter Poláček (Slovexit), Dávid Staruch (NEKA).
Zdroj: SITA.sk - SaS ukázala víziu pre Bratislavský kraj, Droba stavia na kontinuite a modernizácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila program predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu pre kraj do roku 2030. Tento podľa strany nadväzuje na projekty, ktoré sa v Bratislavskom kraji podarilo za posledné roky zrealizovať a prináša konkrétne opatrenia v doprave, školstve, sociálnych a zdravotných službách, životnom prostredí či energetike.
Drobovou prioritou má byť pokračovanie modernizácie kraja a príprava na problémy, ktoré prináša rast počtu obyvateľov aj starnutie populácie. „Nové prestupné terminály a záchytné parkoviská, pokračovanie obnovy ciest a mostov, dokončenie školských kampusov, kvalitnejšie sociálne a zdravotné služby, ochrana vody a krajiny či energetické úspory. Toto nie sú všeobecné heslá. Sú to konkrétne veci, ktoré chceme v Bratislavskom kraji posunúť ďalej,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Základ programu je kontinuita
Juraj Droba, ktorý je zároveň podpredsedom SaS, označil za základ programu kontinuitu. „Deväť rokov v Bratislavskom kraji niečo budujeme a dnes máme vyzretý tím, ktorý vie, čo robí. Nechceme začínať od nuly ani každé štyri roky prevrátiť kraj naruby. Chceme pokračovať v tom, čo funguje, dokončiť rozbehnuté projekty a zároveň reagovať na nové problémy. Preto predstavujeme konkrétny plán, kde chceme mať Bratislavský kraj v roku 2030,“ uviedol.
Jednou z najväčších výziev podľa neho zostáva doprava. Na území kraja sa pripravuje alebo realizuje viac ako 20 prestupných terminálov, pričom podľa Drobu Slovensko desaťročia zanedbávalo najmä rozvoj koľajovej dopravy.
„V doprave neexistuje zázračná palička, ktorou zo dňa na deň odstránime všetky problémy. Preto pokračujeme v budovaní prestupných terminálov, záchytných parkovísk, obnove ciest a mostov a v rozvoji integrovanej dopravy. Bratislavský kraj rastie a bez kvalitnej verejnej dopravy tento rast jednoducho nezvládneme,“ upozornil.
Prioritou je školstvo i sociálne a zdravotné služby
Významnou prioritou zostáva vzdelávanie, do ktorého kraj v uplynulom období výrazne investoval. „Do areálov stredných škôl a zariadení sociálnych služieb sme preinvestovali takmer 50 miliónov eur. Školstvo bolo našou prioritou od začiatku a zostane ňou aj naďalej. Budeme pokračovať v modernizácii škôl a budovaní kampusov. Chceme, aby naše odborné školy dávali mladým ľuďom kvalitné vzdelanie aj reálne uplatnenie,“ dodal bratislavský župan.
Popri školstve sa do popredia dostávajú sociálne a zdravotné služby. „Bratislavský kraj rastie, ale zároveň starne. To je realita, na ktorú sa musíme pripraviť už dnes. Čoraz viac ľudí bude potrebovať zdravotnú starostlivosť a sociálne služby, vrátane starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, demenciou či ďalšími ochoreniami spojenými so starnutím. Sociálne a zdravotné služby preto budú jednou z našich najväčších priorít do roku 2030,“ zdôraznil Droba.
Reforma verejnej správy
Predseda BSK zároveň pripomenul, že za posledné roky kraj obnovil významné kultúrne objekty vrátane Divadla Aréna, Bratislavského bábkového divadla, Malokarpatského osvetového strediska či synagógy v Senci. V ďalšom období sa chce župa popri pokračovaní obnovy viac sústrediť na samotný kultúrny obsah a podporu lokálnej ekonomiky a cestovného ruchu.
Súčasťou programu je aj presadzovanie reformy verejnej správy založenej na kompetenčnom audite, jasnom rozdelení zodpovedností a stabilnom a predvídateľnom financovaní samospráv. Na úrovni kraja chce Droba pokračovať v modernizácii úradu, využívaní dát pri rozhodovaní a príprave nového územného plánu kraja.
O post predsedu BSK sa uchádza sedem kandidátov. Okrem súčasného župana Juraja Drobu (Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava), je to Ján Chalabala (KSS), Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu, Starostovia a nezávislí kandidáti), Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), Peter Poláček (Slovexit), Dávid Staruch (NEKA).
Zdroj: SITA.sk - SaS ukázala víziu pre Bratislavský kraj, Droba stavia na kontinuite a modernizácii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavský župan Doprava Koľajová doprava v Bratislave Modernizácia škôl Obnova ciest Podpredseda SaS predseda SaS Prestupný terminál Reforma verejnej správy Starnutie populácie synagóga v Senci Verejná doprava Záchytné parkoviská
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